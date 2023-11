Italo Calvino, (La Habana, 1923 - Siena, 1985), es el Gran Fabulador de la literatura italiana de posguerra, un autor de culto que nos desconcierta con su narrativa poliédrica y heterodoxa. Incluso en sus textos que parecen más sencillos, tiene entretelas que no siempre descubrimos en primeras lecturas. Impenitente curioso y corredor de fondo, Calvino transita desde el neorrealismo que tenemos en ‘El sendero de los nidos de araña’ y Los jóvenes del Po’, a la fantástica trilogía de ‘Nuestros antepasados’ que se desglosan en ‘El vizconde demediado’, ‘El barón rampante’ y ‘El caballero inexistente’. Después, Italo nos ofrece las fábulas que son su mayor hallazgo. Las tenemos en el bufo, melancólico y poético ‘Marcovaldo’, en ‘Las ciudades invisibles’, fascinante recorrido hacia la ciudad utópica, para acabar en las metafísicas reflexiones de su última novela, ‘Palomar’, una guisa de testamento en el que un hombre busca el conocimiento en una deslumbrante meditación sobre el mundo, el tiempo, el infinito, la vida y la muerte, siempre desde la experiencia cotidiana y la exploración interior. A estas dos últimas obras, ‘Las ciudades invisibles’ y ‘Palomar’, dedicamos estas notas.

Calvino nos dice que ‘Las ciudades invisibles’ son «un sueño, un último poema de amor a las ciudades, precisamente ahora, cuando se hace más y más difícil vivirlas». Es un libro que, más que leerlo, se vive y habita. Con él viajamos a las ciudades imaginarias de la memoria, del deseo, de los signos, de los ojos y de los muertos, a las ciudades continuas y a las ciudades ocultas… Todas se nos dan con míticos y evocadores nombres de mujer, Zaira, Tamara, Zora, Despina, Zirna, Isaura, Maurilia, Fedora, Zoe, Zenobia, Ipazia, Cloe, Sofronia, Zemrude, Aglaura, Ersilia, Pirra, Eusapia, Bersabea, Argia, Trude, Berenice… En Baucis, el respeto a la Naturaleza es tan profundo entre sus habitantes que temen dejar huellas de su civilización sobre ella. Desde la balaustrada de su palacio, el Gran Kan mira crecer con desmesura su reino y su pensamiento resulta premonitorio: «Es hora de que mi imperio, demasiado crecido hacia afuera, empiece a crecer hacia adentro. Su propio peso, su propio éxito lo aplasta». El temor del emperador no es optimista, plantea el problema, -muy nuestro, por cierto- de las megalópolis, de la disyuntiva entre el desarrollo y la sostenibilidad. Y de la ciudad de Andrea nos dice: «Del carácter de sus habitantes merecen recordarse dos virtudes, la seguridad en sí mismos y la prudencia. Convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en toda ella, antes de cada decisión, sus vecinos calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad». Y una nueva advertencia apunta al deseo, al consumo, al derroche: «Anastasia, ciudad engañosa, despierta deseos que te rodean, uno tras otro, incitándote a ahogarlos; trabajas ocho horas al día y tu afán, que da forma al deseo, toma del deseo su forma, y crees que gozas de la ciudad cuando eres su esclavo». Y en la última página se abre un camino: «Juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos, instantes y señales. La ciudad a la cual tiende tu viaje es tal vez discontinua en el espacio y en el tiempo, pero debes buscarla». El mensaje es claro: no podemos dejar de construir la ciudad utópica, a pesar de los problemas que creamos en ella: «El infierno de los vivos no es algo por venir; existe aquí, lo habitamos todos los días. Hay dos maneras de enfrentarlo. La primera es volverte parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es más arriesgada y exige atención: reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que ese no-infierno dure».

El segundo libro del que quiero decir algo es ‘Palomar’, que es el propio Calvino. El título de la novela, ‘Palomar’, evoca el toponímico del famoso observatorio astronómico californiano, metáfora de la voluntad de conocimiento. Es el libro más auto-referencial del escritor, que aquí nos habla a través del personaje que crea, observador y desengañado, silencioso y profundo. En la concatenación de sus estampas, el libro es una aventura interior que resume la trayectoria intelectual y vital de Calvino. Es un viaje hacia el descubrimiento de la realidad, hacia la utopía, hacia la imposible comprensión de nuestra condición. Los relatos van desde lo trivial a lo trascendente, de lo pequeño a lo inconmensurable, desde lo visible a lo invisible, desde el objeto al símbolo, desde lo limitado al infinito, desde el cuento a la filosofía.

Lo que Palomar plantea es una exploración total e integradora entre el yo y el cosmos: «El universo es el espejo donde podemos contemplar sólo lo que hayamos aprendido a conocer en nosotros». Uno de sus capítulos, ‘Morderse la lengua’, no ha perdido vigencia: “En una época y en un país en el que todos se despepitan por proclamar opiniones o juicios, Palomar ha adquirido la costumbre de morderse la lengua tres veces, antes de hacer cualquier afirmación. Si al tercer mordisco sigue convencido de lo que iba a decir, lo dice; si no, se calla. En realidad, pasa meses callado”.

‘Palomar’ es una obra que puede resultar engañosa. Maravillosamente escrita, conmovedora y con una catarata de metáforas, aparenta en su brevedad y claridad una sencillez que esconde un mundo, reflexiones medulares sobre la soledad, el silencio, la naturaleza y la vida. Me pregunto si no será uno de esos libros –me acuerdo de Montaigne- que enseña a morir. Pone los pelos de punta la parrafada final. Reflexionando sobre su propia muerte, Palomar piensa en la extinción de los últimos sobrevivientes de la especie humana en un globo terrestre devastado y desierto: “Llegará un momento en que el tiempo consumido se extinga en un cielo vacío, cuando el último soporte material de la memoria del vivir se haya desintegrado en una bocanada tórrida, o sus átomos hayan cristalizado en el hielo de un orden inmóvil (…) Palomar decide que se pondrá a describir cada instante de su vida y mientras no los haya descrito todos no volverá a pensar que ya está muerto. Y en ese momento muere”. Premonitorio, como si fuera una despedida, Calvino publica ‘Palomar’ en 1983. Sólo dos años después sufre un ictus cerebral y fallece en Roccamare de Castiglione della Pescaia, donde pasaba sus vacaciones.