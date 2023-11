El escritor Santiago Posteguillo, quien publica la segunda parte de la saga dedicada a Julio César, 'Maldita Roma' (Ediciones B), considera que el líder romano era "un político coherente que cumplía con lo prometido, a diferencia de los políticos de hoy en día".

"Sin duda alguna hablaba mucho mejor que los políticos de nuestros tiempos, y hoy día además estamos acostumbrados a dirigentes que, o bien incumplen su programa electoral, o retrasan su cumplimiento hasta el último momento de la legislatura", ha explicado en una entrevista con Europa Press el autor valenciano.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el momento en el que Julio César prometió una reforma agraria y la llevó a votación el primer día que tuvo poder --fue elegido cónsul para el año 59 a.C. y ese mismo 1 de enero sometió a votación la reforma en el Senado romano--. "Sin duda alguna, la política romana guarda un montón de conexiones y de similitudes con hoy día", ha continuado.

"Nuestra organización política y nuestra organización judicial es una evolución del derecho romano y en la medida que es así es muy sencillo establecer grandes paralelismos entre lo que le ocurre a César y nuestro entorno político actual. Pero yo prefiero que sean los lectores quienes establezcan estos paralelismos", ha matizado.

En cualquier caso, el triunvirato de Craso, Pompeyo y César lo considera "un claro ejemplo" de alianza entre "enemigos políticos". "Ahí se ve cómo ya desde hace mucho tiempo, desde hace 2.000 años por lo menos, en un Senado se podían aliar facciones políticas que podían incluso odiarse para conseguir el control. Y también ejemplos de cómo la política romana intentaba incidir en la justicia", ha remarcado.

'Maldita Roma' recupera la relación de Julio César con algunos de los personajes emblemáticos de la Historia, como por ejemplo Cleopatra o Espartaco, en una etapa en la que el líder romano aún no había alcanzado todo su poder. "Si no llegó a admirar a Espartaco, al menos tuvo que respetar su figura: César admiraba mucho a quien militarmente era muy capaz", ha comentado respecto al esclavo que únicamente fue neutralizado con la ayuda de 20 legiones romanas.

Posteguillo reconoce una cierta "idealización" de la figura de Espartaco, al igual que ha ocurrido con Julio César, pero aquella la atribuye principalmente al extinto imperio soviético. "Desde Marx y Engels se recupera la figura de Espartaco como el paradigma que mejor representa la lucha por la libertad y eso lo recoge también la revolución soviética", ha apuntado.

Así, se llegó al punto de que hasta equipos reconocidos de fútbol como el Spartak de Moscú o el Sparta de Praga vienen en su origen de Espartaco. "En la zona soviética, antes de la caída del muro, había numerosísimas estatuas de Espartaco en este proceso de idealización de un personaje que representaba la lucha por la libertad: probablemente, hubo una utilización muy marcada por parte del bloque soviético de su figura", ha afirmado.

El escritor 'bestseller' ha defendido la figura de Julio César, negando que con su llegada al poder se acabase la democracia. "De hecho, César buscaba algo más democrático que lo que había en Roma en su época. Solemos, equivocadamente, interpretar la palabra República del siglo I a.C. en Roma como una República del siglo XX o XXI, y eso no es cierto: lo que denominamos república, a final del siglo I en Roma, no era una república con separación de poderes, sufragio universal o leyes justas para todo el mundo y contra eso lucha César", ha destacado.

Posteguillo continúa con la idea de una saga de seis títulos sobre Julio César que espera terminar en el año 2031. "En este espacio de tiempo no preveo escribir otra cosa que no sea César y mi plan actual es de concentración máxima en la redacción de estas cuatro novelas que aún me faltan", ha concluido.