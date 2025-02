Siglo XIX: De la Ibiza amable del Archiduque a la sórdida de Vuillier

Llaman la atención las visiones encaradas que de sus breves estancias en Eivissa dejan el Archiduque Luis Salvador de Austria y Gaston Vuillier, siendo que la visitan con pocos años de diferencia. Las descripciones que tenemos en ‘Las Antiguas Pitiusas’ corresponden a las notas que a lomos de mula y recorriendo con un pescador y su pequeña barca nuestras costas hace el Archiduque en 1867. Sólo 22 años después, en 1889, visita la isla el artista y escritor rosellonés Gaston Vuillier que, por lo que sabemos, sólo conoce Vila, Sant Antoni y Santa Eulària, dejándonos sus impresiones en ‘Les îles oubliées’, obra publicada en París por Hachette en 1893, pero que ya había sacado en 1890 por entregas, como crónicas viajeras, ‘Voyage aux îles Baléares’, en la revista Le Tour du Monde. Y aunque la edición que yo utilizo, muy tardía, es la que publicó en catalán Editorial Moll en 1973, ya había aparecido una primera traducción al castellano del rosellonés en el noticiario barcelonés ‘La Velada’ (1893/84), que cualquiera puede consultar online en la Biblioteca General de Cataluña. Ya en aquel momento, algunos letraheridos mallorquines y alguno ibicenco conocieron el texto de Vuillier con evidente cabreo por sus superficiales y tendenciosos comentarios, lo que no impidió que le reconocieran cierto valor documental y la extraordinaria calidad de sus dibujos.

Entrada al puerto de Ibiza en un grabado de Vuillier / DI

El caso es que visiones tan contrapuestas todavía hoy nos desconciertan y hacen que nos preguntemos a qué responden, cuando sus textos son prácticamente coetáneos sobre una misma realidad. Es comprensible que en su momento tales diferencias produjeran sorpresa y en el caso de Vuillier indignación por la desafección de sus comentarios, una reacción parecida, por cierto, a la que provocó años después en Ibiza una obra menor de Blasco Ibáñez, ‘Los muertos mandan’, posiblemente porque algunos no aceptaron, o no quisieron tener en cuenta, que lo que el valenciano había hecho era una novela, una ficción.

El caso del Archiduque y Vuillier es distinto y de más enjundia, porque sus textos quieren ser crónicas que dicen explicar lo que vieron; pero una cosa es evidente, o no ven lo mismo o sólo nos explican lo que quieren explicar. Mientras el Archiduque nos regala un relato amable y positivo tal vez en exceso, Vuillier se excede también pero en sentido contrario, se explaya en describir el ‘envés’ de la realidad, porque lo que busca en sus reportajes viajeros que son para revistas parisinas, -sea Le Tour du Monde, Le Magasin Pittoresque y Le Monde Illustré-, es epatar, pasmar y asombrar al lector, de ahí que su texto subraye lo sórdido, zafio, escabroso, macabro y chocante, dejando nuestro paisaje y paisanaje, por así decirlo, como chupa de dómine. He aquí lo que nos dice ver en la Marina: «Mai no he vist reunits tal quantitat de pollosos, esguerrats, de velles amb la cara groga, de jovenetes completament pàl·lides, demacrades, amb uns ulls molt grossos, de vells amb mans ganxudes, amb dits d’esquelets. Caminen pegant-se colzades, baralladissos, macilents. Espellissats, alguns embolicats sense mostrar més que dos ulls pipellejants i malalts. Tot això es mou, s’agita, s’arrossega, bava, tosseix, escup, gruny, i no riu mai».

Hoy sabemos que eran muy distintas las intenciones, motivaciones, circunstancias y vivencias, de uno y otro viajero. El Archiduque llega a Ibiza con el séquito que solía acompañarle en un magnifico yate, ‘Nixe’, y aunque nos oculta su condición de Archiduque, se presenta como conde de Neudorf, título relevante y personaje de posibles al que las fuerzas vivas rinden casi pleitesía, proporcionan colaboradores que le informan de cuanto le interesa, facilitan sus correrías y le hacen cómoda su estancia en la isla, posiblemente pasando por alto lo que no convenía que viera y orientando con ello el lado positivo de su relato.

Opinión condicionada

Vuillier, en cambio, excelente dibujante, pero plumífero diletante como lo califica Francesc de B. Moll, es un desconocido, un artista que visita la isla a su aire y mete, sin ningún condicionamiento, las narices en todos los rincones. Su alojamiento no es un yate, es la única fonda de la ciudad, la de Josep Roig i Torres, al que, como comenta, «la gent anomena el Coix, de cap enorme, ulls de mirada maligna, parpellejant sota unes celles espesses semblants a mates espinoses, balancejant el tronc feixuc sobre les cames deformes, girant al voltant de la taula amb passes d’onso encadenat, escopint constantment i tirant-me amb el seu alè de fera les bufades d’un tabac empestat», nuestra famosa pota. Y se abona asimismo con la pobre mujer que ayuda en la fonda, «la vella Vicenta, bruixa disfressada de serventa».

Pero no es sólo eso. Vuillier ya llega a la isla condicionado por la opinión que sobre los ibicencos le han dado nuestros hermanos mallorquines: «Es conten coses terribles d’aquestes terres on, segons diuen, els habitants són moros». No hace falta insistir en que Vuillier descarrila, pero tampoco podemos quedarnos con la ingenua y neutra visión del Archiduque. Basta acudir a las noticias que de aquellos días nos dejan las crónicas, algunos documentos y los plumíferos del momento. Y si acudimos al Diario de Ibiza que sale poco después, (1/08/1893), comprobamos que si Ibiza no era el lugar peligroso y nauseabundo de Vuillier, tampoco era la arcadia del Archiduque. Basta hojear los primeros números del rotativo para toparnos con titulares que da vergüenza recoger: ‘Hedor de muertos en las calles’. ‘Paludismo’. ‘Un hombre se mata con dinamita en la boca’. ‘Oleada de crímenes’. ‘Duelo a pistola entre un periodista ibicenco y un político mallorquín’.‘Fratricidio’, ‘Un disparo en el Convento’, etc.

La conclusión a la que uno llega al comparar los dos textos que comentamos es que lo correcto sería quedarnos con el aristotélico ‘in medio virtus’, aforismo que nos viene a decir que el exceso y el defecto destruyen o desvirtúan la verdad que, las más de las veces, está en el término medio. Me pregunto, por cierto, si salvando las distancias, no estamos hoy en las mismas. Publicitamos la isla como lugar de lujo y paraíso que también tiene, cada día más, chabolismo y pobreza. El problema es que no aprendemos, que todo cambia para seguir igual.