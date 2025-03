El fenómeno místico en la literatura

La escena es reveladora, significativa: «Juan de la Cruz comiéndose apresuradamente sus escritos mientras sus hermanos-inquisidores aporrean con insistencia la puerta de la celda». ‘Tratado de armonía’ (1991). Antonio Colinas.

Porque las lecturas siguen hoy otros derroteros, traigo a estas rayas la extraordinaria escritura, hoy ignorada, de nuestros místicos mayores. Sucede que no se valora lo que no se conoce. Yo tuve suerte. Mis eclesiásticos años salmantinos me acercaron a Juan de Llepes, nombre secular del mayor poeta místico del Renacimiento español, San Juan de la Cruz en religión, que precisamente en la ciudad del Tormes conoció a otro volcán místico de nuestras letras, Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, es decir, Santa Teresa de Jesús. Él, patrono de nuestros poetas. Ella, patrona de nuestros escritores. Pero de su escritura no se habla, cosa que no entiendo, porque interesarse por sus textos que sin connotaciones se valen solos, no implica aceptar sus contenidos religiosos. Son literatura pura. Y de alto voltaje.

Lo que apreciamos en Mozart, por dar un ejemplo, no es la inspiración religiosa de su ‘Réquiem’, misas, cantatas y oratorios, está, es la calidad de su música. Y es lo que, desde el punto de vista literario nos importa de la escritura mística, sus valores cualitativos. Una literatura que, conviene decirlo, está necesitada de lectura viva. Antonio Colinas nos lo recuerda en ‘Sobre la vida nueva’ y en su ‘Tratado de armonía’, homenaje y bellísima aproximación a la formidable obra sanjuanista, algo que también han sabido ver cantautores como Paco Ibáñez y Amancio Prada al versionar con sus músicas el ‘Cántico espiritual’ del carmelita y la glosa teresiana ‘Vivo sin vivir en mí’.

Qué cerca están, por cierto, las vivencias de ‘Noche más allá de la noche’ y ‘Los silencios del fuego’ colinianos de ‘la soledad sonora’ y ‘la música callada’ de los místicos, dos casos de oxímoron que desafían la razón, siendo que la música debería ser sonora y la soledad callada.

Alquimia del lenguaje

El poeta da una vuelta de tuerca a sus más íntimas vivencias con expresiones cargadas de enigma y de misterio. Y lo que hace es poesía, alquimia del lenguaje, textos gozosamente literarios que fluyen de la intuición y la pasión, lejos de ortodoxia encorsetada de las formas que regían en el siglo XVI. A Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz que estuvo encarcelado por sus místicos y supuestos dislates les vigilaba la Santa Inquisición, que de santa tuvo poco. Sus textos circulaban escondidos, de convento en convento, de mano en mano. Y en ocasiones, quienes los tenían tuvieron que destruirlos para esquivar implicaciones. «De sus escritos se quemó todo un talego», leemos en la carta de una monja.

Bergson se quejaba del desequilibrio entre el avance científico y el estancamiento de la dimensión espiritual, del crecimiento interior de la especie humana que, según decía, se había detenido. Y prueba de ello la tenemos hoy. Cabe preguntarse por qué no puede el ser humano romper aquel anquilosamiento y encontrar, a partir del impuso vital originario que tenemos todos, la energía necesaria para seguir creciendo y trascender. Es lo que con carácter excepcional el místico consigue. Rompiendo las costuras humanas. Superando las resistencias materiales que imponen la contingencia y la finitud. El místico se nos presenta en sus textos como un explorador de tierras ignotas que, por la intuición y la vivencia, no por la razón, en un salto cualitativo, trasciende lo inmanente. Sin perder por ello una poderosa carga de reflexión. Uno de los aspectos que más sorprende del fenómeno místico es que, en tanto que ‘experiencia’, supone una constatación empírica, al no dejar de utilizar el criterio de considerar ‘existente’ únicamente lo que puede ser percibido. Lo que descubre la buena literatura mística es que el escritor, el poeta, vive en profundidad.

Algo de lo que Bergson sabía bastante. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas que ocuparon Francia poseían una lista de personas ilustres de origen judío a las que no se debía molestar. Bergson estaba entre ellos. Pero un Bergson anciano y enfermo renunció a su privilegio y sostenido por unos familiares, aguantó una larga cola para inscribirse como judío y esto fue lo que dijo: «Quiero permanecer con los que serán perseguidos». Y es que la vivencia mística no está en la levitación. Por extraño que parezca, la puede tener cualquiera, incluso un no creyente. Y sin contextos especiales. Basta tener una actitud compasiva y expectante de sobrecogimiento frente a la vida y el Universo.

Visión unitaria de la vida

Goethe, Hegel y Spinoza practicaron esta forma de panteísmo religioso en una visión unitaria de la vida. Buscaban la armonía y el sentido de la realidad. Y dado que esa misteriosa entidad que llamamos Dios –o como queramos- puede no existir y, en todo caso, no es un vejete de barbas blancas sentado en una nube, la experiencia mística puede consistir en la comunión con la Materia, con Gea, con el Universo. Theilard de Chardin algo sabía de todo ello. En cualquier caso, lo que importa es saber si la experiencia mística nos aporta algo que nos implique y pueda interesarnos. La respuesta no es fácil, porque la escritura mística mantiene un punto de hermetismo.

El propio místico no tiene respuestas, no puede explicar el amor, el asombro, la perplejidad, o cualquier otro sentimiento. Su vivencia es inexpresable. En sus escritos, el místico muestra, no demuestra. Lo único que sabemos es que la experiencia mística nos dice que todos somos Uno –ese Uno que recoge la palabra Humanidad-, que todos somos iguales y que todos somos parte del Universo. Esta comunión, de todos con Todo, es la que el místico experimenta y trata de describir en su escritura. Algo que sólo traduce una palabra: Amor. ¿Puede ser la mística autosugestión? ¿Es una proyección del subconsciente? No lo sé, pero da qué pensar. En cualquier caso, la experiencia mística parece poco sospechosa de fraude cuando el sujeto que la vive no obtiene de ella ningún beneficio. Todo lo contrario. Es una vivencia que en tiempos pasados llevó a muchas personas a la hoguera y que hoy, por visionarias, podrían dar con sus huesos en una casa de reposo, léase manicomio.