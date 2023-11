Violeta Lópiz, la ilustradora ibicenca que triunfa en Nueva York

Violeta Lópiz acumula ya en sus haber varios galardones por su trabajo como ilustradora. El último lo recibió hace dos semanas de manos de The New York Times y la Biblioteca Pública de Nueva York, que han premiado su obra y la de la escritora Élise Fontenaille, ‘At the Drop of a Cat’, como uno de lo diez mejores libros infantiles ilustrados de 2023. No es la primera vez que este periódico y la New York Public Library conceden este reconocimiento a un proyecto de la ibicenca, en 2018 ya lo hicieron con ‘The forest’, dibujado por ella y escrito por el periodista italiano Riccardo Bozzi.

