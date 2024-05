El Petit Cor lleva ‘Música Nostra’ a sa Font des Verger de Sant Josep

El I Ciclo Música y Patrimonio del Ayuntamiento de Sant Josep continúa este sábado en sa Font des Verger con el concierto del Petit Cor ‘Música Nostra’. Esta tercera cita del ciclo tiene como escenario el idílico y frondoso espacio cercano al urbano de Sant Josep y se celebrará a las 21 horas. Allí el Petit Cort y una orquesta de cámara ofrecerán el espectáculo ‘Música Nostra’, con canciones tradicionales ibicencas adaptadas para coro y conjunto instrumental por Vicent Tur Palau, bajo la dirección de Jordi Martí Company.

‘Música Nostra’ es el primer álbum de la formación coral. Se publicó el 2023 e incluye diez canciones tradicionales ibicencas que en 2017 el vicario de la parroquia de Santa Eulària, Vicent Tur Palau, arregló por encargo del coro de esta localidad. El programa se estrenó este mismo año en el Palacio de Congresos, ante más de 700 personas. «En 2023, el Petit Cor decidió grabarlo, consiguiendo esta joya que ofrece una nueva visión de la música folclórica tradicional de la isla», señalaron ayer desde el Ayuntamiento en una nota.

El repertorio incluye las siguientes canciones: ‘Es Eivissa on he nascut’ (Isidor Marí), ‘Sona, viola, sona’, ‘Rosa Vera’, ‘Sa serena cau menuda’, ‘Flors de baladre’ (Isidor Marí), ‘De jo et vaig despediguent’, ‘Bona nit, blanca roseta’, ‘Anàrem a Sant Miquel’ y ‘Roqueta, sa meua roca’ (Joan Gamisans).

El Ciclo Música y Patrimonio, creado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep, lleva composiciones clásicas a lugares emblemáticos por historia, tradición y arquitectura. Este primer certamen consta de seis conciertos, que se distribuyen por todo el municipio.