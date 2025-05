Miguel Ángel García López dedica su nueva muestra en Ibiza al mar de su vida

El Mediterráneo como paisaje y como cultura y, concretamente el mar que baña Ibiza y Formentera, es el motivo de inspiración de ‘Entre mares’, la exposición que el artista ibicenco Miguel Ángel García López inaugura este viernes, 16 de mayo, de 19 a 21 horas en Port Nàutic Ibiza, donde estará hasta el 15 de junio. «En este 2025 cumplo 50 años y pensé que era el momento adecuado para hacer una exposición al mar de mi vida, al mar en el que me he criado», asegura el artista. «Ofrecí el proyecto a Port Nàutic porque es un lugar dedicado al mar y me parecía lo más oportuno y les encantó la idea», explica.

Perfil de Dalt Vila. / DI

La muestra se compone de una veintena de cuadros de medio y gran formato con escenas marítimas de Ibiza y Formentera, faros, la línea del cielo de Dalt Vila, es Vedrà, barcas en Formentera, peces... que recoge en su característico estilo figurativo, pero con fondos abstractos y en los que utiliza óxidos y collages.

Miguel Ángel García López, con una de sus obras / DI

Todas las obras que presenta son de su nueva producción, de los últimos meses y solo ha rescatado dos más antiguas que tenían que ver con el tema de la exposición y a las que ha dado nueva vida.

García López ha participado en múltiples muestras individuales y colectivas en Ibiza y otras ciudades como Madrid, Barcelona o Mallorca, la última el año pasado en Roma.