Ramon Llull, del siglo XIII al XXI

«Si no ens entenem pel llenguatge, entengem-nos per l’amor». Ramon Llull (Palma, 1232 – en el mar, entre Túnez y Mallorca, 1316).

El lector puede pensar que estoy majara si traigo a colación un escritor de hace 700 años. Y puede, sí, que uno ande un poco ido, pero no por hablar de un personaje de los que sólo surgen dos o tres cada mil años y que para los estudiosos de su obra, 280 títulos, es aún un enigma por la profundidad, singularidad y calidad de su legado. Escritor, filósofo, ensayista, místico y teólogo, este mallorquín universal no precisa avalistas, pero doy tres referencias significativas: Miquel Barceló homenajea con sus pinturas a Llull en los vitrales de la Biblioteca Nacional de Francia; los manuscritos lulianos se guardan como tesoros en varios países europeos y Aldous Huxley recoge un divertido relato, ‘A death of Lully’, donde ficciona un sucedido que si non e vero, e ben trovato. Explica que un lujurioso Llull perseguía a una moza que, harta del asedio, le enseñó sus pechos mordidos de cáncer, visión que hizo recular a Llull, comprendiendo lo efímero de la belleza y que sólo lo divino no tiene caducidad. Corrido por el chasco, Llull ordena su vida lujosa y licenciosa, se casa como Dios manda y progresa en la corte como senescal y mayordomo del Infante, el futuro Rey Jaime II.

Dejando de lado la anécdota tal vez inventada que Huxley explica, lo cierto es que Llull, a raíz de una serie de experiencias místicas, vende su patrimonio para adelantar la herencia a su familia a la que abandona, para dedicarse a pensar, escribir y predicar. Tiene ya 30 años cuando, de manera autodidacta, se mete en teologías con heterodoxas y sesudas elucubraciones que ponen en jaque a la Inquisición que, sin entender sus escritos, no tiene argumentos para hincarle el diente, lo que no impide que Gregorio XI en 1376 y Pablo IV en el siglo XVI condenen sus trabajos.

Llull dice, entre otras cosas, que si la razón pide el auxilio de la fe, ésta necesita a la razón, pues la fe sola deja ciego al hombre. El caso es que, tras retirarse a meditar y orar en una cueva del Puig de Randa (Mallorca), el Sinaí balear como lo fue el Vedrà para el Padre Palau, Llull se lanza enfebrecido a escribir y a misionar por el ancho mundo, Alemania, Francia, Italia, Túnez, Chipre, Tierra Santa, Asia Menor, el Magreb, Armenia, etc. En Bugía están a punto de lincharle, en Viena asiste al Concilio de 1311 convocado por Clemente V y es profesor, Magister, en la Universidad de París. Para entonces, tiene ya en Europa reconocido prestigio por la excelencia y profundidad de su obra.

Llull toca todos los palos, poesía, novela, ciencia, autobiografía, diálogos, tratados lingüísticos, matemáticos, teológicos, y filosóficos. El resultado es una obra ingente, variada, de muy alta calidad y, detalle no menor, escrita en catalán medieval, occitano, árabe y latín.

Una de sus aportaciones más enigmáticas es la invención de un ingenio que llamó ‘máquina de pensar’. Lo conforman una secuencia de círculos concéntricos que generan mecánicamente oraciones con un lenguaje formal y una precisa lógica combinatoria. Llull trataba de superar las barreras idiomáticas y crear una lengua universal, antecedente de la Mathesis Universali, el modelo matemático de Descartes y Leibniz. Visionario, adelantado a su tiempo, Llull no le hubiera hecho ascos a la Wikipedia ni a la Inteligencia Artificial. En sus días, cuando mueren dos maestros del silogismo, Tomás de Aquino y San Buenaventura, la Edad Media da sus últimas bocanadas y asoma otro mundo.

Pensador sobresaliente

Considerado hoy un pensador sobresaliente de la historia universal, Llull es el primer escritor que utiliza una lengua románica para transmitir su pensamiento de altos vuelos de manera que se entienda. Es el primero en escribir novela moral y uno de los que más contribuye a la formación del catalán literario. Sus aportaciones léxicas, sintácticas y su prosa culta, elegante y armoniosa, suponen una innovación insólita que será determinante para el desarrollo de una lengua que no tenía una tradición literaria previa. Dicho esto y dadas las dimensiones descomunales de su obra, de la que aquí ni tan siquiera cabe su enumeración, nos conformamos con citar algunos títulos principales, su ‘Ars magna’, ‘L’Arbre de sciència’, ‘Desconhort’, ‘Libro de doctrina pueril’, ‘Blanquerna’ que incluye el ‘Llibre de Amic e Amat’, el ‘Llibre de contemplació’ y ‘La ciutat del món’.

Quien quiera asomarse al fascinante universo luliano puede acudir en su novelística al ‘Llibre de meravelles’ que incluye el ‘Llibre de les bèsties’.

Àlex Susanna, extraordinario poeta y ensayista del que ya hemos hablado, fallecido el pasado julio y que fue precisamente director de l’Institut Ramon Llull, comenta que la obra citada puede ser una magnifica puerta de entrada al universo luliano. Se trata de un relato que Llull escribió indignado por las frivolidades y miserias de la Corte. En la línea de los populares bestiarios medievales, el ‘Llibre de les besties’ es una guisa de rondalla amena y atrevida que denuncia la depravación, la inmoralidad de la vida cortesana y las actitudes poco ejemplares de la sociedad pudiente de su tiempo. Divierten, por actuales, las dos facciones opuestas que dibuja, carnívoros y vegetarianos. En la fábula, los animales actúan como humanos con sus intrigas, miserias y ambiciones de poder. Un zorro, Na Renart, que desde un discreto segundo plano intriga con maquinaciones sin cuento para dominarlo todo y a todos, al final es víctima de su propia ambición. Cuando acaba la rondalla, Félix, protagonista, presenta al Rey el apólogo del relato con una sabia advertencia: «Acabat és el ‘Llibre de les bèsties’, Fèlix el va portar al rei per tal que veiés la manera, segons la qual, en allò que fan les bèsties, es representa com s’ha de regnar i guardar-se de malvat consell i d’homes falsos». Se le dice al Rey, en resumidas cuentas, que debe aprender de las lecciones que nos dan los animales. Maquiavelo tardaría dos siglos en decir algo parecido.