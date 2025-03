Kate Winslet frente al horror de la guerra: "Lee Miller se puso del lado de aquellos a quienes nadie prestaba atención, las víctimas"

“Prefiero tomar una fotografía que ser una”. Lo dijo Lee Miller, que probablemente es la fotógrafa más importante del siglo XX de la que usted no había oído hablar, y cuya figura parece al fin estar recibiendo el reconocimiento público que merece. Con poco más de 20 años, Miller se convirtió en una de las modelos de moda más solicitadas de Nueva York, y posó para los mejores fotógrafos de la época. No tardó en acercarse al mundo del arte y codearse con autores surrealistas como Jean Cocteau y Paul Éluard; posó seis veces para Picasso, y Man Ray mantuvo con ella tanto una relación amorosa como una asociación creativa que ella aprovechó para perfeccionar su manejo de la cámara.

‘Lee Miller’, que ahora llega a la cartelera, la retrata desde los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se había establecido como fotógrafa independiente. "Odiaba ser modelo, y que se refirieran a ella como la musa o la amante de artistas masculinos; quería demostrar que era mucho más que eso", explica Kate Winslet, que aspiró al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz Dramática por su trabajo en la película. "Me intrigó que alguien como ella, acostumbrada a ser tratada como un objeto frente a la cámara, se colocara detrás de ella. ¿Qué veía a través del objetivo? ¿Cuál era su punto de vista?".

El nuevo ‘biopic’ se centra en el tiempo que Miller pasó en Europa, cubriendo el conflicto bélico para la revista ‘Vogue’ y explorando lugares a los que una mujer corresponsal nunca antes había tenido acceso. “Tuvo que afrontar muchas dificultades por su decisión de hacer un trabajo por entonces reservado a los hombres, le dijeron una y otra vez que en el frente no había sitio para ella”, asegura la intérprete australiana. “Pero ella no esperó a que le dieran permiso, sino que siguió sus propios instintos en busca de la verdad”.

Las fotografías que Miller tomó son hoy consideradas entre las más significativas que existen sobre aquella contienda, añade la actriz. “Lee no se dedicó a fotografiar a los soldados ni las batallas, sino que se puso del lado de aquellos a quienes por entonces nadie prestaba atención, las víctimas”. Sus instantáneas, en efecto, contemplan a médicos y enfermeras mientras amputan miembros y vendan cuerpos carbonizados, de mujeres prisioneras exhibidas con la cabeza rapada, de montones de cadáveres demacrados.

Como parte de su preparación para el papel, Winslet tomó clases de fotografía con el fin de ofrecer un retrato de Miller lo más fiel posible. “Ella sostenía la cámara entre el corazón y el estómago, porque eso le permitía mantener conversaciones con la gente y mirar a su alrededor mientras pulsaba el disparador”. La actriz tuvo ocasión de poner a prueba sus recién adquiridas habilidades en las escenas de la película que recrean el paso de la fotógrafa por Londres mientras tenían lugar los bombardeos nazis, por la campiña inglesa, por pueblos franceses y por París durante su liberación y, posteriormente, por los campos de concentración cuando finalmente se revelaron las atrocidades allí cometidas. “Recreé las fotos que ella hizo, y debo decir que las mías son realmente buenas, estoy muy orgullosa”.

El 'biopic' también rememora el momento en el que se tomó la mítica fotografía en la que Miller aparece desnuda en la bañera de la residencia de Adolf Hitler en Múnich, y en la que las botas de combate de la reportera ocupan el centro de la imagen, con la suciedad limpiada en la alfombra de baño del dictador, manchándola de barro y mugre.

Los recuerdos de una mesa

Lo que llevó a Winslet a interesarse por la historia de Miller es la casualidad. Hace casi una década, una amiga la llamó para hablarle de una mesa que había encontrado en una subasta. “Ella sabe que me encanta organizar grandes cenas y que adoro las mesas antiguas, así que pensó que me interesaría comprarla”. Resultó que el mueble había sido propiedad de Annie Penrose, cuñada de Roland Penrose, que posteriormente se casó con Miller; era la misma mesa alrededor de la que ella había pasado horas y horas intercambiando ideas con gente como Picasso y Max Ernst. "¿Por qué no existe una película sobre una mujer tan fascinante?", se dijo Winslet tras investigar la vida de la fotógrafa, y ‘Lee Miller’ es el resultado final de aquella pregunta.

La actriz decidió producir ella misma esa película, y le ofreció dirigirla a la cinematógrafa Ellen Kuras, con quien mantiene una estrecha relación desde que ambas trabajaron juntas en ‘Olvídate de mí’ (2005); se implicó en todos los aspectos del proceso creativo. "Me sentí muy conectada con Lee, porque es una mujer que tuvo que soportar un intenso escrutinio público". La australiana ha hablado abiertamente acerca de la presión mediática y profesional que ha sufrido en el pasado a causa de su aspecto físico. “Además, era una persona que no aceptaba un “no” por respuesta cuando decidía hacer aquello en lo que creía, y eso es algo con lo que también me identifico”. Cuando la producción de ‘Lee Miller’ atravesó ciertas dificultades de financiación, Winslet cubrió personalmente dos semanas de los salarios de todos los miembros del equipo de filmación.

La película está basada en la biografía de Miller publicada en 1985 por Antony Penrose, su único hijo, que Nicole Kidman ya había tratado de adaptar a la pantalla en el pasado. Durante su investigación para el libro, Penrose descubrió que, cuando tenía siete años, su madre había sido violada y contagiada de gonorrea, y que había sido coaccionada por sus propios padres para que no le contara a nadie lo sucedido. “Lo que le sucedió de niña le inculcó una profunda sensibilidad contra las injusticias, y creo que creo eso la impulsó a seguir adelante”, opina Winslet. “Pese a que las heridas que le causó jamás sanaron, ella tuvo el coraje suficiente para no dejar que condicionaran su vida. Ese mismo coraje está presente en sus fotografías”.