‘Yo el supremo’, una novela no superada en su género

Obra cumbre de la literatura iberoamericana y texto paradigmático que abre nuevos caminos y rompe géneros -es ficción y ensayo, prosa y poesía, escritura y oralidad-, ‘Yo el Supremo’ aumenta el reconocimiento internacional que Roa Bastos ya había conseguido con ‘El hijo del hombre’. La novela recibe el unánime aplauso de críticos y escritores como Alejo Carpentier («después del ‘Quijote’, ‘Yo el Supremo’») y Mario Benedetti («desde ‘Pedro Páramo’, la narrativa en castellano no producía una obra tan original e inexpugnable como ‘Yo el Supremo’»).

Roa crea el arquetipo que toda gran escritura persigue, ‘Edipo’, ‘Hamlet’ o el ‘Quijote’. Es lo que intentan con menos fortuna Valle-Inclán en ‘Tirano Banderas’, Miguel Ángel Asturias en ‘El señor presidente’ y García Márquez en ‘El otoño del patriarca’. Roa Bastos dedica diez años a documentarse y estructurar su ambicioso proyecto del que nos dice desde la ficción que es un mero compilador de datos, libros y noticias. El resultado es una visión mítica, crítica y de múltiples perspectivas, que nos ofrece, recreada pero verdadera, la realidad convulsa de su país que, por repetirse en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es universal.

Augusto Roa Bastos (1917-2005) nace en Iturbe, pequeño pueblo rural paraguayo, y crece en un mundo en el que convive la oralidad guaraní, idioma nacional que habla el 87 % de la población, con la escritura colonizadora del castellano. Roa vive desde los ocho años con su tío-abuelo, el obispo Hermenegildo Roa, hombre culto y razonable que fomenta su lectura, sin excluir autores prohibidos como Voltaire y Rousseau. A partir de 1947, perseguido por comunista, prohibidas sus obras y cuando en el país se suceden los golpes de estado, la guerra civil, dictaduras y revoluciones, huye exiliado a Francia y Argentina.

‘Yo el Supremo’ se publica en 1973 y recrea la figura del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia que gobernó con mano de hierro el Paraguay entre 1814 y 1840. Toda la obra es un denso y extenso soliloquio que el Dictador o ‘Supremo’ hace después de muerto, desde ultratumba, un recurso que ya utilizaba en ‘Pedro Páramo’ Juan Rulfo. En ese sui géneris y alucinado monólogo póstumo, el Supremo se identifica con el pueblo, asume la condición de imaginario social individualizado que no puede morir y lo sabe todo del pasado, presente y futuro. El ‘dictador dicta’, hecho que subraya algo esencial en la novela, la ‘oralidad’ del texto que alude a la oralidad guaraní sometida. Roa rompe en su escritura con los criterios estéticos tradicionales, con la sucesión cronológica y juega con simultaneidad de escenas y técnicas de alteridad. El lector disfruta con todo ello, pero para no perder comba tiene que estar atento. La novela es, en resumen, una feroz crítica del poder que da en autoritarismo, injusticia, represión, explotación, racismo, penurias, persecuciones y muertes, mientras un pueblo escindido y aterrorizado se debate entre el estoicismo y la rebelión. Se trata, en definitiva, de una reflexión sobre el poder, plasmada en una tensión entre la historia y el mito. Podríamos decir que la escritura del poder nos descubre el poder de la escritura.

Crítica a las dictaduras

Para captar la clave y el tono de la novela, basta recoger su arranque en el pasquín manuscrito que aparece clavado en la puerta de la catedral y firmado por el Supremo, pero que en realidad han redactado con sorna sus enemigos: «Yo el Supremo, Dictador de la República, ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado, la cabeza puesta en una pica por tres días en la Plaza de la República donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en fosas extramuros, sin cruz ni marca que memore sus nombres. Al término de dicho plazo, mando que mis huesos sean quemados y las cenizas arrojadas al río». Cuando el Dictador lee el panfleto, se cabrea: «Remedan mi lenguaje, mi letra, y siempre encuentran formas de secretar su maldito veneno con libelos difamatorios y caricaturas. Por mí, pueden fabricar con trapos consagrados sus panfletos». Este pasquín que proclama su muerte, es el leitmotiv de la novela y hace que su trama argumental se articule en la obsesión de descubrir a sus autores, acallar todas las voces e instaurar la palabra exclusiva del Supremo, un intento que resulta fallido porque la persecución del poder provoca el despliegue de una popular polifonía de escrituras y voces que descubren la imposibilidad de instaurar el verbo único del poder que encarna el Dictador que al final de la historia acaba con el cuerpo hinchado y comido de larvas.

Al lector avisado no se le escapa que toda la novela es una crítica de las dictaduras y del poder escriturario que relega la oralidad guaraní, la voz de los débiles dominados. Puede parecer que la novela busca subsanar una deuda histórica y conciliar escritura y oralidad en una transculturación y mestizaje que fusione historia, lenguas y culturas, algo que como advierte Roa no es posible, cuando él mismo elige la escritura y asume sometido el rol y la posición ideológica de la cultura y la lengua dominante. Una conciliación imposible porque el auténtico lenguaje vivo es el habla, la oralidad que siendo gestualidad, tonos y movimientos corporales, no puede trasladarse a la escritura. Se me ocurre que tal vez ‘Yo el Supremo’ debería leerse en voz alta para liberar a la escritura de su letargo, de su enquistamiento, de quedarse en letra muerta.

Roa Bastos tiene su obra traducida a no menos de 25 idiomas, fue Premio Cervantes 1989 y Premio Nacional de Literatura 1995.