El rapero Fedez, el marido de la famosa influencer Chiara Ferragni, ha sido ingresado de urgencia este sábado por una hemorragia interna. El italiano ya fue operado de un cáncer de páncreas hace más de un año y parece que este mismo tumor lo ha llevado de nuevo al hospital.

El mismo influencer ha sido el que ha informado de su estado de salud a sus seguidores a través de las redes sociales. "Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", ha anunciado.

El cantante de rap ha mostrado la gravedad de la situación en su cuenta de Instagram: "Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida", ha compartido.

Fedez y Chiara han ocupado las primeras filas de los desfiles de moda en París durante esta última semanas. Sin embargo, los dos se trasladaron rápidamente a Milán al conocer el bache de salud que atravesaba el italiano.