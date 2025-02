Valentina Suárez-Zuloaga, nueva directora creativa de la Fashion Week de Madrid: “Tenemos todos los ingredientes para dar el salto internacional, la pasarela lo está pidiendo”

La moda española sigue dibujando con trazos firmes la trayectoria de Valentina Suárez-Zuloaga (Madrid, 1993). Tras llegar en siete años a la cúspide del sector nacional con ‘Es Fascinante’, la plataforma online – con 'showroom' en la calle Conde Aranda de Madrid – que fundó junto a su madre, Margarita Ruyra de Andrade, para visibilizar la artesanía y el diseño ‘made in Spain’, la empresaria y tataranieta del artista Ignacio Zuloaga divisa un nuevo reto profesional en el horizonte: impulsar la moda española desde su nuevo rol como directora creativa de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

A muy pocos días de que el talento español se suba del 19 al 23 de febrero a la pasarela más relevante a nivel nacional en su 81ª edición para mostrarle al mundo las tendencias de cara al Otoño/Invierno 2025/2026, Suárez-Zuloaga irradia felicidad, ilusión y, sobre todo, fuerza, en una distendida conversación con Prensa Ibérica sobre los retos y el futuro de la moda española y la MBFWMadrid.

P. ¿La Fashion Week de Madrid siempre fue especial para usted?

R. La he vivido a través de la pasión de mi madre por la moda. Sí recuerdo escuchar hablar de la Cibeles de aquel entonces y apreciarla, pero, si te soy sincera, siempre he sido más de arte que de moda. Asistí a la Fashion Week de Madrid por primera vez hace siete años cuando comenzamos con Es Fascinante.

P. ¿Cómo ha pasado a ser la nueva directora creativa de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid?

R. Nunca lo soñé de forma consciente, pero las decisiones que he tomado desde que me comprometí con la moda española me han llevado a ello. Llevo siete años totalmente sumergida en la industria nacional, hemos trabajado con 250 diseñadores nacionales, nos hemos sentado con ellos, nos hemos metido en las entrañas de sus negocios, hemos conocido sus inquietudes y debilidades… Cuando se me presentó la oportunidad me subí al tren sin dudarlo.

R. ¿En qué consiste exactamente su rol?

R. Mi función principal es dar cohesión, dirección y un nuevo discurso a la pasarela, asegurando que cada edición tenga una identidad clara, alineada con la evolución de la moda española. Se trata de potenciar la creatividad, la innovación y la artesanía, reforzando el valor de la MBFWM dentro y fuera de nuestras fronteras. Tengo mucha responsabilidad, pero es todo un honor asumir este papel en un momento clave para la moda española.

P. La pasarela madrileña emprende una nueva etapa de su mano, ¿hasta dónde espera llegar?

Vengo con muchas ganas de trabajar con los diseñadores, los verdaderos protagonistas de la pasarela y la clave del éxito. También, quiero elevar la experiencia de los asistentes en todos los sentidos: desde el gastronómico hasta el divulgativo. Lo importante ya no es solo que disfruten con la moda, sino que aprendan y descubran en mesas redondas o ponencias. Además, vamos a impulsar la internacionalización, la gran asignatura pendiente de la Fashion Week de Madrid. Tenemos todos los ingredientes para dar el salto, la misma pasarela lo está pidiendo.

P. ¿Y a corto plazo?

R. Ya en esta 81ª edición hemos completado y mejorado la experiencia gastronómica y de entretenimiento, el 'Kissing Room' – reservado para quienes forman parte del círculo más cercano de las firmas y diseñadores– y de la zona vip. También hemos reforzado los invitados, los prescriptores de moda y los creadores de contenido. Además, la pasarela tendrá su propio podcast para entrevistar a diseñadores, entre otros, y contaremos con cinco medios de prensa internacional.

P. Hablemos de las propuestas de los 22 diseñadores.

R. ¡Qué te voy a decir! Son todas espectaculares y muy diferentes entre sí. Y la propuesta conjunta tiene un carácter transgeneracional que la hace muy especial. Emociona ver a iconos como Agatha Ruiz de la Prada o Custó Barcelona al lado de la joven Ynés Suelves o el debutante Alex Riviere.

