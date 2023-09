Mai Meneses: "He pasado de sufrir pánico escénico a sentirme totalmente libre en el escenario"

Mai Meneses (Madrid, 1978), vocalista del grupo Nena Daconte, alcanzó la fama a principios de los años dos mil con temas como 'Tenía tanto que darte' o 'En qué estrella estará'. Sin embargo, decidió retirarse de la industria de la música durante cinco años en los que no dejó de pensar en volver a los escenarios. Ya recuperada de diversos problemas personales relacionados con la salud mental y las adicciones, ha retomado su carrera y presentará su nuevo álbum, 'Casi Perfecto', en el Sabatic Fest (Autocine de Málaga) el domingo 17 de septiembre. También en el cartel, Maldita Nerea y La La Love You.

El nuevo disco de Nena Daconte, 'Casi Perfecto', parece que estar escrito en un tono esperanzador, ¿qué se ha querido plasmar?

El disco habla de amor y de desamor, como casi todas las canciones que compongo. También habla un poco de la soledad y del paso del tiempo, pero sí que es cierto que hay un punto optimista en las letras, sobre todo en la canción Me iré, que habla de una relación tóxica de la que parece que nunca se puede escapar. Hay un mensaje positivo, en el que digo que hay que mirarse un poco hacia dentro y no tener miedo a la soledad, porque al final siempre encontramos una luz que ilumina nuestro camino, nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no la vemos y nos aferramos a situaciones o personas que nos hacen daño, un poco por miedo a la soledad. En esta canción, 'Me iré', se dice todo lo contrario, que hay que lanzarse y atreverse, porque a final estar solo no es tan grave.

¿Esta nueva etapa supone volver a los inicios y a la ilusión de los primeros días?

Exacto. Yo quería retomar la ilusión con la que empecé a interesarme por la música. A partir de ahí ya veré qué haré en los siguientes discos.

Después de haber estado alejada de los escenarios durante cinco años, ¿has tenido que pasar por un proceso de reconciliación con la música?

La música me ha acompañado siempre. Mi recuperación ha sido más un trabajo de autoestima, de entender de dónde venían los miedos que tenía. Al final llegas a la conclusión de que los conciertos son un lugar para pasarlo bien e igual que la gente viene para eso, yo también quiero pasármelo bien y vivir esa experiencia.

¿Es difícil compaginar el éxito con el cuidado de la salud mental?

Es un camino difícil. A mí me pilló el éxito cuando era mucho más joven y tenía mucha menos experiencia. En esos casos sí que pude ser difícil, pero bueno, al final la clave está en rodearse de gente que te quiera bien, que te dé buenos consejos, por la que tú también te dejes aconsejar... Al final hay que entender que, en realidad, no hay nada que sea completamente difícil. No todo es tan importante.

¿Qué puede esperar el público del Sabatic Fest de esta vuelta de Nena Daconte a los escenarios?

Ahora estoy muy satisfecha con mi trabajo y estoy muy contenta de poder compartir eso con la gente. He pasado de ser una persona que tenía pánico escénico y que estaba bloqueada por eso, a sentirme completamente libre en el escenario. Me siento feliz y muy agradecida por compartir mis canciones. Los conciertos vienen a ser un repaso de toda mi discografía. Hacemos los clásicos de Nena Daconte e introducimos canciones del nuevo disco. Terminamos siempre con el tema 'Tenía tanto que darte', que es siempre una fiesta para la gente.