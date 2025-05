Yukio Mishima, vida y arte al límite

Esto es lo que dijo Yasunari Kawabata en agradecimiento a la Academía Sueca cuando le concedieron en 1968 el Premio Nobel de Literatura: «Ignoro por qué me han dado el Nobel a mí, existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad sólo cada dos o tres siglos; tiene un don casi milagroso para las palabras».

Maldito, narcisista, exhibicionista, homosexual, fascista, Yukio Mishima fue un grandísimo escritor. Propuesto tres veces para el Nobel de Literatura, no lo consiguió. Pudo pesar en su contra su ideología ultraconservadora y sintoísta, sus actividades radicales, su oposición a la occidentalización del Japón y su dramático final, que creyó heroico. El fanatismo de una vida egolátrica y turbadora le llevó a practicar un teatral y brutal suicidio, el seppuku o harakiri.

Confieso que dedicar estas rayas a Yukio Mishima (1925-1970 no me resulta fácil. Uno querría hablar sólo de la belleza y profundidad de su escritura. Ya en el proemio de su primera gran novela, ‘Confesiones de una máscara’, recoge una frase reveladora de Dostoyevski: «Dios nos ha dejado demasiados enigmas que oprimen al hombre y no tienen respuesta». Uno querría decir a quien no haya leído a Mishima que fue el mayor estilista en lengua japonesa del siglo XX, y que a pesar de morir joven, nos ha dejado una obra intensa y extensa, más de cien títulos si sumamos su aportación en narrativa, poesía, teatro, relatos cortos, ensayo y crítica literaria.

La dificultad que tiene hablar de Mishima reside en que no podemos separar su escritura de su desconcertante biografía. En ‘Confesiones de una máscara’, narrada en primera persona , el protagonista, Kocham, es Mishima. Un niño enfermizo y solitario al que cría su abuela, mujer violenta, vinculada por familia a los samurái. Conocemos su juventud, marcada por fuertes emociones, temores y pasiones que le desconciertan. Se sabe homosexual y que sus sentimientos y pensamientos no encajan en la sociedad en la que vive. Siente por Omi, un compañero, una atracción erótica instintiva, mientras Sonoko, una chica que su espíritu parece desear, no le despierta la más mínima atracción sexual. Koocham/Mishima no se acepta y vive en un mundo en el que no tiene cabida. Para sobrevivir, se esconde tras una ‘mascara’, oculta su naturaleza y aparenta ser como los demás, se casa y tiene dos hijos. La novela, en medio de escenarios conflictivos, autoengaños y desengaños, resulta hipnótica e inquietante, nos arrastra.

En mi opinión, la crítica exagera los conflictos homoeróticos del personaje que, siendo reales, en la novela es un recurso literario para destapar el absurdo, la gran farsa de la vida. La novela critica la moral establecida y plantea en el protagonista, en Kochan/Mishima, un esfuerzo introspectivo por reconocerse, aceptarse y plantar cara a la realidad. De aquí su empeño en dejar atrás al joven acomplejado y convertirse en un adulto retador. Quiere gustar y gustarse. Para ello, somete su cuerpo a la gimnasia, modela su cuerpo y adquiere un físico impresionante, además de practicar artes marciales y esgrima. Su autoestima crece y lo convierte en el líder que quiere ser.

Y sigue escribiendo. En los años 50 y 60 aparecen sus obras mayores, ‘El rumor del oleaje’, ‘El pabellón de oro’, ‘El marino que perdió la gracia del mar’, ‘Caballos desbocados’, ‘El templo del alba’, ‘La corrupción del ángel’ y la tetralogía ‘El mar de la tranquilidad’ que se considera su testamento y en donde critica la decadencia moral y espiritual del Japón. Precisamente ese sentimiento de pérdida de lo propio, la lengua y las tradiciones, le lleva promover una vuelta a los orígenes: «No me dejaré atrapar –comenta en una entrevista- por el hipócrita y corrupto sistema político de la posguerra. Nunca aceptaré la humillación que sufrió el Japón». Después de alistarse por un tiempo en las Fuerzas Armadas de Autodefensa, crea la Tatenokai, una milicia privada formada por unos 300 miembros que tratan de reencarnar y recuperar los valores del Japón tradicional, un pequeño ejército paramilitar que sufraga el propio Mishima con veinte millones de yenes al año. Para nada. Porque sus puestas en escena, teatrales, exaltadas y con un vistoso uniforme escarlata que parece un disfraz, no tienen el eco que esperan. Es entonces cuando Mishima, desencantado, cree llegado el momento de demostrar, con su propia vida, la fuerza de su mensaje.

El asalto y el final

Tokio. Martes, 25 de noviembre de 1970. Mediodía. Las televisiones emiten programas de educación y cocina, pero acuden a una llamada. A las 13:15 todas las cadenas interrumpen su emisión. Algo grave sucede en el Cuartel General de las Fuerzas de Autodefensa. Un reportero, visiblemente nervioso, advierte que un comando de estudiantes, miembros de la Tetanokay, encabezados por el escritor Yukio Mishima, han asaltado las instalaciones y se han atrincherado en el despacho del Estado Mayor, donde han maniatado al general Kanetoshi Mashita. Las cámaras de televisión enfocan desde un helicóptero el gran patio de los cuarteles donde hay una gran concentración de soldados. Desde un balcón, Mishima arenga a los soldados. Les anima a dar un golpe de Estado. Deben recuperar el honor, la potencia militar del Japón y los valores perdidos tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Deben luchar contra la humillación y la supremacía norteamericana. Pero no le escuchan, se mofan de su algarada. Mishima hace entonces lo que tiene previsto.

Al día siguiente, los medios de comunicación describen lo que sucedió porque fueron testigos sus compañeros y el general del cuartel. Mishima, regresa al despacho, se arrodilla, desnuda su torso, coge una espada corta y se abre el vientre. Como prevé el ritual, un miembro del grupo, Masakatsu Morita, trata de decapitarle. Falla tres veces y otro compañero, Koga, acaba el trabajo. Morita también lleva a cabo su seppuku y es también Koga el que lo decapita. La entrada de la policía evita el harakiri de los otros miembros del grupo. Punto final. Mishima había empezado a escribir ‘Confesiones de una máscara’ un 25 de noviembre y se quita la vida un 25 de noviembre. ¿Premeditación? ¿Preludiaba aquella primera novela su destino? No lo podemos saber. Han pasado 50 años desde su muerte y seguimos sin entender por qué, en el cenit de su éxito como escritor, Mishima era como era y murió como murió. Me pregunto si no tenía otra forma de mostrar su descontento y rebeldía.