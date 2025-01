El Coloso de Marusi / .

Quienes salíamos de la adolescencia en los 60 solíamos pasar del Catón Moderno y el Manual de Urbanidad Cristiana de las monjas a los tebeos del Guerrero del Antifaz y del Jabato, luego mezclamos las aventuras de El Coyote con las del Capitán Trueno y, a partir de entonces, con un ridículo bigote que no acababa de asomar, era muy común que los más insumisos y fisgones buscáramos, cosas de la edad, las novelas que, según nos decían, por perniciosas, estaban prohibidas. Hoy es de justicia agradecer a nuestros queridos censores -progenitores, curas y maestros- que con sus prohibiciones nos señalaran qué películas convenía ver y qué libros convenía leer.

En el carreró de la Xeringa, entre la calle de Antoni Palau y Sant Elm, muchos de nosotros dimos el gran salto y de las novelas de Zane Grey que encontrábamos en Casa Carlos pasamos a comprar en la vecina Librería Villar, bajo pedido y de matute -porque no convenía que lo supieran en casa-, aquellos libros supuestamente nocivos que no llegaban a Ibiza por otro canal, ‘Los sótanos del Vaticano’ de Gide, ‘La nausea’ de Sartre o ‘El Diablo’ de Giovanni Papini. Fue cuando descubrí el ‘Trópico de Cáncer’ de Henry Miller, novela que se leía con una mano y me dejó patidifuso. Me animó a su lectura una reseña de 1961 en ABC, con la noticia de que, por fin, se reeditaba en EEUU la escandalosa novela de Miller que en su momento provocó su detención. La nota de prensa añadía la crítica que hacía el Juez de la Corte Suprema de Pensilvania, Michael Musmanno: “Trópico de Cáncer no es un libro, es una cloaca a cielo abierto”. Lo encargué inmediatamente en la Librería Villar.

Acabé leyendo otras obras de Miller, ‘Trópico de Capricornio’, ‘Sexus’, ‘Plexus’ y ‘Nexus’, textos que son un fiel reflejo de su biografía, de la pacata moral luterana de su familia, la pobreza, los abusos que sufren él y su hermana Lauretta, que padecía discapacidad mental; el fracaso escolar, los mil oficios que le llevan a la venta callejera, a vivir con mendigos en unas ruinas y a relacionarse con alcohólicos, freaks, artistas, fracasados, estafadores, vagabundos, proxenetas y putas. Trabaja de día, escribe de noche y su malvivir acaba en el desmadre y la rebeldía de sus textos. Años después, en París, es su amante, Anaïs Nin, escritora famosa por su sensualidad y erotismo, la que le ayuda a publicar su primer libro, al que siguen muchos otros con un material, marca de la casa, que mezcla lo obsceno y lo elevado, lo sórdido y lo puro. Cabe decir, a todo esto, que lo que era escabroso para cierto puritanismo en Estados Unidos y en la Inglaterra luterana donde también estuvieron prohibidos sus libros, en la Ibiza de los años 60, cuando apuntaba el destape, cuando los jóvenes inventamos el saludable ejercicio del ‘palanqueo’ y el turismo nos despabilaba, los textos de Miller resultaban ingenuos.

Es cierto que son estos textos supuestamente escandalosos de Miller, adalid del movimiento beat, de la cultura underground y la revolución sexual, los que más le identificaban y le han dado fama, siendo, sin embargo, que su mejor libro, como él mismo afirma, es otro que no suele citarse y es poco leído, ‘El Coloso de Marusi’. Escrito en 1941, es un texto precioso y vitalista que no tiene nada que ver con el resto de su obra. Es otro Miller. Recoge el viaje que hizo a Grecia en 1939, invitado por su amigo Lawrence Durrell, que vivía en Corfú, apenas unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que nos ofrece no tiene precio. ‘El coloso de Marusi’ es un periplo iniciático, de continuos descubrimientos, en el que nos regala un sorprendente desnudamiento, una sincera mirada y una reflexión sobre sí mismo. La sordidez, la desesperación, la deshumanización, la violencia, el tedio y la aflicción, que tan presentes están en los otros textos del autor, aquí desaparecen y lo que tenemos es una experiencia transformadora en la que Miller experimenta una felicidad sin fisuras, una sensación de plenitud desconocida. Abundan las reflexiones personales, las inquietudes espirituales, los vuelos metafísicos y, por supuesto, también la sensualidad y las vivencias, el puro gozo. ‘El Coloso de Marusi’ es un grito de alegría y agradecimiento, un aleluya, un canto a la naturaleza y a la vida.

El Coloso de Marusi / .

Un Miller reflexivo y eufórico, libre de patrias y religiones, libre de trabas morales, sociales y políticas, casi contemplativo y finalmente en paz, recupera la esperanza, se reconcilia consigo mismo y con el mundo. Miller nos habla del deslumbramiento de la luz, de la amistad, de la belleza, del mar y de las ruinas que, lejos de ser piedras muertas, atesoran la quintaesencia de lo humano. Grecia es un paisaje en el que Durrell percibe una extraña sensación de eternidad que se convierte en una experiencia existencial única: “Allí, la idea del tiempo no tenía sentido”. Micenas, Tirinto, Cnossos, Sounion, Corfú, Epidauro, Eleusis, Hydra… La tierra griega se le abre como el Libro de la Revelación y en sus sencillas gentes ve la herencia de aquellos que alcanzaron la percepción de la divinidad en la tierra. También son inolvidables los personajes que le acompañan, Seferis Katsimbalis, que le explica fabulosas leyendas, mitos y sueños; el poeta George Seferiades, Ghida, el pintor de Hydra y el capitán Anoniou, viejo marino con el que mantiene largas conversaciones. Miller escribe ‘El Coloso de Marusi’ en estado de gracia. Su escritura serena, vital y directa, es una prosa poética de alto voltaje: “En Kalami los días pasaban como una canción (…) y yo sentía una profunda alegría de estar libre de todo, de bienes, de temor, de envidia y malicia, feliz de no poseer nada, sin lamentar nada, sin desear nada”. ‘El Coloso de Marusi’ es un libro que tengo en la mesita de noche y al que de vez en cuando regreso, antes de entregarme al sueño, para leer frases como esta: “Aquí todo habla como hace siglos de luz, de jubilosa y cegadora luz. La luz adquiere en este lugar una cualidad transcendental: no es solamente la luz mediterránea, es algo más, algo insondable, algo sagrado. Aquí la luz penetra directamente en el alma, abre las puertas y ventanas del corazón, desnuda, expone, aísla en una dicha metafísica que, sin que uno se dé cuenta, lo aclara todo. No hay análisis posible para esta luz. Aquí el neurótico se cura instantáneamente o se vuelve loco”. Me pregunto si no es la misma prodigiosa luz que tenemos en Ibiza.