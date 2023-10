Dos historias extraordinarias

Vicente García Oliva define "Los Tordos" como "una novela que podría enmarcarse dentro del genero, tan abundante por otra parte, de ‘novela histórica’, pues está ambientada en un importante periodo de nuestra historia, la de Asturies y la de España. Pero se trata, ante todo, de una ‘novela’. Quiero decir que los sucesos que la forman son ficticios, aunque podrían pasar por verosímiles e incluso por reales. Digo esto para que luego no se venga diciendo: ‘¡Oiga, eso no fue exactamente así!’. O: ‘Ese señor no dijo lo que usted dice’. Vale, es una novela".

En ella, explica, "se cuentan dos historias, en principio paralelas y alternadas, que al final terminan confluyendo. Una de ellas cuenta la vida de un personaje muy importante de la historia de Asturies, Higinio Carrocera, el llamado ‘héroe del Mazucu’, anarquista, revolucionario, hombre de gran carisma, y que por sus méritos de guerra alcanzó la máxima distinción de la República: la Medalla de la Libertad". Una persona muy poco conocida por la juventud de hoy "y que merece un mayor reconocimiento público y popular. Los que trataron su figura lo acercaron a la categoría de mito, y el reto que yo me planteaba era mostrar, no a una persona fría y distante, no a una leyenda, sino a un paisano de carne y hueso, cercano, incluso simpático, procurando, al tiempo, ser respetuoso con su vida y sus creencias". La otra historia, añade García Oliva, cuenta la vida de Miguel, "el profe", un chaval "de un pueblo imaginario de la cuenca del Nalón, desde su preadolescencia hasta que se hace un hombre. Por su pueblo pasan todos los acontecimientos que ocurren en la década de 1930 a 1940, la llegada de la II República, la Revolución del 34, la Guerra Civil, con su rastro de exilio, muerte o represalias". Todo lo cual sirve para "el crecimiento de Miguel como persona, su incorporación al mundo real, lejos de los juegos de la infancia. Se trata, pues, de una historia de iniciación, de maduración, una especie de rito de paso desde la adolescencia a la madurez. Y es también una historia de amor, porque a su pueblo –Castañera Alta– va a llegar una familia de desheredados de la fortuna, formada por un padre viudo, dos hijos poliomielíticos (‘los tordos’) y una hija que lucha por todos ellos, de la que Miguel va a enamorarse perdidamente". De la confluencia de estas dos historias, la de "Ginio" Carrocera y la Miguel, surge una novela "que ocupó mi tiempo estos últimos años y que espero que guste porque hay guerra, muerte y revolución, pero también amor, humor y unos diálogos ágiles que facilitan su lectura. Deseo que así sea". García Oliva narra con su habitual destreza y capacidad de evocación una historia de gente sencilla viviendo momentos trascendentales en la historia de Asturias. Los Tordos Vicente García OIiva Editorial Hoja de Lata, 224 páginas, 18,90 euros