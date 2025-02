«Mi sueño es poder vivir del flamenco»

¿Cómo comenzó su camino en el flamenco? Por lo que cuenta le viene desde «pequeñito»

En mi familia siempre ha gustado el flamenco, aunque nadie lo cantaba. Desde pequeño me empezó a llamar la atención. Escuchaba mucho a José Mercé, a Camarón y otros, y mi hermana comenzó a bailar. Eso hizo que me sintiera cada vez más atraído por el flamenco. Un día, en una actuación de mi hermana en el teatro López de Ayala, conocí a El Perrete, quien se convertiría en mi maestro. Le preguntamos si podía darme algunas clases y aceptó. Y ahí empezó todo.

Comenzó a tomar clases de cante con ocho años. ¿Cómo recuerda esa experiencia a tan corta edad?

Yo llegaba y cantaba. El Perrete vio en mí potencial y comenzamos a practicar letras de flamenco más puro. En mi caso, empecé con los fandangos y tangos.

¿Qué opinaba su familia por entonces, al verle cantar por Camarón o José Mercé?

Pues imagínate, se quedaban impresionados. Llegaba a una fiesta familiar y me ponía a cantar alguna canción que me había aprendido de Tijerita o Caracol. Alucinaban.

¿Qué es lo más difícil de cantar flamenco?

Lo más difícil es tener los cinco sentidos completamente conectados en el momento de cantar. Es fundamental llevar bien el ritmo, los acentos, y también controlar la afonía.

También canta saeta, un palo reconocido por su complejidad. ¿Cómo fue su experiencia con ella?

No la había cantado hasta el año pasado. Fui con El Perrete y un compañero de la escuela a Águila, un pueblo de Murcia, durante la Semana Santa. La experiencia me gustó mucho. Me sorprendí a mí mismo cantando saeta, ya que es un cante que no le gusta a todo el mundo.

¿Le gustaría cantar saeta en la Semana Santa de Badajoz?

Me encantaría. En la plaza de España, por ejemplo.

Un cantaor, ¿nace o se hace?

Un cantaor se hace. Se hace más que nace. Es cierto que si tienes familia o herencia, todo es más fácil. Pero el duende se puede trabajar.

¿Qué es para usted el flamenco?

Es una forma de expresar lo que sientes. Yo, por ejemplo, si llevo una semana estresado, me pongo a cantar por seguiriyas y me ayuda a tranquilizarme. Es una manera de liberar las emociones.

¿Qué opina del flamenco actual, qué combina otros géneros como el rap o el pop?

Me gusta. Siempre y cuando no se pierda la esencia de lo que es el flamenco, se puede fusionar de muchas maneras. Puedes estar en una discoteca escuchándolo perfectamente.

¿Badajoz es una ciudad flamenca?

Por supuesto. A veces pensamos que hay menos de lo que realmente hay. En Badajoz siempre ha habido una gran tradición flamenca, y en la escuela de El Perrete también contamos con una cantera muy buena, con futuro.

¿El cante flamenco se está perdiendo en los jóvenes?

Es verdad que el flamenco se asocia a gente más mayor. Parece que se está perdiendo entre los jóvenes, de mi edad hay pocos. Aun así, se está recuperando gracias a las redes sociales y, en Badajoz, con iniciativas como el Centro de Jesús Ortega. Me encantaría ayudar, como joven, a mantener el flamenco más puro.

¿De qué manera se podría acercar más el flamenco a las nuevas generaciones?

Celebrando más eventos en Badajoz. Darle más visibilidad a las escuelas y apostar por hacer más actividades relacionadas con el flamenco en la ciudad.

¿Le gustaría ganar una lámpara minera?

Ojalá. Mi sueño es poder vivir del flamenco y ganar la lámpara minera. Además, combinarlo con mi otra pasión, el deporte.