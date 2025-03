Homenaje a Iván Mérgola en Ibiza: "Los conciertos que a Iván le gustaría escuchar"

El ‘Ave verum’ de Mozart, una pieza que fascinaba a Iván Mérgola y que dirigió en varias ocasiones, pondrá el punto final al primero de los dos conciertos con los que el Patronato de Música de Eivissa rendirá homenaje al que fue su director hasta su fallecimiento el pasado enero, con solo 47 años. Participarán las cuatro formaciones del Patronato para interpretar algunas de las obras preferidas de Mérgola. El primero será este domingo, 16 de marzo, a las 18 horas en el auditorio de Can Ventosa a cargo de la Big Band, el Cor y la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, y el segundo el próximo 6 de abril a la misma hora y en el mismo escenario con la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa.

«Serán los conciertos que a Iván le hubiera gustado escuchar», ha señalado este miércoles en la presentación la concejala de Cultura de Vila, Carmen Domínguez, acompañada por los directores de las cuatro formaciones: Damián Boluda de la banda, Miguel San Miguel del coro, Vicent Tur de la big band y Fernando Marina de la orquesta, todos con la emoción a flor de piel.

Domínguez pidió que el auditorio «esté lleno» para los dos recitales, «porque Iván lo merece», antes de explicar que se ha optado por hacer dos conciertos por razones logísticas, ya que el cambio entre el montaje de la banda y el de la orquesta implicaría una larga espera.

El primer concierto

«Ha sido un golpe muy duro para todos. Iván era una persona llena de alegría y siempre dispuesta a ayudarnos a todos. Por eso, a pesar de la pena, tenemos la ilusión por hacerle una despedida por todo lo alto», ha dicho el director de la banda, Damián Boluda, antes de explicar el porqué de la elección de sus dos temas. Interpretarán la ‘Bachiana Brasileira’, de Héctor Villa-Lobos, con Isabel Albaladejo y Raquel Quiroga como solistas: «A Iván le encantaba esa mezcla entre el contrapunto de Bach y la música tradicional brasileña». La otra es el ‘Danzón nº 2’ de Arturo Márquez que es una de las primeras obras que Mérgola seleccionó para la formación cuando comenzó a dirigir el patronato y que interpretaron en el ‘Concert de la Terra’ de Eivissa de hace dos años.

Miguel San Miguel, director del coro, ha recordado por su parte que Mérgola era «una persona muy querida por todos, que tenía la gran virtud de ayudar a cada uno a sacar lo mejor de sí mismo». En su honor interpretarán una versión especial de la tradicional ibicenca ‘Bona nit blanca roseta’; el ‘Va pensiero’ de la ópera ‘Nabucco’ de Verdi, «una de sus preferidas», y el ‘Hymne des Fraternisses’ de Rombi, que también le gustaba mucho, además del ‘Ave verum’ final en unión con la banda.

Iván Mérgola en una entrevista con Diario de Ibiza en 2022. / Toni Escobar

Abrirá el concierto la Big Band Ciutat d’Eivissa, cuyo director, Vicent Tur, ha seleccionado tres piezas ligadas íntimamente al recuerdo de Mérgola. La primera es la tradicional ‘Sa calera’, arreglada por el propio Tur: «Fue Iván el que me animó e insistió para hacer arreglos de temas tradicionales y fue la primera con arreglos míos que estrenamos en el Eivissa Jazz de 2021. Después vendrá el popularísimo ‘Para Elisa’ de Beethoven, también arreglada por Tur: «Se la debo porque siempre me insistía en hacer arreglos jazzísticos de clásicos y le daba largas: ‘el año que viene’... es una deuda que debo pagar». La contribución de la Big Band culminará con el ‘Love for sale’ de Col Porter, «una pieza alegre para relajar un ambiente tan grave».

Orquestra Ciutat d’Eivissa

Por último se ha expresado el director de la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, Fernando Marina, que protagonizará el concierto del 6 de abril: «Estamos aún en shock, por la calidad musical, pero sobre todo por la calidad humana de Iván, que era un experto en crear entornos agradables y un aglutinador de equipos de trabajo».

En su recuerdo han programado un concierto con dos obras que entusiasmaban a Mérgola, primero el ‘Capricho español’ de Rimski-Korsakov, que insistió mucho en que se incorporara al repertorio de la orquesta, pero sobre todo el ‘Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo, una obra que tenía un significado especial para Mérgola, como buen guitarrista clásico. «Cuando entró de gerente también pidió que la hiciéramos, porque nunca se había tocado en Eivissa». Para la ocasión viajará a la isla el solista Pedro Mateo, buen amigo de Mérgola y que ha hecho un hueco en su apretada agenda de conciertos para no perderse este homenaje.

«Espero que allí donde esté sea feliz por escuchar estas obras que tanto le gustaban y por este homenaje del patronato y de todos sus músicos», ha remachado Carmen Domínguez.