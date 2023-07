La banda liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño se encuentra presentando su disco ‘Matadero 5’, pero la furgoneta no es lo único que ha arrancado este verano, ya que apenas ocho meses después del lanzamiento de su quinto disco, Taburete regresan con 'Aviones Sin Fuel'. Siendo como son, una banda de directo, ya han estrenado la canción en conciertos antes de su lanzamiento, empezando a hacer volar aviones de papel.

Apelando a la facilidad de las masas para hablar sin conocer, Taburete pretenden transmitir un mensaje importante a través de unas melodías pegadizas, para que así cale mejor en el subconsciente de la gente, no solo que le escucha, sino la que no también. Ya no estamos hablando de la banda que cantaba canciones de joda y jolgorio, sino de un grupo maduro y preocupado por el estatus quo. No obstante, siguen manteniendo su identidad sonora y melódica, por lo que podríamos estar ante un nuevo clásico de Taburete.

El videoclip, grabado en la plaza mayor de Miraflores de la Sierra (Madrid), nos muestra una banda unida y divertida, a la que se le cruzan aviones de papel constantemente en su camino. Es una forma de apelar a ese sentimiento propio de los madrileños, el de estar unidos en bloque y formar parte de todo lo que significa Taburete.