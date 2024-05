Un artista español exhibe hermosas pinturas sobre dragones en Shanghái.

Una docena de obras de arte del pintor español, Carlos Morell Orlandis, se exhiben en el Rockbund, un espacio artístico ubicado en el Bund de Shanghai. La colección, que tiene como tema central la figura del dragón, se inspira en el simbolismo de esta criatura mitológica que se encuentra profundamente arraigada en la cultura china.

En la cultura china, el dragón, o loong chino, es considerado como un auspicioso símbolo. Además, representa la excelencia, el poder, la realeza y la buena fortuna.

"Observa mi cuadro y no verás muchas líneas rectas. Tengo curvas. Si ves la forma del dragón, verás que el dragón también tiene curvas. Porque para mí, la curva proporciona mucha dinámica", dijo Carlos Morell Orlandis.

Una docena de obras del pintor español, Carlos Morell Orlandis, se exponen ahora en el RockBund, en el distrito de Huangpu. Tras casi 18 años viviendo en Shanghai, el artista, descendiente de una familia noble, se encuentra fascinado con la cultura china. Durante ese lapso de tiempo, sus interpretaciones sobre los dragones han evolucionado y se reflejan en sus cuadros.

"Vivo en China. Me encanta la cultura china. He descubierto que tenemos dos criaturas muy poderosas y muy relacionadas con la naturaleza y la magia, pero con diferencias. Una representa a veces el caos y el mal. Esa sería el dragón. Mientras que la otra, más protectora y amable, representa la fuerza de la naturaleza a través de la lluvia y el agua, esa sería el Loong", afirmó Orlandis.

Pero también tienen similitudes. Cuando era adolescente, se dio cuenta de que el escudo de armas de su familia tenía un dragón.

"Entonces le pregunto a mi padre, oh, ¿por qué tenemos un dragón? ¿Es nuestra familia tan mala? Y mi padre dijo: "No, espera un minuto. Un dragón no siempre es malo, dragón también significa poder, protección, fuerza, valentía". En China pasa lo mismo, porque el dragón es el símbolo del emperador", expresó Orlandis.

La muestra, cuya entrada es gratis, se extenderá hasta el 30 de junio. Asimismo, en la exhibición también se puede disfrutar de una hermosa colección de piezas de jade de loong.