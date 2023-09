El sector editorial continúa la espectacular tendencia al alza registrada desde la pandemia y acabará 2023 con un crecimiento superior al 1% registrado en 2022 y que podría llegar al 2,3%, “por el incremento de precios y la estabilidada de la demanda”, según las estimaciones que este martes ha destacado en la 8ª edición del Forum Edita de Barcelona el consultor Ignacio López, el jefe de Market Intelligence de la consultora GfK, recién fusionada con otra grande, Nielsen.

En su ponencia del Forum Edita, organizado por el Gremi d’Editors de Catalunya y la Universidad Pompeu Fabra, López ha destacado "un comienzo de año prometedor", pues en el primer semestre se ha registrado un crecimiento del 0,9% (respecto al mismo periodo de 2022, en que ya se había crecido un 3,5%) y julio y agosto han sido también positivos. Estos datos implican una mayor facturación (505 millones, acercándose a los 514 del mejor año de antes de la pandemia, 2011, y superior a 2022, que fue de 501). Unas cifras que son más destacables si se tiene en cuenta, ha enumerado, "la inflación, la situación económica global, la crisis del papel con el incremento de precio de este, la guerra de Ucrania y la situación macroeconómica mundial". De ahí que López citara a Patrici Tixis, presidente del Gremi d’Editors de Catalunya, que este lunes decía en la apertura del encuentro que "el mercado editorial es resiliente".

Estas cifras positivas, sin embargo, no implican más ventas. Este primer semestre se vendieron menos ejemplares (2,4%), pero se compensó con el incremento del precio medio del ejemplar (3,5% respecto a 2022). El precio medio estaba hasta junio en casi en 14,3 euros, ha subido a casi 15 en julio y agosto, cifra que el consultor augura que se superará a partir de este septiembre, en que el precio medio de las novedades crecerá un 7% y se situará en los 16 euros.

Estancamiento del manga

Durante el primer semestre, ficción y no ficción fueron los géneros más vendidos. Pero se registró "un parón" respecto al cómic, lo que, recalca López, "no significa que este no goce de buena salud, sino que es un pequeño estancamiento después de un crecimiento espectacular en los últimos años desde la pandemia, sobre todo por el manga".

Sant Jordi

López ha dedicado un apartado especial a Sant Jordi, una de las citas más importantes del año para el sector, especialmente en Cataluña. 2021, el regreso presencial tras la pandemia, fue un año "espectacular", con un incremento de la facturación que alcanzó los 46,1 millones de euros, que en 2022 (día con memorable tormenta) bajó hasta los 42,9 millones; este 2023 ha crecido un 4% respecto al año anterior llegando al 44,4 millones (solo en Cataluña, 23,7 millones). Aquí se vendieron en esa semana casi un millón y medio de ejemplares (un 11% más que en 2022) y las librerías concentraron el 71% de esas ventas. Además, el 41 % de las ventas fueron de libros en catalán, y el 37% de los títulos vendidos fueron de ficción frente al 30% de no ficción y el 25% de Literatura infantil y juvenil (LIJ).

En cambio, en las tres semanas que duró la Feria del libro de Madrid, el mercado se mantuvo estable, las librerías concentraron solo el 32% de las ventas y se vendió más no ficción (38%) que ficción.

Salud de las librerías

López ha destacado la "gran salud y la fortaleza de las librerías", que "están haciendo las cosas bien, han sabido adaptarse a los tiempos, reinventarse y evolucionar siendo grandes dinamizadores del mercado pese a la competencia". Han crecido el 2,9% en ventas (venían del 7% de 2022) y ahora tienen un 43% de representación mientras baja la venta en hipermercados (7,4%). La venta ‘online’ está en el 29% (antes de la pandemia era de 25 y durante ella se disparó al 35).

En cuanto a zonas geográficas, aunque ahora Cataluña y Madrid están a la par en venta de libros (22,3 y 22,6%, respectivamente), la primera ha crecido un 4% mientras que la segunda ha bajado un 3%. Valencia y Baleares crecen el 3% y Galicia y País Vasco bajan.

Navidad y Reyes

En lo que respecta a los momentos clave del año para el sector, además de Sant Jordi en Cataluña, el pico más alto se registra, con diferencia, en Navidad y Reyes. Los otros momentos positivos en ventas son la ‘rentrée’ de septiembre y el inicio de las vacaciones de verano.

Otros datos interesantes de la consultora revelan que dedicamos una media de casi tres horas diarias a conectarnos a internet: antes de la pandemia estábamos 165 minutos, en confinamiento y pandemia, 208, y en julio de este año, 177, gran parte del tiempo, apunta, en mensajería de Whatsapp o Telegram.

De la población internauta, hasta julio, un 31% consultaba información relacionada con el mundo del libro, pero los picos de consultas están en noviembre y diciembre. Los sitios más visitados, señala, son de especialistas en libros.