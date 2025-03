No podemos saber qué obras y autores de hoy se seguirán apreciando dentro de 200 o 300 años. Sabemos, eso sí, aunque no nos consuele, que entre los ‘clásicos’ que han resistido el paso del tiempo no están todos los que son, ni son todos los que están. Hay autores con premio Nobel de mucha menos enjundia que infinidad de autores magníficos que no llegamos a conocer. La República de las Letras es una babel con demasiado best seller de quiosco y mucho ego. Hay autores devorados por el personaje que ellos mismos crean –desde Valle Inclán a Cela y Umbral-, y autores soberbios como Leonardo Castellani, Miguel Espinosa y muchos otros, a los que, al margen de mercantilismos, devorados por la sencillez y honestidad de su escritura, pasan desapercibidos. Entre estos últimos colocaría a André Maurois, que, reconocido y elogiado en su momento, hoy ha quedado arrinconado, como pasado de moda, situación en la que, más que perder él, pierde el lector, perdemos nosotros. Y diré por qué. Lo que le ha ocurrido a Maurois, creo yo, es que, alejado de dicterios, populismos y frases incendiarias, enemigo de tópicos, retóricas y escaparates, su modestia ha ocultado su excelencia. Y así sucede que, siendo hoy un escritor necesario, acumula polvo en las bibliotecas.

A pesar de ello, me consta que quien se asoma a su escritura no tarda en apreciar su integridad y su enorme calado. Amigo de la paradoja y con no poca ironía, Maurois nos deja entre líneas, casi en cada página, frases que, soltándolas de pasada, son cargas de profundidad. Frases que nos hacen detener la lectura y pensar. Recojo al voleo tres ejemplos: «Sólo hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa». «Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa». O esta otra: «La vida es un juego en el que nadie se retira llevándose las ganancias». Prueba de su desinterés por la popularidad y de que prefería pasar desapercibido es el seudónimo que utiliza, André Maurois. Se llamaba Émile Salomon Wilhelm Herzog (1885-1967), y si vamos a lo que nos interesa, su escritura, siendo excelente en la novela –subrayaría Climas, Tierra de Promisión, Bernard Quesnay, El pesador de almas, Siempre ocurre lo inesperado, Las amigas, Las paradojas del Doctor O’Grady, etc-, sobresalió en sus estudios críticos y ensayos -De Proust a Camus, El instinto de la felicidad, Ni ángel ni bestia, El arte de vivir y Entre la vida y el sueño- y sobre todo en las biografías que dedicó, entre otros, a Shelley, Disraeli, Dickens, Byron, Voltaire, Turgueniev, Chateaubriand y Napoleón. El interés de estos estudios suyos de personajes relevantes no está tanto en lo que cuenta, sino en el hecho de que, trazando sus semblantes, nos habla de la fragilidad de la vida, de la condición humana. Por cierto, también dedicó más de 500 páginas a George Sand, obra en la que comenta su polémico libro de viajes que en nuestras islas conocemos bien, Un invierno en Mallorca.

Tampoco sus Memorias tienen desperdicio, porque su misma vida es una novela. Durante la Primera Guerra Mundial actúa como Agente de Enlace del Estado Mayor Británico, en la Segunda Guerra forma parte de la Resistencia y por oponerse al gobierno pronazi de Vichy tiene que refugiarse en EE. UU., participando con las fuerzas aliadas en África del Norte. No fue, por tanto, sólo honesto en su escritura, también en su vida fue una persona comprometida y de coraje. Antidogmático y escéptico, la rabiosa actualidad de su escritura está en que incide con lucidez en muchos de los problemas que tenemos hoy, el peligro de los populismos, la descomposición del humanismo, el condicionamiento que nos crean los acontecimientos que escapan a nuestro control, la manipulación que ejerce el poder y el peligro que tiene la desmemoria, ignorar el pasado. El hecho de haber vivido las dos grandes guerras mundiales que partieron en dos el siglo pasado, le permite anticiparse y advertirnos con criterio sobre algunos de los peligros que tenemos hoy, la fragilidad de la construcción europea que nació con un cierto aliento utópico y una excesiva ingenuidad, sin prever lo que, según él era perfectamente previsible, las intransigencias, intolerancias y la escasa solidaridad de los estados, circunstancias que hoy hacen, con el auge de la ultraderecha a nivel mundial, que algunos tímidos logros peligren y empiecen a tambalearse. Me pregunto qué hubiera dicho hoy de las migraciones masivas y el trato que tienen, de las diabólicas plataformas de comunicación que nos controlan y manipulan, del peso que en nuestros días tienen las convenciones y las apariencias y, sobre todo, del delirante y aberrante poder que ejercen personajes como Netanyahu, Putin y Trump. Maurois ya advertía que ignorar el pasado es perder el norte y, viendo lo que veía, lo decía de manera sencilla y clara: «Las cosas no marchan bien y no hay razones para el optimismo si no dialogamos y no aprendemos de pasados errores».

Miembro de la Academia Francesa, con una cosmovisión liberal y republicana, con una postura crítica y proclive a la acción, como profesor defendía que lo importante de cara a las nuevas generaciones no era ‘enseñar qué pensar’, sino ‘enseñar a pensar’, que se tenía que vivir para otra cosa que para sí mismo y creer en el poder de la voluntad –en el ‘quiero, luego existo’-, y actuar en al ámbito concreto sin aspirar a cambiar el mundo. En absoluto compartía la resignación estoica: «aceptar el mundo como lo recibimos es renunciar a transformarlo dentro de los estrechos límites personales que todos tenemos». Pienso que de algo pudo servir su pensamiento y su talante proactivo cuando entre sus alumnos estuvieron pensadores y activistas como Raymond Aron o Simone Weil. Pacifista a ultranza, su trabajo Marte o la verdad de la guerra, que tan encendidos debates provocó, deja muy claro quiénes son los que pierden siempre en los conflictos. Una última lección de su escritura es que esta vida breve que tenemos no se justifica por la eternidad, se justifica por los actos que buscan la propia felicidad y la de los demás a través del esfuerzo y la lucha.

Suscríbete para seguir leyendo