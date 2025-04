El María Moliner de un dialecto aragonés en peligro de muerte: solo lo hablan 20 personas

La lengua aragonesa lleva en peligro de extinción desde hace décadas. Sus pocos hablantes se desviven cada día por hacer perdurar un idioma con multitud de variantes desperdigadas por las comarcas altoaragonesas. En el caso del belsetán (el aragonés que se habla en el valle de Bielsa), su supervivencia está al límite: hoy únicamente lo hablan entre 15 y 20 personas. Ángel Luis 'Barré', pastor vecino de Espierba, lleva 47 años realizando un peculiar trabajo de recuperación de su lengua en forma de diccionario.

Este caso, atrajo la atención de Maxi Campo, quien decidió iniciar un proyecto de documental titulado '21.000 palabras (Un capezuto e dos collons)' con el fin de que el público descubriera esta curiosa historia. La participación de Aragón TV y la colaboración del Gobierno de Aragónpermitieron poder llevar a cabo la producción del documental y alcanzar su fase actual. El equipo se encuentra ultimando el montaje, la posproducción, el diseño, la animación y la masterización de sonido de la copia final, pero ya no cuenta con recursos económicos para la guinda final. "El dinero se nos ha quedado corto para la fase de distribución. Por ello, hemos abierto una plataforma pública para que quien quiera pueda ayudarnos a conseguir la cantidad que necesitamos", detalla Campo.

Escepticismo inicial del pastor

La idea de crear un documental que se centrara en el belsetán surge de un anterior trabajo. Como entendido de la cultura altoaragonesa, Ángel Luis 'Barré' fue recomendado a Maxi Campo para que participara como experto en un documental sobre la música rural. El director no lo tuvo en cuenta para dicho proyecto, pero al descubrir su historia se dio cuenta de que esta tenía gancho. "No conocía a Ángel Luis 'Barré' ni nada del aragonés, pero yo había estado trabajando en la biografía de María Moliner y la coincidencia de los hechos me voló la cabeza. Como natural de la comarca del Sobrarbe, sentí que debía tratar este tema en mi siguiente proyecto", asegura Campo.

El documentalista aragonés recuerda ese primer encuentro con el pastor con mucho cariño, hasta el punto de que quedó documentado con una fotografía. "Subimos a Espierba a la aventura. A él le pareció raro que le visitara gente que no conocía de nada y cuando le explicamos la idea se mostró algo escéptico", explica Campo. Al final, 'Barré' aceptó y transmitió al equipo del documental su predisposición a participar en un proyecto que todavía se encontraba en su fase más embrionaria y en el que se desconocía el alcance que podía llegar a tener.

Maxi Campo y Diego Mata en su primer encuentro con Ángel Luis 'Berré'. / Servicio Especial

Un diccionario eterno

Después de 47 años, 'Barré' no ha publicado todavía su diccionario, ¿por qué? "La realidad es que la personalidad del protagonista puede que sea uno de los grandes condicionantes. Al final cuando tú inicias una obra tienes que ser consciente de que tiene que llegar un punto en el que la tienes que rematar", opina el director del audiovisual. Este es uno de los temas centrales del documental y que se trata tanto a través de la figura del pastor como de expertos lingüistas y familiares. "Ángel Luis 'Barré' es un personajazo y él tiene su propia forma de ver la vida. Aunque todos le dicen que debería estar publicado, él no tiene prisa porque le obsesiona el trabajo bien hecho", añade.

El equipo con el que ha contado Maxi Campo para este proyecto, en el que él actúa como director, productor y montador, está compuesto por Diego Mata en la fotografía, Javier Lavilla en el diseño y la animación (el documental dispone además de un archivo sonoro inédito hasta la fecha y de la narración de un cuento exclusivo y animado) y Andrey Francés en la posproducción de sonido. "Somos un equipo pequeño que ha conseguido abordar un tema que interese, no solo a los aragoneses, sino a cualquier amante de la lengua", razona el director.

En la cabeza de Campo, el objetivo inicial del documental era conseguir que 'Barré' terminara por publicar su diccionario y el belsetán gozara, por fin, de su propia guía lingüística. "Mi ingenuidad me llevó a pensar en eso pero la realidad es que es muy complejo. Creo que el audiovisual puede desencadenar que los diferentes actores de la lengua aragonesa inicien acciones para ayudar a 'Barré' a terminar su diccionario", augura. Ese, sostiene, sería el mayor de los honores para todo el equipo de '21.000 palabras (Un capezuto e dos collons)'.