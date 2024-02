El clan Presley, 'rockstars' también en el cine: del mito rebelde domesticado a la 'Priscilla' de Sofia Coppola

No todo fueron días de vino y rosas, y veladas de ensueño en Graceland. La historia de Elvis Presley y Priscilla Beaulieu Presley da mucho juego, tanto como el de cualquier pareja de éxito, y sobre esas relaciones gira la última película de Sofia Coppola, que ha convertido a Priscilla en una de sus nuevas heroínas al estilo de las protagonistas de ‘Las vírgenes suicidas’, la frágil Scarlett Johansson de ‘Lost in translation’ y la María Antonieta de fiesta de la película sobre la reina guillotinada de Francia.

No hay pareja tan popular en la historia del ‘rock’n’roll’ y tampoco pareja tan cinematográfica. De la trayectoria en Hollywood de Elvis lo sabemos casi todo, ya que por activa y por pasiva se ha dicho que la industria del cine domesticó al mito rebelde del rock. Pero sus primeras películas no son nada desdeñables y dan de él la imagen que también ofrecía en discos y conciertos, la del adolescente airado: ‘Love me tender’ (1956), ‘El rock de la cárcel’ (1957) y, sobre todo, ‘El barrio contra mí’ (1958), ambientada en el barrio francés de Nueva Orleans y dirigida por el todoterreno Michael ‘Casablanca’ Curtiz.

Priscilla Presley, en una rueda de prensa en Viena en 2020. / CHRISTIAN BRUNA / EFE