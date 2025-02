José Jiménez Lozano, la subversión tolerante

A José Jiménez Lozano lo conocí en Salamanca, a finales de los años 60. Por aquellas fechas soltaba su pluma en el encarte cultural de ‘El Norte de Castilla’ que entonces dirigía Miguel Delibes. Jiménez Lozano vino a la Pontificia, en la que había estudiado Filosofía, para presentar en el Paraninfo de la Universidad su primer ensayo, ‘Un cristiano en rebeldía’. Su conferencia levantó una divertida polvareda. Al director de nuestro Colegio Mayor, santo varón, algunas de sus afirmaciones le parecieron heterodoxas, lo que me incitó a comprar el libro a pesar de mi magra economía.

El autor me lo dedicó con una frase que ahora releo y que parece confirmar, ¡vaya por Dios!, el alarmado comentario de nuestro director: «La cultura del mañana está hecha de las disconformidades de hoy». Tuve que mantener a buen recaudo el libro para que no me lo requisaran. Anécdota al margen, ¿quién me iba a decir que Jiménez Lozano, joven entonces, sería luego un escritor con más de ochenta títulos entre ensayos, novelas, relatos cortos, dietarios y poesía, Premio de la Crítica (1989), Premio Nacional de las Letras Españolas (1992), Premio Cervantes (2002) y, sin embargo, hoy desconocido y orillado, incluso, por las élites lectoras? Motivos sobrados para que lo traigamos aquí. No se entiende que, a pesar del alto voltaje y la calidad de su narrativa, siga desaparecido. Sorprende que, sin faltarle avalistas, Umbral, Delibes, Trapiello, Valentí Puig, Rafael Conte, etc., siga relegado en una guisa de purgatorio, sin tan siquiera aparecer en los ensayos que tratan la narrativa española contemporánea.

De Jiménez Lozano (1930-2020) les diré lo poco que sé de lo mucho que podría decirse, porque de su extensa obra sólo conozco una pequeña parte, ‘Historia de un otoño’, ‘El sambenito’, ‘Duelo en la casa grande’, ‘Teorema de Pitágoras’ y un ensayo rabioso y doliente que en su momento levantó ampollas en el clericato y en la derechona, ‘Los cementerios civiles y la heterodoxia española’, un análisis tremendo de aquellos lugares de enterramiento que en los años cincuenta llamábamos ‘corralitos’, a los que iban a parar discretamente los suicidas y los ateos confesos, a los que, incluso muertos, se les quería excomulgados, fuera de la supuesta ‘tierra sagrada’ de los también llamados camposantos o sacramentales. ¡Qué cosas!

Inconformismo

Pero vamos al grano. Si tuviera que definir en tres palabras la prosa de Jiménez Lozano, serían singularidad, inconformismo y marginalidad. Tras su etapa en ‘El norte de Castilla’, del que llegó a ser director, rechaza la tentación capitalina que le quería en Madrid y se retira del mundanal con todos sus libros, a un pequeño pueblo vallisoletano de la Tierra de Pinares, Alcazarén. A su autoexilio se lleva sus filias filosóficas y literarias, Platón, San Agustín, San Juan de la Cruz, Pascal, Cervantes, Kierkegaard, Sainte-Beuve, Eliot, Spinoza, Unamuno, Walter Benjamín, Thedor Adorno, Primo Levi, Wittgenstein… Desde el silencio y la soledad, al margen de convencionalismos, dogmas, estereotipos y corrientes al uso, crítico con los tiempos que le toca vivir, Jiménez Lozano escribe a su aire, al margen de modas y modos. De espaldas a la literatura de masas, sólo aspira a que su escritura cuaje en unos pocos lectores en una relación de complicidad. Con un lenguaje limpio, terso, cálido y sin adornos, da voz a los que no la tienen y focaliza su atención en las ‘pobres gentes’, en los demonios dostoievskianos, en los marginados, los perseguidos, los olvidados, los heterodoxos, los que resisten y enfrentan los totalitarismos.

En sus novelas nos habla el sufrimiento desde la calle, desde lo concreto, lo pequeño y cotidiano. El escritor repite que la literatura no puede estar sujeta a opciones estéticas ni al servicio de políticas, ideologías o poderes. Sólo concibe una literatura ética que a mí me recuerda el compromiso de Simone Weil y la prosa de Bernanos y Camus.

Escritor esperanzado, Jiménez Lozano no puede ser optimista. Su prosa quiere ser un espejo de la realidad en el que veamos lo que nos resistimos a mirar, lo que no queremos ver. Desde una rabia contenida, desde la perplejidad, la indignación y el escepticismo, desde la ironía y una cierta melancolía, en ‘El teorema de Pitágoras’ (1995), una de sus mejores novelas, nos enfrenta a los problemas de hoy, el racismo, el sida, la guerra, la xenofobia, la explotación humana, el tráfico de cuerpos y órganos, el capitalismo desbocado, la vida suburbial, la violencia en las grandes ciudades, el neonazismo, las mafias de la prostitución y la droga, los intereses desbocados de las grandes empresas, la corrupción de la Iglesia, el falso progreso, la disolución del individuo en una colectividad ciega… El mal, en fin, en todas sus formas. Nos habla del fracaso de la modernidad, de la tradición que ignoramos, de un falso progreso, del falso discurso de los vencedores y, sobre todo, de la importancia que tienen la tolerancia y la libertad. Se esfuerza por evidenciar lo que tiene de aparente lo que se nos quiere hacer pasar por verdadero y la mentira de quienes dicen que nuestra civilización occidental es la mejor posible, cuando lo que domina es la barbarie y el egoísmo. Hoy nos hablaría de la masacre palestina y de Ucrania.

He vuelto a leer una de sus primeras novelas, ‘Historia de un otoño’ y su impacto sigue siendo el de la primera lectura. Con un trasfondo religioso, pero también filosófico y existencial, se trata de una visión novelada de un hecho real, el drama religioso y humano que vive la comunidad jansenista de la Abadía de Port-Royal des Champs. Después de ser declarada hereje, en el otoño de 1709, un contingente armado toma por asalto el monasterio, apresa a 22 monjas casi todas ancianas, presionándolas para que renieguen de sus creencias, queman todos sus libros, se exhuman los cadáveres de su pequeño cementerio que se arrojan en una fosa común y se destruye la abadía. La cuestión determinante es la resistencia de unas humildes monjas que se enfrentan al poder real y eclesiástico, en defensa de su libertad de conciencia. En los tiempos que corren, líquidos, inciertos y volubles, resulta aleccionador.