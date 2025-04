Muere el actor estadounidense Val Kilmer a los 65 años

El actor Val Kilmer, que interpretó entre otros muchos célebres papeles a Batman y Jim Morrison, ha fallecido a los 65 años a causa de una neumonía, según ha anunciado su hija a The New York Times.

Kilmer, que saltó al estrellato con su papel de héroe en 'Willow', fue también actor de Top Secret (1984), Top Gun (1986) o Batman Forever (1995) llevaba años retirado de los focos, desde que en el 2017 reconoció que padecía cáncer de garganta.

Durante su trayectoria, Kilmer se consolidó como uno de los actores más versátiles de su generación, participando en diversos géneros cinematográficos. Su capacidad para interpretar personajes complejos le permitió destacarse en producciones de gran envergadura, convirtiéndose en un referente en la industria.

Kilmer fue uno de los actores más destacados de Hollywood en la década de 1990, antes de que numerosos enfrentamientos con directores y coprotagonistas y una serie de fracasos arruinaran su carrera. Con los años, Kilmer se ganó la reputación de temperamental, intenso, perfeccionista y, en ocasiones, egoísta.

"Cuando algunas personas me critican por ser exigente, creo que es una tapadera para algo que no hicieron bien. Creo que intentan protegerse", declaró Kilmer al periódico Orange County Register en 2003.

"Creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por ello".

El debut

Debutó en el cine protagonizando la parodia de espías "Top Secret!" (1984) antes de aparecer en la comedia disparatada "Real Genius" (1985). Saltó a la fama como coprotagonista de Tom Cruise en el éxito de 1986 "Top Gun" (1986), interpretando al aviador naval Tom "Iceman" Kazansky, y décadas después volvió a aparecer junto a Cruise en la secuela de 2022 "Top Gun: Maverick".

Kilmer protagonizó la fantasía del director Ron Howard "Willow" (1988) y se casó con su coprotagonista británica Joanne Whalley, con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse.

Uno de sus papeles más desafiantes fue en "The Doors" (1991) del director Oliver Stone, donde interpretó a Jim Morrison, el carismático y finalmente condenado cantante principal de la influyente banda de rock The Doors. Para intentar convencer a Stone de que lo eligiera, Kilmer grabó un video de ocho minutos donde aparecía cantando y luciendo como Morrison en varios momentos de su vida. La propia voz de Kilmer se utiliza en la película.

Éxitos comerciales

"The Doors" marcó el comienzo de los años más destacados de su carrera. En el western de 1993 "Tombstone", interpretó al pistolero del Viejo Oeste Doc Holliday. Tuvo dos éxitos comerciales en 1995: coprotagonizó con Al Pacino y Robert De Niro el drama criminal "Heat" y sucedió a Michael Keaton como el Cruzado Enmascarado en "Batman Forever", la tercera entrega de la saga Batman.

La ruidosa, inflada y pesada "Batman Forever" fue recibida con tibieza por la crítica, y Kilmer fue eclipsado por sus coprotagonistas Tommy Lee Jones y Jim Carrey. Kilmer se retiró de la siguiente película de Batman. El director Joel Schumacher lo describió como "la persona con mayores problemas psicológicos con la que he trabajado".

El Chicago Tribune escribió en 1997 que Kilmer era "un miembro respetado del club de los chicos malos de Hollywood". También fue nominado varias veces a peor actor en los premios Razzie anuales, que reconocen a lo peor del cine.

Biografía

En abril del 2020, el actor presentaba su biografía, en la que repasaba rodajes y amores frustrados. En su libro, entre anécdotas de rodajes, se declaraba "un impenitente buscador de amor. He sido un esclavo del amor". Su primera conquista famosa fue Cher, cuando él era un aspirante a actor de 21 años y ella tenía 30. "A los dos nos encantaba reír y lo hicimos durante más de un año. Cher tenía un glamur embriagador y yo, un chico del Valle (California), caí bajo su hechizo", afirmaba Kilmer.

Conmoción en las redes

La redes sociales no han tardado en hacerse eco de la muerte del actor con mensajes de sus fans y el repaso de imágenes de algunos de los papeles más carismáticos que interpretó a lo largo de su carrera. Como el anterior, que recoge varios de los personajes que inmortalizó.