Hölderlin, ángel caído

«Las cosas andarían mejor si Marx hubiera leído a Hölderlin», Thomas Mann

En ‘La lucha contra el demonio’, Stefan Zweig, al hablar de Hölderlin, comenta que la pulsión poética llevada al límite puede ser demoniaca, una fuerza caótica que se apodera del hombre creativo, lo posee, lo arrastra y le arranca de las manos el timón de la voluntad para, vapuleado por la tempestad, estrellarlo contra las peñas de su destino. Zweig sabe que acercarse a Hölderlin es siempre un intento fallido, entre otras cosas, porque esa pulsión demoniaca de la que habla y domina al poeta es impenetrable. No podemos entender la vorágine de su locura y su caída. Aún así, Hölderlin ha hecho correr ríos de tinta. Ocurre que, siendo una de las figuras más fascinantes de la literatura universal, el acercamiento a su obra, por epitelial y difícil que sea, es inevitable. El problema que por otra parte plantea al lector no alemán es que las traducciones que tenemos lo cambian todo, la palabra, el ritmo, la fonética, el tono…Y si Hölderlin resulta ‘oscuro’ para los propios alemanes, leerle en otra lengua resulta temerario. Pero estamos en ello y algo habrá que decir.

Lo que resulta evidente, sin traicionarle, es que a Hölderlin le condicionan sus vivencias, su carácter y los tiempos convulsos que le toca vivir. A Friedrich niño, extraordinariamente sensible por lo que sabemos, lo empujan a la carrera eclesiástica y pasa su adolescencia enclaustrado en el monasterio de Denkendorf, en el convento de Maulbronn y en el seminario de Tubinga. Y la severidad y la disciplina trastocan su fragilidad. Acabados sus estudios de Teología, se niega a ser ‘pastor’ y sale al mundo como a territorio enemigo. Se siente poeta. Quiere ser poeta. Pero para subsistir tiene que colocarse como preceptor en una familia adinerada. Tiene las tardes libres y escribe, pero como empleado se siente atado y se despide. Pero su libertad tiene precio. Habita un cuartucho y en invierno no sale de la cama para ahorrar leña. Come una vez al día, se priva de todo capricho y, eso sí, escribe como un poseso. En la búsqueda apasionada de belleza y felicidad, ‘Hiperion, el eremita en Grecia’ es su primer libro.

Con la idea de rodearse de ‘grandes espíritus’ viaja a Weimar que con Goethe, Schiller, Fichte, Herder y Schlegel, es el foro espiritual de Alemania. Trata de cultivarse con la filosofía, pero enseguida ve que la razón esteriliza su inspiración y su entusiasmo, un desencanto que resume su célebre frase: «El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona». Sus ideas son relámpagos que escapan a la lógica y los poetas no le empujan a la excelsitud como creía. Le defraudan porque viven en la inercia y en la moderación, ocupan cargos, son consejeros municipales o profesores. Cuando se empeñan en buscarle una ocupación honorable, la rechaza. «No puedo ni quiero domar mi alma que arde al verse encadenada. ¿Por qué queréis arrancarme el fuego que me posee? ¡Yo quiero que todo cambie, pero los políticos me defraudan. Quieren hacer del Estado su cielo y lo convierten en un infierno». El problema de Hölderlín es que no vive del aire, necesita comer para defender sus sueños y vuelve a ejercer de maestro con un niño de casa bien, la de los Gontard, pero la cosa se tuerce. La madre del pequeño al que trata de educar, Susanne, bellísima mujer, es su Diotima, su musa griega.

No es un amor sensual, es una pasión ideal, platónica, casi sagrada, pero sucede algo que no sabemos y el hechizo se viene abajo. Sea o no cierto que las atenciones de la mujer provocan los celos del marido, el poeta tiene que salir por pies. Y no protesta. Es un soñador y la poesía le sostiene: «Sólo en la profundidad del dolor surge el canto divino y vital. También en la oscuridad canta el ruiseñor».

Derrota física y espiritual

Hölderlin mantiene su empeño en ‘Hyperión’ que viene a ser su refugio en la tormenta. Pero es un sueño imposible. La realidad es terca y violenta. Son los días de Robespierre, Marat y Napoleón. Él, sin embargo, zarandeado por las turbulencias, busca su Arcadia, persigue una utópica edad de oro para la Humanidad y le duele lo que ve: «Los hombres están encadenados a su febril actividad. En el estruendo de los talleres sólo oyen su propia voz, trabajan como salvajes, pero su esfuerzo es estéril como el de las Furias». Es el canto del cisne. La realidad se impone y su maravilloso poema, ‘Hyperión’, acaba como el rosario del la aurora. Su entusiasmo decae, se deprime y se abandona a su destino en ‘Empédocles’, obra en la que domina un sentimiento heroico de caída que, eso sí, exige una muerte a lo grande. Sólo la muerte puede salvar lo divino que posee al poeta que, en su furor sagrado, tensa tanto la cuerda que se le rompe el idioma.

Podríamos decir que Hölderlin mantiene la música, pero pierde la letra. Lo que escribe en ‘Cantos de la noche’, el último trabajo que conocemos de él, es ya ininteligible, no hay dios que lo entienda. En sus momentos de lucidez, es ya consciente de su extravío: «Contra mi voluntad, me veo arrastrado al abismo, voy sin timón y a la deriva». Son tiempos oscuros. La guadaña se lleva a Schiller, Goethe, Beethoven, Novalis y Schubert. Hölderlin se abandona, se deja ir. Está física y espiritualmente derrotado, descuida el vestir, parece un pordiosero. Lo acoge en su casa un carpintero que admira su escritura y el poeta vive todavía una treintena de años sin saber quién es, ni quiénes son los que le visitan. Se hace llamar Scardanelli, toca rematadamente mal el piano y los chavales se burlan de él cuando pasea.

Hölderlin acaba siendo un pobre loco. Aún así, escribe tanto que retiran sus papeles a capazos. Sus escritos, sin sentido, de tarde en tarde tienen todavía un chispazo de luz: «Ya no soy nada. Ahora no me gusta vivir». Hölderlin es el Ángel caído. Queda su poesía, transgresora y sublime. Helena Cortés Gabaudán, en su biografía del poeta, ‘La vida en verso’, cierra su estudio con una inquietante pregunta: ¿Qué queda hoy de una poesía que tensó el lenguaje hasta el extremo de tratar de decir lo indecible?

