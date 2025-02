Dudas en la National Gallery: ¿original de Rubens o copia de Sorolla?

En la National Gallery de Londres se exhiben trece pinturas del maestro flamenco Peter Paul Rubens, aunque la autoría de una de ellas, titulada 'Sansón y Dalila', ha sido puesta en duda en diversas ocasiones. En 2021, por ejemplo, una pruebas de inteligencia artificial realizadas por la empresa suiza Art Recognition concluyeron con un 91% de probabilidad que la obra no era auténtica.

Ahora, y según ha adelantado esta semana el periódico británico The Guardian, la historiadora del arte suiza Euphrosyne Doxiadis defenderá en su libro 'NG6461: El falso Rubens de la National Gallery' la tesis de que ese 'Sansón y Dalila' que se exhibe en el museo londinense salió del círculo de Joaquín Sorolla, donde el cuadro de Rubens habría sido copiado por alguno o algunos de sus discípulos como ejercicio para aprender técnicas clásicas.

Un "fiasco inaceptable"

Tal como recoge The Guardian, la pintura representa la historia del Antiguo Testamento en la que el héroe israelita Sansón es traicionado por la bella Dalila. Se sabe que Rubens pintó un cuadro con este tema entre 1608 y 1609 para su mecenas en Amberes, Nicolaas Rockox.

En su investigación, Doxiadis ha comparado algunos motivos del cuadro atribuido por la National Gallery a Rubens con otros similares en otras obras del maestro flamenco exhibidas el mismo museo. Y ha llegado a la conclusión de que 'Sansón y Dalila' "es simplemente mala artesanía. En el siglo XVII, este cuadro se consideraría un fiasco inaceptable".

'Sansón y Dalila' de Rubens. / The National Gallery

La historiadora asegura que, por ejemplo, Rubens nunca habría cortado los dedos de los pies de Sansón y que esos detalles difieren de las copias contemporáneas del "original perdido". De hecho, los dedos sí aparecen en un grabado de Jacob Matham y en una pintura de Frans Francken el Joven que reproducen el Sansón y Dalila original.

El conservador Gaston Lévy

Según The Guardian, para tratar de desvelar la verdera autoría y atribuirla al círculo de Sorolla, Doxiadis ha seguido la pista ofrecida por el director de ArtWatch UK, Michael Daley, quien obtuvo un documento que muestra que el supuesto Rubens que se exhibe en Londres desde 1980 fue comprado en 1929 por un comerciante alemán a un restaurador llamado Gaston Lévy, "un brasileño que había formado parte del círculo madrileño del artista español Joaquín Sorolla y Bastida".

Con esta información, la historiadora suiza fue al Museo Sorolla y allí, cuenta, "reconocí el estilo de NG6461 [el número de inventario de la pintura]. Sorolla y sus alumnos, siguiendo la tradición del siglo XIX en la educación artística, tenían la costumbre de copiar a los antiguos maestros como ejercicio para aprender técnicas clásicas".

Una copia legítima

Doxiadis sugiere que Lévy y sus compañeros asumieron el reto de recrear la obra maestra perdida basándose en copias contemporáneas. De hecho, y según también recoge The Guardian, la investigadora descubrió que Lévy visitó el museo de Múnich que posee la copia que Frans Francken el Joven realizó del Sansón y Dalila original.

"Presumo que NG6461 es, con toda probabilidad, una copia legítima que Lévy y sus compañeros pintores realizaron bajo la supervisión de su mentor, Sorolla, en el Madrid de principios del siglo XX -señala Doxiadis en The Guardian. Ahora se puede explicar la ausencia de los dedos: cuando los estudiantes copian a un maestro antiguo, existe una norma no escrita de que deben omitir algo, para que no parezca que intentan engañar".

