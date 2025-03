Aldous Huxley, penúltimo profeta

La vigencia de Aldous Huxley (1894-1963), después de más de 70 años, resulta escalofriante. En el distópico relato de ‘Un mundo feliz’ nos alerta sobre el peligro de las utopías, pero no es menos incisivo en ‘Contrapunto’, ‘Viejo muere el cisne’, ‘Ciego en gaza’, ‘El tiempo debe detenerse’, ‘La isla’ o en cualquiera de sus ensayos, ’La filosofía perenne’, ‘El fin y los medios’ o ‘Cielo e infierno’. La búsqueda de un mundo perfecto es un anhelo inherente a la condición humana. Al mismísimo Dios le gustan las utopías. El Cielo es utopía, distopía el Infierno y utopía es también el Edén como lugar perfecto y de absoluta felicidad. El ‘pero’ es que Dios nos quiere sumisos y tontos de solemnidad. Nos prohíbe acceder al ‘Árbol de la Ciencia’ que nos hace conscientes y nos permite dirimir entre Bien y Mal. Y una tercera utopía es la que nos vende la parlanchina serpiente, ‘seréis como dioses si coméis la fruta prohibida’. Paradójicamente, este bellísimo cuento bíblico de la utopía edénica nos descubre una gran verdad, que el hombre, para ser libre, tiene que poder equivocarse. Y en el Edén se equivoca. Adán y Eva eligen ser libres al hecho de vivir una perfección privada de libertad, condicionada, limitada por imposiciones absurdas.

Es la utopía que nos presenta Huxley en ‘Un mundo feliz’, una sociedad sin libertad, donde todo está programado por un poder absoluto, donde los ciudadanos son felices a la fuerza, a base de tomar ‘soma’, droga que les atonta y les hace sentirse ingenuamente dichosos y obedientes. «Una dictadura perfecta –nos dice- podría tener la apariencia de una democracia y ser una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería un sistema de esclavitud blanda, en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre».

Lo cierto es, como dice Hölderlin, que la utopía es un sueño: «El hombre sólo es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona». Despiertos, no hay utopía que valga. Y sin embargo, la utopía, sigue ahí. Todos queremos lo imposible, ser felices, inmortales, etc. De aquí que la utopía se repita. La tenemos en ‘La República’ de Platón, en ‘La Utopía’ de Thomas Moro, en la ‘Ciudad del sol’ de Campanella, en ‘La nueva Atlántida ‘ de Francis Bacon, en el ‘Cándido’ de Voltaire, en el socialismo utópico de Saint Simón, Fourier y Owen, en el ‘Leviatán’ de Thomas Hobbes, en ‘Fahrenheit 415’ de Bradbury, en ‘1984’ de Orwell, en ‘Una utopía moderna’ de Wells, en ‘La máquina se para’ de E. M. Foster, en ‘Ensayo sobre la ceguera’ de Saramago… La lista de utopías sería interminable. Y en nuestros días, ¿no son desasosegantes distopías o anti-utopías ‘Alphaville’ de Jean-Luc Godard, ‘The Matrix’ de Wachowski, ‘Los juegos del hambre’ de Suzanne Collins, el ‘Hobbit’ de Tolkien o 'El cuento de la criada’ de Bruce Miller?

Relato distópico

Huxley es un visionario que con su distópico relato hace una crítica frontal a todas las utopías con una advertencia inquietante. Porque aunque la utopía sea imposible, sigue siendo el objetivo de todo totalitarismo, un mundo en el que el Estado –poder que puede ser político, religioso, militar o científico, tanto da- es siempre superior al individuo que, sometido, queda a su merced y a su servicio. Un terrible y cercano ejemplo fue la utopía nazi.

En ‘Un mundo feliz’, la letra ‘T’ de totalitarismo reemplaza la Cruz cristiana como símbolo religioso y tiene reflejo, incluso, en los nombres de los protagonistas, Lenina Crowne (por Lenin) y Bernard Marx (por Marx). Lo cierto es que, de mil maneras, nuestra libertad sigue amenazada. El Gran Hermano, el Sistema, el Poder en cualquier de sus formas, nos vigila, nos controla y nos impone sus dictados. No somos suficientemente conscientes de lo que significa que para el Gobierno seamos, a todos los efectos, el número que nos adjudica el DNI, y el hecho de que, por nuestro smartphone o teléfono móvil estemos intervenidos, ubicados en todo momento y conozcan nuestros movimientos y nuestros deseos, razón de la publicidad personalizada que nos machaca en cualquier lugar y a todas horas. Y no estamos lejos de nacer en una probeta y crecer incubados en una matriz artificial. En buena medida, ya estamos inmersos en un mundo distópico en el que lo virtual se sobrepone a lo real, y en el que las máquinas y la inteligencia artificial (IA) amenaza con deshumanizarnos con la aparente promesa de la omnipresente utopía de perfección y progreso. No puede sorprendernos que la novela de Huxley fuera censurada en muchos países por atacar, se dijo, a la religión y a la familia.

Una seria advertencia

Hoy, ‘Un mundo feliz’, como crítica y sombría metáfora sobre un futuro incierto y aterradoramente homogéneo, agazapado en una felicidad ficticia y tendenciosa, fue considerada por la BBC en 2019 una de las cien novelas más influyentes de todos los tiempos y ha pasado a formar parte de la memoria colectiva universal. Huxley nos deja una pregunta: ¿Queremos un mundo perfecto sin libertad o ser libres, -es decir, humanos-, en un mundo imperfecto? Lo que Huxley nos deja es una seria advertencia, al tiempo que nos pide rebeldía contra la sumisión y el adocenamiento. Nos deja el ejemplo de Bernard, un personaje heterodoxo que se niega a tomar ‘soma’, la droga de la felicidad y que desea, sobre cualquier otra cosa, verse libre y sentir la carga de la existencia con sus alegrías y sus desengaños. A pecho descubierto. Enfrentando camusianamente el diario acontecer y el sorpresivo azar. Huxley nos alerta de los riesgos de una ciencia y una técnica desnortadas en manos de un PODER sin el más mínimo contenido ético.

En nuestros días tenemos de ello terribles ejemplos. ‘Un mundo feliz’ es, de hecho, una novela de tesis, más de contenido que de forma. Pragmático, como buen inglés, Huxley no se pierde ni quiere que nos perdamos en la caligrafía. Lo que nos deja es una novela de ideas que provoca la reflexión y el debate, que nos invita a tener los ojos bien abiertos, a estar vigilantes.