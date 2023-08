El escritor Javier Moro, en Ibiza: «La historia de Leopoldo López revela la verdad del pueblo de Venezuela»

Cuando Javier Moro conoció a Leopoldo López y a su mujer lo primero que se preguntó es cómo era posible que nadie hubiese escrito todavía un libro del «líder venezolano que desafió a Nicolás Maduro», presidente de Venezuela. Se decidió entonces a hacerlo él, no podía dejar pasar una historia que muestra que «todavía hay héroes indispensables para poder luchar contra la tiranía» y que revela «lo que el régimen de Maduro nunca ha querido que se supiera, la verdad de los que están bajo su bota, la verdad del pueblo». Todo esto lo contó el reconocido escritor madrileño en una charla literaria celebrada el pasado 10 de agosto en la librería Sa Cultural de Ibiza, en la que también participaron Helena Tur, Matilde Lladó y Toni Montserrat.

Los tres autores ibicencos han publicado novelas recientemente, Moro lanzará la suya, ‘Nos quieren muertos’ (Espasa), «el próximo 20 de septiembre» y todo apunta, según él mismo reconoció, a que la obra traerá consigo «polémica» y levantará ampollas porque «cuenta la verdad de las víctimas» del régimen venezolano.

Aunque la conversación en la librería de Vila, abarrotada de gente, giró en torno a una temática general, la novela histórica, Toni Montserrat, que ejerció de conductor, y personas del público se interesaron por el nuevo proyecto del ganador del Premio Planeta 2011 por ‘El imperio eres tú’. «Mi próximo libro es una novela de no ficción sobre Leopoldo López y su familia. Sé que voy a tener mucho follón, pero que va a ser político más que nada. ‘Nos quieren muertos’ es una historia muy bonita y actual con la que el lector va a saber cómo es hoy Venezuela por dentro», contestó a una pregunta del autor de ‘Isla negra’ (Plaza & Janés).

«Cada libro para mí tiene que ser un desafío distinto, no puedo hacer siempre lo mismo»

También explicó cómo se ha documentado para escribir esta obra. «He realizado más de quinientas entrevistas a testimonios vivos y conocía bien Venezuela, un país que ha expulsado a más de un tercio de su población en menos de diez años. En España hay 500.000 venezolanos exiliados», señaló. Para él, «cada libro tiene que ser un desafío distinto» porque no puede «hacer siempre lo mismo» y en esta ocasión, en lugar de visitar bibliotecas y archivos, se ha basado para escribir en entrevistas.

«Esta todo tan tergiversado que al final nadie se entera de lo que está pasando realmente en Venezuela, por eso pensé que era necesario este libro, aunque lo que me motivó realmente a escribirlo es que me conmovió Leopoldo López y su familia, me di cuenta de la carga de sufrimiento que habían soportado», argumentó sobre las razones que le habían llevado a meterse en este proyecto.

Lo que fascinó más a Moro de la historia del líder opositor venezolano, uno de los promotores de las manifestaciones masivas antigubernamentales que se produjeron en febrero de 2014, es que cuando lo detuvieron, «acusado falsamente de haber provocado las muertes en estas protestas, en lugar de coger el avión que le pusieron para salir del país prefirió enfrentarse a la Justicia, aun sabiendo que estaba manipulada». Ese simple gesto, en palabras del escritor, elevó al joven político «a la categoría de héroe, porque se estaba sacrificando por el bien común».

Como ya se puede leer en la sinopsis disponible en webs como la de Planeta de libros, ‘Nos quieren muertos’, que Moro prometió presentar en Ibiza, «cuenta la historia de un padre de familia que de la noche a la mañana se encuentra en una celda por un crimen que no cometió, de una madre que se ve obligada a maquillar la realidad ante sus hijos al tiempo que clama en la ONU y en la Casa Blanca por la liberación de su marido, de unos padres que no se resignan a que su hijo pierda la vida entre rejas». Los hechos relatados en muchos casos son «increíbles», tanto, dijo el jueves el escritor, que «si se los inventa en una novela no se los creería nadie». Y es que «la realidad a veces no es verosímil», como apuntó en un momento de la charla literaria Helena Tur, que publicó hace unos meses ‘En el corazón de Jane’ (Plaza & Janés).

La conversación sobre novela histórica arrancó con una pregunta de Montserrat: «¿Qué tiene que tener una historia para que te enamore?». Matilde Lladó, que se acaba de estrenar en la novela con ‘La sombra de Goya’ (Círculo Rojo), fue la primera en contestar: «Me tiene que encantar y obsesionar». Le dio la razón Moro: «Para dedicarle dos o tres años a un libro, como es mi caso, tiene que gustarte mucho el tema y los personajes».

El autor de obras como ‘El sari rojo’, ‘A flor de piel’ o ‘A prueba de fuego’, considera, como dijo, que «leer novela histórica es la mejor manera de viajar al pasado» y se define a sí mismo como «un cazador de historias». Ya tiene, de hecho, «las antenas puestas» para encontrar el argumento de su próxima novela, que, lo que es seguro, concluirá, como las anteriores, en la isla que le aporta «la paz que necesita», Ibiza, eso sí, apostilló, «fuera de temporada».