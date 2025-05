Beatriz Serrano: «Ser finalista del Premio Planeta me ha tranquilidad y mucha libertad»

La periodista y escritora Beatriz Serrano (Madrid, 1989) hace parada en la Feria del Libro de Badajoz dentro de la gira por todo el mundo que está desarrollando desde consiguió ser finalista del Premio Planeta 2024 con su obra ‘Fuego en la garganta’. Esta es su segunda novela y con la que ha conseguido el gran reconocimiento editorial. En la actualidad, la autora no trabaja en ninguna otra novela, ya que se encuentra «a la espera de la inspiración».

¿Cómo está siendo su ruta por todas las ferias del libro de España tras ser finalista del Premio Planeta 2024?

Está siendo un poco como el Never Ending Tour de Bob Dylan. De hecho, llego un poco mala porque he estado la semana pasada en Alemania. Está siendo cansada, pero mola mucho llegar a una ciudad y ver todos tus libros colocados. Al final, para eso escribimos.

¿Cómo es eso de conseguir ser finalista del terreno planeta?

Pues para mí ha sido, sobre todo, una gran tranquilidad. Me ha dado mucha tranquilidad y mucha libertad. El premio viene acompañado por una cantidad económica muy interesante y esto me ha permitido pedir una excedencia y dedicarme sólo a una cosa que esto en el mundo milenial es un poco complicado.

Algunos la definen como una voz literaria valiente, ¿cómo se considera usted?

No creo que sea nada valiente, de hecho, soy muy insegura escribiendo. Ahora hago igual que en mi faceta como periodista. Como enteonces trataba de hacerle preguntas a los demás, en literatura trato de hacerme preguntas y tratar de responderlas de una forma literaria. Por ello, diría que mi narrativa nace, sobre todo, de la curiodidad que tengo por el mundo que me rodea.

Un mundo que ha trazado muy bien en la novela y con una protagonista compleja y rodeada de personajes muy diferentes, ¿cómo ha sido crear estos personajes?

Cuando trabajo sobre ellos, creo que es muy interesante que vayan creciendo conforme crece la historia. Intento abstraerme y no tener en cuenta mis propios prejuicios para intentar darles la vuelta y no hacer la primera idea que se me viene a la cabeza. Para hacerlos reales, ya que escribo novela contemporánea, los tienes que maltratar un poco y permitir que cometan errores. No pueden ser perfectos, sino estaría creando algo completamente inverosímil. Porque, ¿quién es perfecto?

¿Cómo define su trabajo en exclusiva como escritora?

Ahora tengo mucho más tiempo para hacer lo que verdaderamente me gusta. Creo que la parte de la novela no escrita es muy importante, ese momento en el que una idea se va fraguando. Disponer de ese tiempo para la creatividad pura en el mundo que vivimos ahora es muy difícil y es de donde surgen las ideas y dónde investigar otros caminos.

¿Está trabajando en alguna obra actualmente?

Ahora mismo no trabajo en ninguna, estoy esperando que me venga la inspiración de la que hablaba.

¿Cómo es estar por primera vez en Badajoz?

Es mi primera vez en Badajoz. Siempre es un placer venir a un sitio como este. Aunque no he tenido oportunidad de conocer muy en profundidad la ciudad es muy agradable. Espero no decepcionar a los pacenses, porque no tengo mucho margen de maniobra. Además, voy a explorar en los ratos libres el Casco Antiguo. Y espero que no se aburran de mí, porque me toca hablar durante una hora.margen de maniobra, espero poder explorarla un poquito, irme esta tarde por el casco antiguo antes de mi presentación y lo que espero es que Badajón no se aburra de mí porque toca hablar durante una hora.