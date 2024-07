Literatura mediterránea

El Mediterráneo es un mar interior, un mar ‘en –medio-de-tierras’. Y más que un mar, es una suma de mares, Adriático, Tirreno, Egeo, Jónico, Balear…Y un rosario de pueblos: Albania, Kosovo, España, Eslovenia, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Turquía, Malta, Croacia, Bosnia, Irán, Israel, Palestina, Libia, Siria, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos… Conectado a las aguas atlánticas por un estrecho de sólo 15 kilómetros, el Mediterráneo puede parecer un charco de ranas, pero para la Literatura es un mar oceánico, un universo; cuna de las más fascinantes civilizaciones de la Antigüedad, Egipto, Fenicia, Grecia y Roma, también acuna las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e Islam. Para los pueblos asentados en sus costas, es camino y frontera, lugar de encuentro y campo de batalla. Es el mar de Homero y Virgilio, de Ulises y Eneas, de Jasón y los Argonautas, de Poseidón y Polifemo, de las Columnas de Hércules y de Hipatia de Alejandría; es el sueño de Tiberio en Capri y de Flaubert en Cartago, la Venecia de Goethe y el Nápoles de Malaparte, la Sicilia de Lampedusa y la poesía de Elites, Seferis y Kazanzakis; es el Cairo de Naguib Mahfuz, el Orán de Camus y la Malvarrosa de Manuel Vicent. Es un espacio histórico común, de culturas hermanas que comparten identidad, lazos afectivos y tradiciones milenarias. Pero es también un ámbito de conflictos, naufragios, piratas y esclavos. Es un imaginario y una ensalada de mitologías. Y hoy, en el siglo XXI, también es una terrible paradoja: un paraíso turístico para las gentes del Norte y un cementerio para las gentes del Sur. Es cuna y tumba.

El Mediterráneo es un mundo solar de cigarras y grillos, de higueras homéricas y severos cipreses, de pinares, viñedos y olivos, de hinojo, tomillo y romero, de gentes vitalistas de tez oscura, cielos azules y casas blancas, de payeses y de marineros, y de calles estrechas donde los vecinos tienden su colada en los balcones. Y es un ‘mar de libros’. Ningún otro mar ha hecho correr tantos ríos de tinta. Su biblioteca es ya inabarcable. Podríamos hablar de la ‘Trilogía mediterránea’ de Lawrence Durrell o de su ‘Cuarteto de Alejandría’. Podríamos citar a miles de novelistas y poetas que tienen el Mediterráneo como tema, desde Camus a Pamuk, desde Manuel Vicent a Rafael Chirbes, pero aquí no caben. Puede tener más interés ‘tocar’ un aspecto que se conoce menos y escapa a la ficción que es siempre subjetiva, trabajos asimismo fascinantes que hablan del Mediterráneo como el espacio geográfico, histórico y cultural que compartimos.

Uno de ellos es ‘El Mediterráneo’ de Fernand Braudel. No sé con exactitud qué me enseñó cuando lo leí por primera vez. Tampoco sé si entonces capté todo lo que ofrece, pero recuerdo bien que me impactó, supe que aquel libro tenía ‘algo’ que yo buscaba. En el prólogo que releo ahora, Braudel escribió: «Amo apasionadamente al Mediterráneo, tal vez, porque he llegado a él desde las tierras del norte».

Una fuente de sorpresas

Y mi caso era parecido. Yo llegué al Mediterráneo desde la seca Alcarria y aquella primera lectura la hice cuando estudiaba en el secarral salmantino. Hoy sé por qué me atrapó el libro de Braudel. Habla de pueblos marineros, de desoladas playas y salinas, de viejas murallas, de esforzados cultivos en las laderas de las colinas, de bosques y caminos, de navegaciones, de extraordinarias aventuras, de barcas y de velas, de ciudades como El Cairo, Alejandría, Estambul y Venecia. Era como si leyera a Conrad y Melville. El Mediterráneo era una fuente de sorpresas, de inesperados encuentros.

Yo había llegado a Salamanca desde Ibiza y tenía en mi celda un enorme cartel de Información y Turismo con un extraordinario paisaje de Trucadors, el norte de Formentera, con Ibiza al fondo. Ahora sé que mi fascinación por el Mediterráneo nació entonces, nació allí, en la esteparia meseta, con aquel libro de Braudel sobre nuestro mar. Supe que en él nacían y morían algunos pueblos y que otros, resistentes, llegaban a nuestros días. Yo pensaba en el recorrido de Ayboshim a Ibiza. Tuve noticias extrañas de gentes que escriben de izquierda a derecha y de otras que lo hacen de derecha a izquierda. Supe que las callejuelas de Argel son como las de Dalt Vila, un laberinto de casas arracimadas. Braudel me llevaba de lo colectivo a lo íntimo en una sucesión de imágenes fascinantes, ecos y espejos que se multiplicaban y acababan devolviéndome a mí mismo. Así supe que uno no es de donde nace, es de donde crece, del lugar que elige y en el que se siente en casa.

Pero ‘El Mediterráneo’ de Braudel no es el único libro con el que podemos navegar. De enorme interés es también ‘El gran mar, una historia humana del Mediterráneo’, de David Abulafia. Y un tercer prodigio es el ‘Breviario mediterráneo’ de Predrag Matvejevic. Nos habla de rutas, de corrientes y de la salinidad de las aguas, de las temperaturas y los vientos, de faros, naufragios y mitos, de sirenas, galeones hundidos y Leviatanes. Es un libro que recuerda ‘La mer’ de Michelet, otro libro genial y extraño. En Matvejevic hay Historia y también historias, evocadores relatos y también poesía. Hay mucha vida. No sólo nos habla de las cosas, -las formas de las costas y las arquitecturas-, nos habla de gestos y voces. Nos habla de aspectos tan dispares como la emigración de las anguilas, las peregrinaciones sefarditas y la extensión de la vid, de los diccionarios náuticos y las lenguas desaparecidas, de las olas y del olor de los cordajes en los muelles, de cartas marinas y de las mareas, de la jerga de los marineros y de los secretos que los topónimos esconden. Yo diría que Matvejevic hace hablar al Mediterráneo con la gracia de Raffaele La Capria en su bellísima ‘Armonía perdida’. Y la contemplación del mar, en Matvejevic, es una plegaria.

