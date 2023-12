En Terenci se repite la desmemoria que nuestro país tiene con los escritores. Otro gallo cantaría si hubiera nacido en Francia. En estos días, por razones obviamente comerciales, sólo la editorial Tusquets recuerda su deceso con la publicación de su obra más ambiciosa, El peso de la paja, mil doscientas páginas que recogen el tríptico de sus Memorias, El cine de los sábados, El beso de Peter Pan y Extraño en el paraíso, un melancólico desnudamiento que, salvando las distancias y sin magdalena, incide en la busca proustiana del tiempo perdido.

Hoy, es un escritor desaparecido. Cosa extraña. Porque a finales de los 60 irrumpe como un caballo desbocado en los cenáculos literarios, se lo rifan las portadas de las revistas, los periódicos, las tertulias radiofónicas y las televisiones. Es un superventas. «Escribe casi más que yo», comenta Umbral. Es cierto que en ello tiene que ver, además de su literatura, el personaje que Terenci crea de sí mismo, plebeyo y elitista, dandy y arrabalero, simpático a rabiar y rompedor. Es l’enfant terrible que quiere ser. Un James Dean de la literatura. Mitómano confeso y desinhibido, mucho antes que Juan Goytisolo, Biel Mesquida y Luis Antonio de Villena, no necesita salir del armario, porque siempre estuvo fuera: «Enseguida asumí que el amor entre hombres es una bendición, no el nefando delito que castiga la religión de los curas».

Su aparición en los medios multiplica sus ventas que, sin embargo, caen en picado después de su muerte. El personaje se había zampado al escritor y, desaparecido éste, se olvidan sus libros. Pero el éxito sigue ahí, lo prueban sus premios, el Victor Català por ‘La Torre dels vicis capitals,‘ el Josep Pla por ‘Onades sobre una roca deserta’, el Joan Estelrich por ‘Sadístico, esperpéntico, incluso metafísico’, el de la Crítica Serra d’Or por ‘El dia que va morir Marilyn’, el Prudenci Bertrana por ‘La increada consciència de la raça’, el Planeta por No digas que fue un sueño y el Ramón Llull por ‘El sexe dels àngels’, entre otros.

No figura, sin embargo, entre los novísimos de la literatura y cuando se escoge a un nutrido grupo de escritores para representarnos en la Feria de Francfurt, Terenci no está entre ellos. Nos pasamos tres pueblos. Porque aunque la escritura de Terenci tiene altibajos, y no es Pla ni tampoco Cela, supera de largo a muchos escritores que hoy están en boca de todos y venden novelas como rosquillas. El prestigioso escritor y académico de la R.A.E. Pere Gimferrer, en su prólogo a ‘El peso de la paja’, pone los puntos sobre las íes: «Éste es un libro profundamente melancólico, un libro de soterrada tristeza, la elegía de un mundo borrado que el tiempo convierte acaso en paraíso perdido; pero, pese a que de ello nazcan emoción y poesía genuinas, al cabo triunfa, en el ánimo del lector, algo que es más que vivacidad, más que el simple gusto por lo chocante y pintoresco, más que el humor o la versatilidad expresiva, algo que es verdaderamente grande, hermoso y auténtico. Triunfa la literatura (…) Se trata de una auténtica obra de arte, insólita por su coraje e implacable en su lucidez». Y similares elogios le hacen escritores y críticos como Josep Mª Castellet, Mª Aurèlia Capmany, Julià Guillamón, Sergio Vila-Sanjuán, Joan de Segarra, Robert Saladrigas, Salvador Espriu, Romàn Gubern, Rafael Alberti, Vázquez Montalbán, Joaquín Molas y muchos otros.

Confieso que recordar a Terenci y leerle me despierta una cierta ternura. Pienso que defiende su formación anárquica y autodidacta, su heterodoxia y una cierta fragilidad emocional, con una seguridad impostada y de conveniencia, con un desnudamiento que no pueden criticarle porque él mismo lo expone sin miramientos. Y sospecho que ‘El peso de la paja’ es un título que encierra una paradoja reveladora.

'El peso de la paja'

Se refiere, por supuesto, a la plaza ‘Pes de la Palla’, en el barrio del Raval de su infancia; pero aunque la paja no pesa, Terenci afirma el peso de la paja. Me pregunto si no es una de sus picardías, aludiendo a que, aunque su relato tenga aparentemente la levedad y la insignificancia de la paja, tiene peso, tiene enjundia, es algo a tener en cuenta. En toda su obra encontramos esta aparente contradicción. Sus historias pueden parecer ligeras, gamberras, pirotécnicas, iconoclastas y se leen con facilidad, pero, críticas, transgresoras y con un humor ácido desconocido, sueltan cargas de profundidad que no no nos dejan nunca indiferentes.

Por sus editores sabemos que Terenci era un trabajador infatigable y quisquilloso. De algunas novelas hace hasta tres versiones y se cabrea cuando, rodeado de tazas de café, ceniceros llenos de colillas, montones de papeles con anotaciones y tachaduras, al revisar sus galeradas, con auténtico miedo escénico, se las tienen que arrancar porque las corrige hasta el último momento. Y es innovador como ningún otro escritor. En sus libros se dan la mano los ecos del ‘swinging London’, el pop, lo camp que proclamaba Susan Sontag, el cine de Hollywood y la mirada estructuralista; es capaz de combinar las teorías de Umberto Eco con el repaso sentimental del tebeo de posguerra. Y sus Crónicas italianas es de lo mejor que se ha escrito desde el periodismo cultural, hablándonos de Marcuse, Elsa Morante, Henry James y Pasolini.

Clarividente, mitómano, inteligente y divertido, Terenci irrumpe con un torrente de motivos que una literatura timorata no se atreve a tocar. En un país que sigue siendo pequeño, intolerante y cicatero, Terenci vive y escribe como le da la gana. Con insolente irreverencia, planta cara al franquismo. En cierta manera, es nuestro Truman Capote. Genio y figura, cuando está en la clínica Tecnon consciente ya de su final, se quita la mascarilla, da una calada a un Ducados y se la vuelve a colocar. Y deja dicho que a su funeral no acuda la derechona.

Un funeral que, como él quería, tuvo mucho de show. Se oyó desde la canción de los enanitos de Blancanieves que regresan a casa a descansar, hasta un hermoso poema de Kavafis leído por Nuria Espert que a punto estuvo de llorar, pasando por una canción mallorquina cantada a capella por Maria del Mar Bonet. ¡Inolvidable Terenci!