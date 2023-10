Tinta y papel para expresar la búsqueda espiritual de Antonio Fioravanti

La búsqueda espiritual es el tema principal de ‘Ecos de eternidad’, la exposición de dibujos esotéricos a tinta que Antonio Fioravanti (Madrid, 1943) inaugura este jueves, 19 de octubre, a las 18 horas en el Centro Cultural de Jesús. Una búsqueda dentro de uno mismo en la que el propio autor lleva empeñado más de cuatro décadas. «Pensé que había llegado el momento de exponerlos», confiesa sencillamente Fioravanti cuando se le pregunta por qué ha decidido mostrar ahora unos dibujos que siempre ha tenido guardados: «He dibujado durante 40 años y hace diez paré de hacerlo», explica.

En esas obras, que ha ido acompañando con textos, expresa su investigación vital sobre el misticismo y sobre temas filosóficos y existenciales. Unos textos que no estarán al completo en la muestra, porque la intención del autor es ser él mismo el que los explique, como ha hecho en los tres libros que publicó sobre el tema hace ya tiempo y en las clases de meditación que sigue impartiendo semanalmente el Can Jondal: «Es mi hobby y mi pasión», dice.

Desde la adolescencia

Fioravanti está vinculado a Eivissa desde la adolescencia, desde que pisó por primera vez la isla a los 17 años y empezó a venir cada verano a la casita que su familia alquilaba en Sant Antoni. Antes había vivido en Mallorca, donde había sido destinado su padre como aviador, y en Málaga.

El joven Fioravanti iba para ingeniero, pero una enfermedad pulmonar le cambió la vida: «Estuve dos años ingresado en un sanatorio en la Sierra de Madrid, en Tablada, y cuando salí, con 21 años, ya no me interesaba ni la ingeniería ni nada. Solo quería vivir, disfrutar de la vida. El mar de Eivissa siempre me había impresionado y me vine al lugar en el que más había disfrutado, sin oficio ni beneficio, y aquí sigo».

Esos años de fiesta acabaron, cuenta, cuando tenía 36 años: «Otro giro en la vida me hizo pensar que eso no podía ser todo, que tenía que haber algo más, y ahí comencé una búsqueda espiritual que me llevó por muchos sitios, por India, por América, con los chamanes de Centroamérica, me hice de la orden Rosacruz... Recorrí muchos caminos», explica.

Por otra parte, en estos más de 50 años en la isla ha hecho un poco de todo, ha tenido negocios como un alquiler de esquí acuático en el Port de Sant Miquel, una boutique en la Marina, bares... Entre ellos en un barco, el motovelero ‘Hernán Cortés’, que actuaba como restaurante en el puerto de Sant Antoni en los 70.

Experiencias místicas y humanas que se reflejan en la exposición, que se podrá ver en el Centro Cultural de Jesús, patrocinada por el Ayuntamiento de Santa Eulària, hasta el 7 de noviembre, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas.