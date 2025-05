Gira ibicenca del bluesman francés Phil ‘Big Dez’ Fernández

Los amantes del blues tienen una curiosa e interesante cita este fin de semana, con la gira del bluesman francés Phil ‘Big Dez’ Fernández, que entre el jueves y el sábado mostrará sus habilidades como cantante y guitarrista en cuatro locales de la isla. El inicio de esta minigira recorrerá el eje musical de la carretera de Sant Josep, así, estará el jueves a las 20 horas en Cas Costas, el viernes a la misma hora en Rosana’s y el sábado al mediodía en el aperitivo de Can Jordi Blues Station como trío. Y terminará el mismo sábado a las 23 horas en la sala Teatro Ibiza, en el marco del ciclo de Blues ‘The Thrill is Here’, aquí en formato cuarteto.

‘Big Dez’ llega de la mano del batería asturiano residente en Ibiza David Barona que cada mes trae a algunos de los mejores representantes del circuito nacional y europeo del blues. Como explica Sant Josep es Música, el galo destaca por una larga carrera como solista al frente de su banda, con la que ha recorrido el mundo y ha grabado múltiples álbumes. En Ibiza lo acompañarán el bajista Christian Morana y el propio Barona a la percusión.

La historia

«Phil ‘Big Dez’, hijo de madre bosnia y padre español, navega por el blues a través de diferentes continentes. Actualmente vive a caballo entre Ámsterdam, donde tiene la casa familiar, y París, donde se ubica el grupo Big Dez, con el cual ya ha publicado una decena de álbumes, y los bares y cafés donde organiza conciertos y jam sessions cada semana. Además, se pasa buena parte del año girando por el mundo con su música y es un gran coleccionista de guitarras, con preferencia por las Fender Stratocaster de los 50 y 60 y la Gibson Paul», destaca la nota de Sant Josep es Música

La banda, cuyo último disco se titula ‘Chicken In The Car And The Car Can’t Go!’, «continúa participando en festivales europeos y estadounidenses con la energía de siempre y un estilo eléctrico, tamizado de humor y melancolía, con prontos de funk, soul y rock and roll».

Acompañará al bajo a Fernández en esta gira ibicenca, el argentino Christian Morana, un clásico de la escena de blues madrileña y habitual también en las visitas a la isla, con nombres como Martín Burguez, Jonás Molina y César Crespo. David Barona, que ha girado o grabado con músicos de repercusión nacional e internacional, como Macaco, Vargas Blues Band, Steve Hunter (Lou Reed, Alice Cooper…), La Misisipi, Norberto Rodríguez Trío, John Jagger… será el batería.