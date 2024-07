De mi querido Axel Munthe

Una y otra vez me engaña la catarata de libros de ficción que se publican con atractivos títulos, llamativas portadas y encendidos elogios en las solapas. Es una publicidad lógica, lo sé. El editor no tirará piedras sobre su tejado. El caso es que me trago los superlativos de su propaganda, «obra insólita», «argumento hipnótico», «novela irrepetible», «libro del año», etc. Pasó por caja con una nueva novela y luego resulta que es indigerible y acaba en un banco de cualquier plaza para que alguien menos tiquismiquis y más tragaderas se entretenga.

Estos chascos me llevan cada día más a lo conocido, al texto que nos dejó poso. Es el caso que aquí les comento y del que en otra entrega les hablé de pasada, ‘La historia de San Michele’ de Axel Munthe, uno de esos libros que no le prestaré ni a mi mejor amigo para no perder libro y amigo. Publicado en 1929, fue un éxito mundial de ventas y todavía hoy repite ediciones.

Autobiografía novelada, ‘La historia de San Michele’ discurre en primera persona con un lenguaje sencillo y directo que casi nos convierte en protagonistas, compañeros del autor en un viaje fascinante que nos atrapa. Relato inmenso en contenido y calidad, ‘La historia de Sant Michele’ es un carrusel prodigioso de escenarios, personajes y experiencias. Estocolmo, París, Heidelberg, Londres, Messina, Laponia, Roma, Nápoles, Capri… El doctor Munthe se codea con Charcot, el gran psiquiatra maestro de Freud, con los dos James, -William el filósofo y Henry el escritor-, Guy de Maupassant, Pasteur, Rilke, Gorki, Debussy, la emperatriz Sissí, la reina Victoria de Suecia y Stefan Zweig, que se interesa por venenos que faciliten el suicidio, los que posiblemente utilizaría después en Brasil. Como un Robin Hood de la medicina, el doctor Munthe pasa de una clientela aristocrática a las chabolas de París, del Gran Hotel de Roma a los comedores de las Hermanitas de los pobres; acude a Nápoles cuando sus vecinos huyen del cólera; y a Messina cuando la ciudad sufre un terremoto. Nos recuerda al camusiano doctor Rieux de ‘La peste’. Y pues es un excelente narrador, sus personajes están vivos y sus descripciones impactan: «Millones de ratas que han vivido sin que nadie las molestara desde tiempos de los romanos, han invadido los barrios más humildes de la ciudad baja como perros rabiosos, peladas, con una cola enorme y enrojecida, ojos feroces inyectados en sangre, dientes negros y afilados como los de un hurón».

Es imposible no envidiar a Munthe cuando nos descubre en Capri la antigua capilla de ‘San Michele’ y el pequeño refugio que, con la ayuda de unos aldeanos, construye sobre las ruinas de la villa que allí tuvo Tiberio, en el límite del acantilado, sobre el golfo de Nápoles, sobre la incomparable Marina Grande y el Vesubio al fondo. Envidio a quien todavía no conozca ‘La historia de Sant Michele por la primera lectura es de deslumbramiento, la que hace anclaje en la memoria y nos hará después volver más de una vez a sus vivencias, a sus gentes y a lugares en los que uno querría envejecer. Sorprende que, como nos ha sucedido a nosotros en Ibiza con el Archiduque, sea también un extranjero, escandinavo en este caso, el que nos enamora del Mediterráneo, de su luz, sus pueblos, su historia y sus costumbres.

Visita a Capri

Después de leer ‘La historia de San Michele’, mi mujer y yo tuvimos la imperiosa necesidad de visitar Capri. De eso hace ya medio siglo. Desde Roma, Nápoles queda a poco más de dos horas en coche. No pudimos, como hizo Munthe, navegar a la isla desde Sorrento en una barca de vela. Desde el puerto napolitano de Beverello sale un loco aliscafi (hidroplano) que en 40 minutos cubre las 20 millas que llevan a Capri. Tampoco tuvimos que subir, afortunadamente, los más de seiscientos escalones de la escalera fenicia que llevan al pueblo con una borriquita como Rosina; ni nos acompañó una preciosa chiquilla como Giogia. Subimos en un renqueante autobús atiborrado de turistas que nos recordó los camiones-correo que en los 50 daban en Ibiza servicio entre Vila y los pueblos. En Capri fue un trayecto suicida. La carretera era una continua curva estrecha y mal asfaltada entre la pared del farallón y el precipicio. Me consta que en alguna revuelta, una de las ruedas del coche salía al vacío. ¡De locos! En el pueblo fue difícil identificar los escenarios de Munthe porque todo cambia. Hoy la villa de Munthe es una fundación y un pequeño museo. No es muy grande, pero tiene encanto y sorprende la elegante austeridad, casi monacal, que Munthe exigía. Sigue siendo incomparable como refugio. Nunca olvidaré la galería con antiguas estatuas romanas sobre el mar y su techo cubierto de encendidas buganvillas. Ahora, años después, todavía, sueño con San Michele.

Pero más que seguir dándoles la matraca, la mejor invitación a su lectura es acabar como Munthe empieza su relato: «De la barca de vela de Sorrento salté a la pequeña playa. Enjambres de muchachos jugaban entre las barcas volcadas y bañaban sus bronceados cuerpos en la espuma, mientras viejos pescadores, con rojos gorros frigios remendaban las redes sentados ante las barracas de las lanchas. Frente al fondeadero había media docena de asnos ensillados, con mazos de flores en los aparejos. En torno a ellos charlaban y cantaban unas muchachas con la espadella de plata prendida en sus negras trenzas y un pañuelo rojo anudado a la espalda. La borriquita que había de subirme a Capri se llamaba Rosina y la muchacha Gioia. Sus negros ojos brillaban de fogosa juventud y sus labios eran rojos como el collar de coral que llevaba. Dijo que tenía 15 años. Me acomodé en la silla y subí lentamente por la senda que serpenteaba hacia el pueblo…».