Pau Teixidor, director de 'Alumbramiento': “Lo que más me preocupaba era que alguien pudiera decirme que me estaba aprovechando del dolor ajeno”

La acción de ‘Alumbramiento’, segundo largometraje de Pau Teixidor, no acontece en los siniestros tiempos de la dictadura franquista. No, el relato transcurre en 1982, en la España del PSOE, pero lo que se cuenta pertenece sin duda a una época de oscurantismo y represión: la historia de varias adolescentes embarazadas cuyas familias las ingresaron en Peñagrande, un centro en las afueras de Madrid dirigido por monjas, para evitar y ocultar el escarnio social, dejándolas a su suerte, con sus dudas sobre la maternidad y la vida que les esperaba. ‘Alumbramiento’ es la historia de Lucía y de otras chicas que, como ella, son el reflejo de hechos reales.

“Todo arranca en 2014, cuando los casos de bebés robados aparecen en la opinión pública”, nos explica Teixidor. “Vi un reportaje sobre el tema en Antena 3 y me dejó impresionado la magnitud de lo que había detrás. Entonces tenía 32 años y me sorprendió que se supiera tan poco sobre el tema”.

Cinco años después, Teixidor comienza a desarrollar el proyecto que cristalizará en ‘Alumbramiento’. Se documentó primero con textos aparecidos en la prensa, pero su percepción cambió cuando pudo conocer a algunas de aquellas jóvenes ingresadas a la fuerza en Peñagrande. “Esta situación había pasado desde finales de la década de los 70 hasta primeros de los 80. Siete años después de la muerte de Franco, estos relatos terribles estaban insertados en plena democracia”, describe el director.

Después de que le seleccionaran el proyecto en las Residencias de la Academia del cine español, Teixidor realizó muchas entrevistas, con la pandemia por el medio, y el relato de las mujeres con las que habló fue lo que acabó configurando el guion. Para el cineasta, su acercamiento a la historia cambió cuando escuchó sus relatos en primera persona, más duros y próximos de lo que había imaginado.

El proceso de selección del reparto era fundamental, ya que Teixidor quería “actrices que no hubieran hecho nada antes, o poco conocidas. A veces, el espectador se despista un poco si reconoce a alguna actriz. Pero más allá de las posibilidades técnicas de las intérpretes seleccionadas, habían de encajar muy bien entre ellas, entenderse y hacer grupo tanto dentro como fuera de la ficción”. Sofía Milán, vista solo previamente en la serie televisiva ‘Amar es para siempre’, encarna a Lucía, la figura central del relato.

El director de cine Pau Teixidor. / EPC

Algunos de los cortos de Teixidor, así como su primer largometraje, ‘Purgatorio’, son de género fantástico. Conoció a la coguionista del filme, Lorena Iglesias, en las Residencias de la Academia. Ella viene también de un mundo distinto, de la comedia, el grupo Canódromo Abandonado y películas como ‘La tumba de Bruce Lee’, ‘Berserker’, ‘Esa sensación’ y ‘Mamántula’.

¿Cómo encajan en una historia de tintes sociales, muy dramática y nada cómica? “Comencé pensando en guionistas de filmes más dramáticos, pero cuando conocí a Lorena nos entendimos bien de inmediato. ¿Por qué no ella?, pensé. Incorporar un perfil de estas características al proyecto me parecía productivo. Es una forma de no caer en un tono excesivamente dramático”, confiesa el director.

En ‘Alumbramiento’ se intenta en todo momento evitar lo sórdido para que el discurso fluya de manera más sencilla y directa. Teixidor lo tenía claro: “Lo que más me preocupaba era que alguien pudiera decirme que me estaba aprovechando de todo este dolor ajeno. Tenía mucho respeto por estas mujeres. Pienso que con este tratamiento el resultado puede tener unas capas más interesantes. Es la historia de unas adolescentes en un momento muy vital. Solo se tienen a ellas, las unas con las otras”.

En una escena de la película se las ve confeccionar banderitas de Alianza Popular. Así se lo contaron a Teixidor, estaban obligadas a hacer banderitas de este partido político, de El Corte Inglés o de la visita a España del Papa. Son otros de los pequeños detalles que retratan el contexto social e institucional de la época.

Teixidor tuvo de tutora en las residencias de guion a Carla Simón. “Ella aportó dos cosas muy importantes, un cambio de estructura, que la historia arrancara directamente con la llegada de Lucía a Peñagrande, y el hecho de darle vida a los personajes a través de sus referentes, qué les gustaba del exterior, la música, los motivos generacionales”.

