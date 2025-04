'Antagonía', el sorprendente 'tour de force' de Luis Goytisolo

«Una de las grandes novelas del último siglo, en ambición y logros a la altura de Joyce y Proust. Una de las más exhaustivas, rigurosas y profundas indagaciones que se han emprendido sobre la creación literaria y una implacable denuncia del poder enmascarador de la palabra», Ignacio Echevarría.

La presentación de ‘Antagonía’ no precisa descubrir méritos ni presentar avales porque es una obra que se vale sola y, sobre todo, porque a su autor le repatea el éxito del best-seller y sólo busca crear un relato bien escrito que deje poso en el lector. Este empeño es el que nos ha dado la ‘Odisea’, el ‘Quijote’ y la ‘Divina Comedia’. El problema de estas obras cimeras que están en boca de todos es que no se leen. No todos los lectores, como les sucede a los montañeros, son capaces de atacar ‘ochomiles’. Y ‘Antagonía’ es también una cima que precisa escalada, un texto torrencial y disuasorio en su extensión, una metáfora titánica de la creación literaria que cuestiona la ficción convencional y subraya, por encima de cualquier otra cosa, el poder de la palabra.

‘Antagonía’, como su título sugiere, -lo antagónico implica desencuentro- hace borrón y cuenta nueva, es una obra rompedora que, cuando el realismo da sus últimas bocanadas, pone de vuelta y media a las retóricas ideológicas y literarias del franquismo. Y paga por ello. ‘Recuento’, la primera entrega de la tetralogía, -pues son cuatro libros en uno-, secuestrada aquí por el Juzgado de Orden Público, se tiene que publicar en México. Y todavía hoy, cuarenta años después, inexplicablemente, sigue siendo una obra prácticamente desconocida.

Tal vez la formidable expedición que exige su lectura explique que incluso el letraherido la mire de soslayo y no la aborde. Es cierto que no tiene por objetivo entretener. Simbólica, metaficticia y ensayística, -no digo sesuda-, es una novela que necesita un lector que no sólo sea exigente con la literatura, sino también consigo mismo. Pero no es menos cierto que tiene fácil lectura. Valga una anécdota que lo demuestra: en los liceos franceses, para los interesados en la lengua de Cervantes, se sustituyó hace algunos años la lectura del ‘Quijote’ por ‘Antagonía’. Podríamos decir que, más que una carrera de obstáculos es, eso sí, una carrera de fondo.

"Cumbre de la narrativa española"

Recojo algunos comentarios sobre ella para animar al posible lector. Gimferrer y Cabrera Infante la consideran una «cumbre de la narrativa española». Rafael Conte, crítico de referencia, considera ‘Antagonía’ «la mayor empresa narrativa de los últimos lustros». Darío Villanueva, director de la Real Academia Española entre 2014 y 2018, –los mandatos en la RAE son de cuatro años-, dice de ella que es «literatura en estado puro». Claude Simón, Premio Nobel de Literatura, repite al despistado o temeroso que ‘Antagonía’ es «una de las cuatro grandes novelas del siglo pasado junto a ‘Ulises’, ‘En busca del tiempo perdido’ y ‘El cuarteto de Alejandría’». Y Gonzalo Sobejano, extraordinario poeta y uno de los críticos literarios más relevantes que han tenido nuestras letras, sitúa a Luís Goytisolo en el linaje de los alegóricos que van desde Dante, Calderón y Gracián, hasta James Joyce.

Para no alargar la presentación recordaría que cuando se publicó la novela, la crítica coincidió en afirmar que aunque Luis Goytisolo hubiera escrito únicamente la tetralogía que conforma ‘Antagonía’ –‘Recuento’ (1973), ‘Los verdes de mayo hasta el mar’ (1976), ‘La cólera de Aquiles’ (1979) y ‘Teoría del conocimiento’ (1981)-, su mérito era sobrado para que se le concediera el Nobel de Literatura. No pudo ser, pero poco importa en un autor que no ha buscado reconocimientos que, sin buscarlos, tampoco le han faltado, entre otros, el Premio de la Crítica (1984), el Premio Nacional de Narrativa (1993) y el Premio Nacional de las Letras Españolas (2013). Y un dato curioso: ‘Antagonía’ supuso un trabajo de 20 años, pero el autor la gestó, como él mismo revela, en el tiempo que estuvo preso en la cárcel de Carabanchel, acusado por una denuncia falsa de pertenecer al partido comunista.

Veamos, sin destriparla, de qué va el formidable tour de force de ‘Antagonía’, que en nuestras letras no tiene precedente ni obra posterior que le haga sombra. El argumento no llama especialmente la atención. Se explica la vida de un hombre, Raúl Ferrer Gaminde, su relación con la familia, los amigos, las mujeres, la política, la escritura, el paso del tiempo y la muerte. En apariencia, nada especial. Con el trasfondo de una Barcelona que supera la ciudad de la narrativa tradicional que describen Mendoza, Ruiz Zafón o Marsé.

El lector implicado

Con este escenario, el autor arma un artefacto que es una portentosa máquina de narrar y crea un universo que rebosa fiesta, amor, sexo y reflexión. ‘Antagonía’ analiza y disecciona con afilado bisturí una sociedad invertebrada y la historia interior de los personajes, en lo que no deja de ser un viaje hacia ‘dentro’, de manera que el lector vive victorias, derrotas, anhelos y dudas. Con la particularidad de que sus personajes resultan peligrosamente autoconscientes, se saben escritos, se saben leídos y, más allá de las páginas de la novela, se convierten para el lector en compañeros de ruta. En una trama en la que no está sólo el autor, está implicado el lector como personaje.

Hasta tal punto es así que el sentido de la obra está, precisamente, en el vínculo que se crea entre autor y lector. ‘Antagonía’ subraya nuestra condición de parias en un mundo que se cae a pedazos, pero lo hace proponiéndonos un cierto estoicismo y epicureísmo, con altas dosis de ironía y humor. Y lo que tenemos en todo momento es una fuerte carga alegórica, singularidad narrativa, intemporalidad y belleza expresiva.

Por todo ello sorprende, repito, que más de cuarenta años después de su publicación, siendo como es una obra maestra, sea para una gran mayoría de lectores materia virgen. ‘Antagonía’ es, en resumidas cuentas, una celebración de la literatura, una obra total. Si tuviera que calificarla como lector con una única palabra, sería asombro.