Familiares, amigos y autoridades han despedido este jueves al cineasta Ventura Pons en una ceremonia celebrada en el tanatorio de Les Corts de Barcelona, donde se ha destacado su aportación al cine catalán y su "vida de película", como han señalado su hermano, Josep Pons, y su amigo Miquel Rei.

El oratorio ha estado presidido por un féretro decorado con los carteles de sus películas, acompañado de la proyección de fotografías de la vida personal y profesional de Pons y con música en directo de Carles Cases, compositor de las bandas sonoras de sus filmes, que se han podido escuchar a lo largo de la ceremonia.

Isabel Torra, amiga de la infancia y directora artística de los proyectos de Pons, que también se ha encargado de la decoración del féretro, ha empezado los parlamentos lamentando la pérdida de "una persona extraordinaria e incansable, autor de gran parte de la historia del cine de este país".

Le ha seguido Josep Pons, que ha asegurado que la vida del cineasta estuvo "llena de amor por el país, la familia, los amigos y el cine", y que ha compartido algunos de sus recuerdos de infancia, confesando que a su hermano "ya le gustaba hacer números de espectáculo cuando era pequeño", anécdota que ha provocado risas entre los asistentes.

Ignasi Millet, museólogo y amigo íntimo del director, que le dedicó la película 'Ignasi M.', ha explicado que "los amigos se cuecen a fuego lento, pero con Ventura era una olla a presión" por su carácter "intenso", "taxativo" e "impaciente", mientras ha añadido que fue uno de sus mayores apoyos en momentos difíciles.

Millet también ha destacado el compromiso de Pons con el colectivo LGTBI, señalando que aparecía en todas sus películas, aunque fuera con una "pincelada", algo por lo que personas del ámbito cinematográfico, como el actor Francesc Orella, lo han calificado de "valiente".

El productor Miquel Rei ha lamentado el "final injusto" de su compañero, que murió a los 78 años el pasado 8 de enero, pero ha querido conmemorar su espíritu positivo con las palabras que Pons escribió en un libro que empezó pero no llegó a publicar: "tal vez la vida no me ha dado todo lo que quería, pero no ha conseguido nunca sacarme la sonrisa".

El recordatorio entregado a los asistentes de la ceremonia destaca asimismo esta actitud vitalista y combatiente con un poema que el poeta y dramaturgo catalán Pere Quart le escribió al cineasta, en el que elogiaba su labor como director de teatro, al que dedicó los inicios de su carrera.

La presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, ha asegurado en declaraciones a EFE que la de Ventura Pons ha sido una "pérdida irreparable de uno de los grandes cineastas", recordando que "rodó en catalán cuando nadie lo hacía", aunque ha señalado que "nos quedan sus películas y su obra".

Orella ha coincidido con Colell en describirlo como "uno de los directores más potentes del cine catalán", al que, en sus palabras "ha dado mucha vida".

También han asistido a la ceremonia otras personalidades del mundo cinematográfico y teatral como los actores Joan Pera y Carme Sansa, los directores Mario Gas y Rosa Vergés o la también directora y productora Isona Passola, además de figuras del ámbito cultural como la periodista y escritora Pilar Rahola.

Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, "el país pierde a un gran cineasta y a una persona absolutamente comprometida con el país y con nuestra lengua, con 40 años de profesión en los que nos ha hecho reír y llorar".

Entre los políticos que han querido despedir al cineasta también destacan nombres como el del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el regidor de Cultura del ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, la antigua consellera de Cultura Àngels Ponsa, mientras el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, visitó ayer la capilla ardiente.

El próximo lunes 15 de enero se celebrará un homenaje al cineasta en la Filmoteca de Catalunya organizado por el Departamento de Cultura y la Academia del Cine Catalán, que le concedió el premio Gaudí de Honor en 2015.

Un acto que va en línea de la petición que ha hecho Josep Pons a las instituciones para que su hermano "tenga el reconocimiento que merece como una de las figuras más importantes de la cultura de nuestro país".