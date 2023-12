Yo empecé a leer muy tarde y por casualidad a Gómez de la Serna. Fue el año que pasé en Madrid, sería en el 64. Preparaba oposiciones al cuerpo técnico de Aduanas y compartía con otros estudiantes una modesta pensión que estaba en la calle de la Ruda, 54, barrio de chulos y putas, a pocos metros de la plaza de Cascorro donde arranca el Rastro, el mercadillo que recoge todos los trastos de Madrid. Los domingos por la mañana, sin nada mejor que hacer, bajaba por la Ribera de Curtidores y ejercía de curioso mirón. Quiso el azar que en un tenderete me topara con un pequeño libro publicado en 1941 por Editorial Sudamericana de Buenos Aires, una 2ª edición, en rústica, con la cubierta y el lomo fatigados y sin contraportada. El libro era ‘El Rastro’, posiblemente el mejor texto de Gómez de la Serna. Me pereció extraño encontrar ‘El Rastro’-libro en el Rastro-mercadillo madrileño. Me pareció una señal y lo compré por 7 pesetas. Ahora, de vez en cuando lo releo. ‘El Rastro’ me parece un acto de sublevación contra los hábitos de la sociedad burguesa. Visitar los objetos destinados al olvido, despojos de la civilización, implica compartir la finitud de todo lo existente. Con una visión clarividente y desesperanzada, ‘El Rastro’ es la playa en la que muere el mar de la vida, un marco ontológico que nos habla de la cotidianidad extinguida, de la decadencia y regresión de nuestras sociedades. ‘El Rastro’ es un recorrido iniciático de alumbramiento. Cada escorzo, cada viejo objeto, comparte nuestro destino mortal. Tengo ‘El Rastro’ por metáfora dramática y poética, un cementerio de desahucios que nos habla de temporalidad, del tránsito breve de la vida.

En el bachillerato del ‘Santa María’, de don Ramón sólo nos dijeron que era el inventor de la ‘greguería’, metáfora que, con ironía y humor, hoy en Twitter hubiera arrasado. En nuestros manuales se le citaba de pasada como escritor ocurrente. Poco más. El cainismo carpetovetónico lo dejó en la sombra y hemos tardado demasiado en saber que es un escritor inclasificable, uno de los más prolíficos y originales de nuestro país. Sus obras completas suman 21 volúmenes y 259 títulos. Un fenómeno literario que se sale de madre con una obra tan voluminosa y de tan variada urdimbre que parece corresponder a un amplio grupo de escritores, cuando es sólo suya, de un solo autor. Extraño caso de precocidad, es abogado a los 17 años, a los 15 publica su primera novela, ‘Santas inquietudes de un colegial’ (1904), y cuatro años después ‘Morbideces’, donde declara su radical escepticismo: «Nada importa nada». Recluido en un torreón de la madrileña calle de Velázquez, entre objetos dispares que arrambla en los mercadillos de viejo con todo lo que dispara su imaginación, trabaja de noche. Se levanta a mediodía, se acuesta a las ocho de la mañana y escribe incansable no sabe para quién, porque sus obras no se leen. Sólo nuestra desmemoria cainita explica que los elogios le vengan siempre de fuera, de Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Octavio Paz, Julio Cortázar… Hagan una prueba, pidan cualquiera de sus novelas en una librería y verán lo que pasa. Sigue siendo un escritor desconocido y no se vende. Y sin embargo, es el primer vanguardista del país, pontífice máximo de la rebelión estética que prima en los años que preceden a la Guerra Civil. En 1914 crea la famosa tertulia del Café Pombo, un sótano catacumbario de la calle Carretas, sin calefacción y escasa luz, a la que acuden, entre otros, José Bergamín, Salvador Bartolozzi, Mauricio Bacarisse y el pintor Gutiérrez Solana que los inmortaliza en un tétrico óleo donde el grupo parece salir de un funeral, de un aquelarre. Seis o siete novelas al año En un alarde asombroso de fuerza y poder creador, escribe seis o siete obras cada año (novelas, biografías, ensayos, greguerías y variopintos muestrarios ramonianos), en los que se funden y confunden vida y literatura. Da conferencias en las que disfruta epatando a la burguesía. A la luz de un farol de gas que coloca en el escenario, subido a un andamio o encaramado a un trapecio de circo, improvisa o lee exaltado su perorata, desenrollando el texto en un papel continuo que llega a tocar el suelo. También viaja y se hace notar en París, Nápoles, Lisboa y Buenos Aires. Y escribe. No deja de escribir. Lo hace en un barroquismo delirante, egotista y anárquico. Juega con el lenguaje, lo lleva al límite y su literatura acaba siendo ‘un modo de escribir’, pura álgebra metafórica. Se hace el loco sin serlo, alternando la parodia, el chiste, la frase ingeniosa, la imagen poética y el aforismo filosófico, en un prodigioso guirigay que, todo a un tiempo, descoloca y fascina. Abunda en parrafadas torrenciales, pirotecnias verbales, fogonazos y fragmentarismos. Nada le conviene más a la escritura, advierte, cuando la vida es absurda y el mundo un caos hecho de retales y en permanente liquidación. La realidad le estomaga: «Cada vez estoy más convencido de que decir cosas con sentido no tiene sentido (…) Odio todo lo que no es escepticismo». En obras como ‘El hombre perdido’ tenemos dadaísmo, surrealismo, un devorante nihilismo y un atisbo, incluso, de existencialismo. Pero es también un humorista implacable. ‘El incongruente’, que estoy leyendo estos días, empieza así: «Gustavo, el Incongruente, nació sietemesino, inesperadamente, suspendiendo durante cinco minutos la ópera ‘Los hugonotes’, pues vino al mundo en un palco del Teatro de la Ópera. Gustavito tuvo rasgos fantásticos en su niñez. Intervino en su bautizo, protestando de que no le preguntaran al cura, como en las barberías, ‘si fría o caliente’; los dientes le salieron de la noche a la mañana y, tras un tiempo de silencio, recobró la palabra para decir que su cuidadora dejaba que se bebiese su biberón el soldado que la cortejaba».