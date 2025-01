Tras el homérico ‘Ulises’, son legión los escritores que en sus novelas, ensayos y poemas, han dado protagonismo al Mediterráneo. En nuestros días lo han hecho Braudel, Kavafis, Blasco Ibáñez, Manuel Vicent, Durrell, Munthe, Pamuk, Camus, Magris y muchos otros, pero sólo un autor que yo sepa, Baltasar Porcel, ha convertido el Mediterráneo en un hito literario con tal empecinamiento que ni en una sola de sus páginas se ha separado de sus aguas, sus gentes, su cultura, su historia, sus mitos y leyendas. Cada autor tiene su particular mediterraneidad, su propio mar, Tirreno, Jónico, Adriático, Ligur o Egeo, y también su puerto que puede ser Alejandría, Argel, Estambul, Trieste o Ítaca. El mar de Porcel es nuestro mar Balear y Andratx su puerto. De él leva anclas y a él regresa siempre en una Mallorca que pasa a ser un espejo moral, un microcosmos que se proyecta universal: “He querido hacer de Mallorca una parábola de nuestro tiempo, paradigma de una sociedad que cambia enloquecida y acaba siendo irreconocible”. Porcel se sabe cronista y testigo de cargo contra la destrucción de un mundo que ama, contra una mutación que, por cierto, se ha dado en muchos otros lugares, razón de que el universo de su narrativa sea fácilmente reconocible, tanto da que su obra se lea en francés, inglés, alemán, italiano, ruso, esloveno o vietnamita.

El problema de Porcel, sin embargo, como el de otros escritores de un país pequeño como el que conforman Cataluña y nuestras islas, es que a su literatura le hace sombra el castellano. Es sintomático que casi todos los premios que consigue le vengan de su pequeño país, Premi Nacional de Literatura de la Generalitat, Premi de la Crítica, Premi d’Honor de las Letras Catalanes, Premi Ramón Godó, Serra d’Or, Sant Jordi, Josep Pla, Ciutat de Palma, Ramón Llull, Prudenci Bertrana, etc. Son excepciones el Premio Bocaccio y el Internazionale Mediterráneo de Italia, el Prix Mediterranée de Francia y el de la Crítica Literaria Española. En Estados Unidos obtiene el Critics Choice, amén del reconocimiento que consigue ‘Cavalls cap a la fosca’ (Horses into the Night), como mejor libro original en lengua no inglesa, según los críticos del Washington Post, The Chicago Tribune, Los Angeles Times y San Francisco Review of Books. Pero no nos entusiasmemos. Junto a tantos reconocimientos, tenemos un dato demoledor: por cada libro en catalán que se vende en Cataluña y en las islas, se venden quince en castellano. Esta es la cruda realidad, a pesar de que Cataluña tiene una dilatada y magnífica historia literaria desde las Homilías de Orgañà y la prodigiosa producción de Ramon Llull (s. XII y XIII), con una pujanza editorial incuestionable en nuestros días y escritores de primer nivel y un evento como el Día de Sant Jordi (Día del Libro), celebración de la literatura que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta. El propio Porcel se atrevió a decir a Enric Juliana (La Vanguardia, 10/03/2004) que “la prosa catalana té, ara mateix, més suc i més color que la castellana peninsular o la francesa”. Sin duda exageró porque el amor ciega, pero es cierto que en autores como Espriu, Pla, Verdaguer, Carner, Bertrana o Rodoreda, no hubiera desmerecido el Nobel que han obtenido autores de mucha menos enjundia. ¿Quién se acuerda hoy del que fuera primer Nobel español, José María Waldo Echegaray?

Aunque Porcel abarca todos los géneros -novelas, cuentos, teatro, ensayos, biografías, libros de viaje y colaboraciones en prensa (fue director durante varias décadas de la revista Destino), el tuétano de su obra está en su vigorosa narrativa que, vital y realista, transita entre lo poético, mítico y grotesco. Sarcástica en ocasiones, es casi siempre fatalista y poco dada al humor, con una cierta irracionalidad y amoralidad. Escéptico y heterodoxo, Porcel sobresale en creatividad, sensualidad y barroquismo, con una prosa profusa en adjetivación que discurre con imágenes vivas y una riqueza léxica poco común. Si en ‘Solnegre’ nos describe el mundo rural, en ‘Cala Llamp’ y ‘Els argonautes’ nos cruzamos con las gentes de la mar, marineros, pescadores y contrabandistas. ‘Difunts sota els ametllers en flor’ y ‘Cavalls cap a la fosca’ nos hablan de viscerales sagas familiares en un mundo mágico, ancestral y salvaje, en el que la naturaleza tiene un especial protagonismo. ‘Les pomes d’or’ -como señala Molas, buen conocedor de Porcel-, es una reflexión sobre el mal que tiene su contrapunto en ‘Els dies inmortals’, reflexión sobre el bien y la entrega, ofreciéndonos ambas novelas la cara más nocturna y solar de Porcel. En ‘Les primaveres i les tardors’ y ‘Lola i els peixos morts’, Porcel se convierte en un cronista implacable que con preciso bisturí y un punto de cinismo nos habla, en un medio urbano y deshumanizado, de política, cultura, sexo. En ‘Ulisses a alta mar’ tenemos el choque de un personaje idealista y soñador con la terca realidad. En ‘El cor del senglar’ nos regala aventura y misterio. ‘L’Emperador o l’ull del vent’ ofrece un curioso cruce de novela histórica, policiaca y existencial, con el insólito argumento de más de un millar de prisioneros napoleónicos confinados durante años en la minúscula isla de Cabrera. ‘Olimpia a mitjanit’, en la línea de ‘La hoguera de las vanidades’ de Tom Wolfe, contiene la que tal vez es la crónica más precisa y crítica que se ha hecho sobre la destrucción de las culturas populares, víctimas de un turismo que amenaza con borrar su identidad. Y finalmente, ‘Cada castell i totes les ombres’, novela que escribió ya muy enfermo, cierra su ciclo narrativo entre la desesperación de una cultura severamente amenazada por una autodestrucción cainita y una esperanza que sólo puede venir de la cultura, el arte y la lengua, verdadera y única patria. En este último texto tenemos, en mi opinión, el mejor legado que Porcel nos podía dejar.