P. ¿Estarán las propuestas a la orden del día en sostenibilidad? ¿Y en innovación?

R. Sí porque los diseñadores que desfilan en la pasarela apuestan por el movimiento ‘slow fashion’ o moda lenta, y la moda local y de calidad. Luego, la innovación viene, sobre todo, de la mano de los creadores más jóvenes y la plataforma de talentos emergentes EGO.

P. Cada semana de la moda en el mundo tiene su propio carácter. ¿Qué diferencia a la española?

R. Nuestra identidad es, sin duda, la artesanía, la calidad y la autenticidad. Mientras otras semanas de la moda están dominadas por tendencias globales, Madrid tiene la capacidad de ofrecer una propuesta con alma, con un fuerte vínculo con nuestras raíces y un equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista.

P. Hay talentos españoles que prefieren triunfar en otras semanas de la moda. ¿Por qué se da esa fuga?

R. Aún no lo sé. He escuchado mucho una teoría que, personalmente, no comparto: “Si sales fuera y triunfas fuera, te valoran también dentro”. Tampoco sé si esa fuga de talento en moda tiene solución, pero al menos ya estoy investigando esas inquietudes para luego dar con el aliciente que lleve a los diseñadores a apostar por la pasarela española y no otra.

P. El último informe de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) sobre la moda de autor española es claro. En 2023 se consiguió la mejor facturación en cinco años, pero el impacto internacional bajó. ¿Por qué?

R. Internacionalizar una firma española de forma individual es muy difícil, casi imposible, porque hay mucha competencia, el mundo es muy grande y existen grupos enormes. Frente a ellos somos diminutos, pero no nos confundamos, nuestra moda no es menos, de verdad. ¡El talento que tenemos aquí es único! Si viéramos cómo nos miran en el extrajero… ¡Se vuelven locos! Los compradores tienen el mismo deseo que nosotros podríamos tener por Dior. Solo tenemos que creérnoslo más y, desde luego, hacer las cosas mejor.

P.¿Cómo?

R. Hay que poner el enfoque en la industria. La pasarela no es solo espectáculo, hay que generar negocio, y para conseguirlo hay que poner los medios necesarios. Es un movimiento que debe estar acompasado. También tenemos que hacer comunidad y trabajar juntos ayudándonos para conseguir hacer ruido y generar interés. Yo nos veo como pequeños navíos que forman un gran buque, todos unidos. Si lo hacemos así tendremos éxito en el mundo.

P. También quiero ir a algo que pasó el pasado sábado, cuando la mayoría de actores y actrices apostaron por firmas internacionales en la alfombra roja de los Goya. Muchos diseñadores se indignaron...

R. Sí, esa indignación me llegó por parte de creadores. Hemos escuchado mucho que hay que apoyar el cine nacional, pero cuando llega su noche más importante, en vez de darle visibilidad a la moda española y apoyarla, se apuesta por la internacional. Algunos dicen que solo se sienten importantes con piezas de diseñadores de lujo franceses o italianos, pero para mí es un pensamiento demasiado básico. Hay que reconocer a los actores y actrices que se han vestido con moda española por dar voz a la industria nacional en un acto público tan relevante. Y al resto, solo animarles.

P. ¿Cómo cree que será el futuro de la moda española?

R. Cada vez más internacional, o al menos será mi intención. Porque España está de moda, empezando por Madrid. La ciudad está viviendo un momento muy dulce, tanto en el turismo como en la moda. Tenemos un estilo que les gusta mucho a los extranjeros. Empiezan a descubrir cosas especiales y se enganchan. La verdad es que en la relación calidad, precio y exclusividad somos insuperables.

P. Por último, no hemos querido pasar la oportunidad de preguntarle a la tataranieta de Ignacio Zuloaga uno de los grandes debates. ¿La moda es arte?

R. No puedo responder con un sí o no rotundo. La moda es industria, cultura y también puede ser arte. ¿Por qué no? Pero no lo es siempre. Una pieza de la pasarela de la semana de la moda de Madrid, por ejemplo, puede serlo.