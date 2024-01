‘India del sur’, el peregrinaje espiritual de Antonio Fioravanti

Antonio Fioravanti (Madrid, 1943) acaba de publicar su cuarto libro, ‘India del sur’, que, como los anteriores (’Conversaciones con Juan’, ‘Buscando la libertad’ y ‘Arcos’), se centra en «la búsqueda espiritual», la que este hombre polifacético inició siendo un treintañero para «entender al ser humano y su naturaleza más profunda».

El autor ha peregrinado por medio mundo en busca de enseñanzas y de maestros espirituales que le ayudaran a entender «qué somos realmente más allá de lo aparente». Esos viajes, que hizo junto a su mujer, Any, los recoge en estas memorias que ha publicado con Amazon.

El libro, en realidad, lo escribió «hace unos 30 años», pero ahora ha querido que vea la luz para compartir con los lectores es búsqueda espiritual, que en su caso arrancó en torno a 1979. Este madrileño afincado en Ibiza tenía entonces 36 años y había emprendido negocios de todo tipo: «bares, restaurantes, inmobiliarias y hasta una escuela de esquí náutico». Económicamente le iba bien y salía todas las noches, pero «no era feliz, estaba amargado y sentía que tenía el mundo agotado». A raíz de «una experiencia reveladora» que le convenció de que «la vida era algo más», dio un giro de timón a su trayectoria vital y empezó a cuestionarse todo lo que le rodeaba.

Sin una idea muy clara, al principio, de hacia dónde orientar sus pasos, lo primero que hizo fue dejar de beber y fumar, eso y «leer muchos libros de historias de santos y de vidas de grandes yoguis de Oriente y maestros espirituales». Se metió también en varias órdenes, como la de los rosacruces y la de los constructores del Adytum. «Todos los maestros orientales y occidentales que estudiaba hablaban de meditación, así que decidí iniciarme en esa práctica y fui avanzando hasta dedicarle cuatro horas diarias», cuenta. Llegó un momento en que se convirtió en «una prioridad absoluta» y consiguió meditando parar sus pensamientos. «En ese momento me di cuenta de que no somos nuestra mente sino que somos consciencia, que siempre está en el presente, y que es ella la que crea el personaje y que, por tanto, puede cambiarlo», explica intentando poner palabras a conceptos «aparentemente complicados, pero que en realidad son muy simples».

Tenía claro, ya entonces, que lo que tenía que buscar no estaba fuera sino dentro de sí mismo, pero, movido por la necesidad de «intelectualizar lo que había descubierto», decidió iniciar un peregrinaje por diferentes rincones del planeta para recibir las enseñanzas de diferentes maestros.

El primer viaje lo hizo a la India, en enero de 1990, a un pequeño pueblo del sur llamado Puttaparthi, para visitar el ashram de Sai Baba, un gurú indio del que oyó hablar en una conferencia de los rosacruces sobre Egipto que se hizo en Ibiza. La estancia duró un mes. En 1996 fue de nuevo con su pareja al mismo sitio y es entonces cuando empezó a escribir ‘India del sur’.

A Fioravanti este país le fascina y ha estado allí por lo menos cinco veces, empapándose de las enseñanzas del hinduismo. Esa sabiduría milenaria le ha enriquecido, pero es más escéptico con toda la parafernalia y el «espectáculo» que rodea a algunos gurús y la devoción exacerbada que se les profesa.

Viajes a Perú y Estados Unidos

En estas memorias sobre su camino iniciático no solo aparecen sus estancias en la India sino también otros viajes que ha realizado con el mismo propósito de búsqueda espiritual a países como Estados Unidos, Suiza o Perú. Las páginas de ‘India del sur’, además, pasan por Ibiza y un pequeño pueblo de Lugo donde tenía su escuela de yoga Shambu, el maestro espiritual que más ha marcado al autor.

Esa etapa de peregrinaje terminó en torno al año 2000. Fioravanti ya no necesita guías ni maestros. Se siente «completo», ama la vida y no teme «ni a la enfermedad, ni a la vejez ni a la muerte». A sus casi 81 años no ha perdido tampoco su espíritu inquieto ni le faltan proyectos. Ahora está escribiendo otro libro basado también en sus propias experiencias, se titula ‘Lo insólito’.