'The Bear' y 'Shōgun' arrasan en las nominaciones a los Emmy

Historia de un triunfo anunciado: la segunda temporada de 'The Bear', eseimi drama con toques cómicos (pero, según los Emmy, comedia a secas) sobre el peso del trauma y los costes emocionales de buscar la excelencia, ha sido reconocida con hasta 23 nominaciones en los 76º premios Emmy, más de las conseguidas por ninguna otra comedia en la historia de esos premios televisivos; el anterior récord lo consiguió 'Rockefeller Plaza' en 2009 con 22. Su protagonista, Jeremy Allen White, competirá por el Emmy a mejor actor con algunos pesos pesados veteranos: Steve Martin y Martin Short (ambos de 'Solo asesinatos en el edificio') y Larry David ('Larry David', así es, por supuesto). Los votantes de la academia televisiva no han dejado pasar que, sobre todo en su segunda temporada, 'The Bear', es una serie coral. De ahí que también hayan sido nominados hasta otros nueve miembros de su reparto, incluyendo la gran Ayo Edebiri (Sydney) o el emotivo Lionel Boyce (Marcus), además de las estrellas invitadas Olivia Colman y Jamie Lee Curtis.

En el apartado de comedia destacan también 'Hacks', con 16 nominaciones, incluyendo un par reservadas, pues cómo no, a Jean Smart (mejor actriz protagonista) y Hannah Einbinder (mejor actriz secundaria), las ya también habituales 'Colegio Abbott' y 'Solo asesinatos en el edificio', y la temporada final de 'Larry David'. La academia ha corregido, además, un error histórico y reservado una nominación a mejor comedia a 'Reservation dogs'.

En el apartado de drama, 'Shōgun', como era de prever, ha conseguido un buen número de distinciones (25, para ser precisos) y tiene serias posibilidades de llevarse el Emmy principal de la categoría. Alegra la nominación de Nestor Carbonell (Richard Alpert de 'Perdidos') a mejor actor invitado, primer Emmy al que aspira en su historia. Al lado de una nominada tan habitual como 'The Crown', reconocida incluso con su temporada más discutida, encontramos algunos títulos más o menos nuevos. Es el caso de 'Mr. & Mrs. Smith', cuya pareja central (Donald Glover y Maya Erskine) también ha sido reconocida en apartados interpretativos, y 'El problema de los 3 cuerpos', ambiciosa odisea de ciencia ficción. Entra por fin, con su tercera temporada, 'Slow horses', el 'thriller' de espionaje con un gran Gary Oldman como desastrado pero inteligente y protector jefe de un anexo para perdedores del MI5. HBO ha hecho fuerte campaña por 'La edad dorada' y ha conseguido que sea nominada a mejor drama por su segunda temporada; Apple TV+ consigue lo mismo con la progresivamente más delirante 'The morning show'.

En el apartado de series limitadas y antológicas o telefilmes, uno de los títulos más reconocidos ha sido 'True detective: Noche polar', con 19 nominaciones, incluyendo la de mejor actriz para Jodie Foster. Siguiendo con los talentos interpretativos, también han recibido merecidas nominaciones Matt Bomer ('Fellow travelers'), Jon Hamm ('Fargo') o Andrew Scott ('Ripley'), pero no, misteriosamente, Emma Corrin por 'Asesinato en el fin del mundo'.

La ceremonia de entrega se podrá ver en España, a través de Movistar Plus+, en la madrugada del domingo, día 15, al lunes, día 16 de septiembre. De momento se desconoce el nombre del presentador o presentadora.