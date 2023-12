Existe una copiosa literatura de la Navidad que sigue y amplifica una tradición nefasta, desvirtuada y que, las más de las veces, resulta empalagosa, meliflua y sentimentaloide. Sorprende comprobar que la mayoría de autores que tratan el tema navideño, -Maupassant, Dickens, Nabokov, Azorín y muchos otros-, coinciden en titular sus textos ‘Cuento de Navidad’. Y el título sorprende porque no parece una buena opción unir dos palabras que no casan, Navidad y cuento. Si se tiene la Navidad como un hecho trascendental, más que presentarla como un cuento, como un dulcificado relato para niños, mejor sería referirse a ella de manera más seria, despojándola del nefasto barniz que sobre ella han creado algunas prédicas mal entendidas y la tradición. Desde el punto de vista literario, que es el que tocamos aquí, el texto evangélico es una maravilla que han intentado copiar escritores como Gide en ‘Los alimentos terrestres’ y Nietzsche en ‘Así hablaba Zaratustra’, pero la lectura al pie de la letra de la Navidad en los Evangelios hace un flaco favor a quienes se asoman a ellos y, por supuesto, también al significativo hecho que se relata.

Recuerdo que cuando estudiaba Teología, a los alumnos se nos desmitificó la Navidad con algunos detalles que el profesor de exégesis bíblica nos lanzó y que en un principio nos descolocaron; y aunque luego vimos que lo esencial no cambiaba, nos resultó del todo evidente que el escenario real de la Navidad tenía poco que ver con el imaginario que de ella hemos creado. Para empezar, no sabemos dónde nació Jesús. Mateo (2, 1) dice que fue en Belén, mientras que Marcos (1, 9) y Lucas, (1,27) se decantan por Nazaret. Situar el nacimiento en Belén fue una conveniencia introducida por las primeras comunidades cristianas para que el hecho se ajustara a la profecía de Miqueas: «Y tú, ciudad de Belén, no eres la menor entre los clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que será pastor de mi pueblo, Israel».

Profecías al margen, son muchas las referencias de los Evangelios que sitúan el nacimiento de Jesús en Nazaret, no en Belén. Y los estudios exegéticos lo confirman. Si tenemos en cuenta la tradición judaica, según la cual los hijos llevaban siempre el nombre del padre o del lugar de nacimiento, resulta significativo que los Evangelios no hablen en ningún caso de ‘Jesús de José’ ni de ‘Jesús de Belén’ y repitan, en cambio ‘Jesús de Nazaret’. Lo de situar en Belén el nacimiento pudo deberse a un añadido posterior, que haría referencia al hecho de que José y María tuvieron que acudir a Belén, ciudad natal del carpintero, para inscribirse en el Censo de Quirino, ordenado por César Augusto. Y posiblemente no hubo establo, ni Reyes Magos guiados por una estrella, tampoco ángeles, ni desfile de pastores, ni la mula y el buey que dan a la escena una estampa entrañable. Es evidente que un escenario tan tierno y con tantos adornos se añadió para realzar un hecho que no podía pasar desapercibido.

Y en cuanto a la fecha del nacimiento, estamos en las mismas, tampoco la conocemos. Todo apunta a que pudo ser en otoño, en ningún caso el 25 de diciembre, fecha que se escogió en el siglo IV para sobreponerla a la fiesta del Sol Invicto que celebraban los romanos en honor de Mitra, al que la tradición persa, tres mil años antes de nuestra era, ya vio como el hijo de Dios, nacido en una cueva, de una virgen, y al que también visitaron unos Reyes Magos guiados por una estrella. ¡Curiosas coincidencias! Un mitraísmo, por cierto, que compitió con el cristianismo hasta el siglo IV. Y no queda aquí la cosa, porque no son pocos los autores que sitúan la fecha del nacimiento de Jesús seis años antes del comienzo de la era cristiana, antes, por tanto, de la muerte de Herodes el Grande. La conclusión a la que llegamos es que del nacimiento de Jesús sabemos muy poco, aunque tal desconocimiento no tenga por qué afectar para nada al mensaje, a la esencia del hecho y a su creencia. Pero conviene decirlo. Aunque sólo sea para no quedarnos en el infantil imaginario que tenemos de la Navidad.

El pesebre

En cualquier caso, todo lo que ignoramos, que es mucho, no tiene por qué impedirnos reproducir, -sabiendo que montamos un escenario infantil idealizado- el doméstico pesebre con figuras de barro, musgo, papel de plata, casitas de corcho, purpurina y ‘cagané’. Yo tengo 78 años, soy agnóstico, y sigo siendo el encargado de montar todos los años el Belén familiar Y me divierte hacerlo. También podemos, por supuesto, disfrutar de los entrañables y dulcificados cuentos de Navidad que la Literatura nos ofrece, pero sin olvidar que la literatura no hace historia, hace ficción que, en vez de desmitificar la Navidad y acercarnos a su realidad, nos aleja de ella. Para ver hasta qué punto de ñoñez se llega, basta leer la Navidad en Pirandello, Valle Inclán, Chejov, Stevenson, Gogol, Katzantzaki, incluso en Truman Capote. Afortunadamente, algunos autores, caso de García Márquez en ‘Estas Navidades siniestras’, ataca la falsa escenografía que hemos creado y la parafernalia consumista que en estas fechas vivimos. Hoy la Navidad es más una celebración social que religiosa. Lo que hoy tenemos es una Navidad desfigurada y comercial, en la que repetimos frases vacías, frases hechas, mientras el niño-Dios está siendo destronado por Santa Claus y Papá Noel. Es lo que hay. La Navidad en nuestros días es un tiempo vacacional, de fiestas, regalos y cuchipandas, cuando lo cierto es que se hace muy difícil hablar de felicidad, amor y paz. La palabra Belén debería sugerirnos una realidad muy distinta de la que tenemos en la cabeza.

Belén es hoy una ciudad aislada, sitiada y amurallada por Israel, en la que tienen asiento los campos de refugiados de Aida y Azas, una ciudad que está rodeada de dos carreteras exclusivas para dieciocho asentamientos israelíes que suman 170.000 habitantes, una ciudad que está a sólo 73 kilómetros de Gaza, donde la situación no tiene precisamente la paz fraternal que predica la Navidad. La realidad es terca y tiene poco que ver con el sensiblero escenario que nos hemos montado y con la ‘Feliz Navidad’ que nos deseamos y que, por supuesto, yo también les deseo.