Concha García Zaera, la mujer valenciana que se hizo famosa en las redes sociales por sus dibujos en ordenador, ha fallecido hoy a los 93 años, según ha informado su familia en su cuenta de Instagram.

"Concha García Zaera más conocida por todos vosotros /as como La abuela del Paint ha fallecido hoy día 20 de Julio de 2023. Sus hijas e hijo y nietas y nietos y biznieto os queremos agradecer de corazón todo el amor que ha recibido estos años por todos vosotros/as. Siempre estará en nuestros corazones", ha escrito la familia junto al dibujo de unos corazones realizado con el mismo programa que usaba la artista digital. "Como podéis observar hemos intentado estar a su nivel con estos corazones , pero el Paint era cosa suya 😊", han añadido.

A principios de junio, "la abuela del Paint" colgó en Instagram un mensaje pidiendo disculpas a sus seguidores por su ausencia en las redes ya que había sido intervenida quirúrgicamente y se estaba recuperando. Su último dibujo, una naturaleza muerte con dos manzanas y una copa de cristal, la publicó el pasado 1 de julio.

"De toda la vida"

Con más de 315.000 seguidores en Instagram gracias a sus paisajes, animales y rincones urbanos dibujados con un programa básico de ordenador, Concha García Zaera contaba que su afición por el dibujo le venía "de toda la vida" pero en general siempre lo hacía con lapiceros en un bloc, pero hace más de una década empezó a ir a la Universidad Popular y se aficionó a pintar al óleo hasta que su marido cayó enfermo y lo dejó para cuidarle.

Fue entonces cuando sus hijos le regalaron un ordenador para que se entretuviera. Ella, que antes de eso ya iba a clases de pintura al óleo, relata cómo empezó toda esta aventura informática: "Empecé a trastear con él, no sabía ni manejar el ratón, pero me puse a usar el paint e iba dibujando cosas fáciles como un árbol, una nube o una casa". Ese fue el origen de unos dibujos que hoy arrasan en Instagram y que la están convirtiendo en un referente.

Un buen día, una de sus nietas, impresionada por la calidad que estaba alcanzando con el Paint, le dijo, "abuela esto tiene mucho mérito y no lo sabes. Te voy a abrir una cuenta en Instagram". Y así, casi sin quererlo ni beberlo, su cuenta empezó a crecer y crecer sin parar: "Fue poner los primeros dibujos y empezar a subir los seguidores con gran rapidez. Pensé que era algo temporal e incluso me dio algo de miedo, pero no ha parado de crecer desde entonces", confiesa Concha.

Me ha dolido en el corazón la pérdida de Concha. Ella era más que una artista, era un ejemplo para todos los mayores de inquietud por seguir aprendido y que nunca es tarde para triunfar. Era atenta y cariñosa. Era una de “les nostres millors majors”.



Gracias por todo Concha 😭 pic.twitter.com/U36xHhE26f — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 20 de julio de 2023

La insistencia de las nietas

Concha restaba valor a lo que hacía porque era algo con lo que disfruta y le gustaba, pero la insistencia de sus nietas para que los compartiera le llevó a crear una cuenta en Instagram que, en cinco años le hizo superar los 315.000 seguidores y que ella misma gestionaba, subiendo sus dibujos y contestando a todos los que alababan sus creaciones. Sostenía que para dibujar en Paint hace falta "paciencia, mucha afición y disfrutar haciéndolo" y apostilla: "Y guardar muy a menudo porque a veces, después de días con un dibujo, se me ha borrado".

Explicaba en 2018 que se "asustó mucho" cuando su cuenta empezó a subir sin freno y cada día le llegaban "miles de mensajes", pero ahora asegura que conoce a casi todos sus seguidores por su nombre de usuario y que trata de responder a todos.

Ese año fue "fichada" por Disney, que le difundiera en redes sociales su visión de la nueva película de Mary Poppins.

Concha, @conchagzaera para sus seguidores, subió su particular interpretación en Paint del cartel de la película "El regreso de Mary Poppins", "una obra de arte prácticamente perfecta en todo", según Disney España.

"Es un personaje que siempre me ha encantado", aseguraba. Durante varias semanas retocó el dibujo de la famosa niñera hasta que estuvo "satisfecha", con especial dificultad en el sombrero y el pelo del personaje que en esta ocasión encarna Emily Blunt.

Buena copiando

"No tengo nada de imaginación", confesaba, aunque se le daba muy bien copiar y la inspiración le viene de cualquier sitio, la bolsa de una farmacia o de cualquier tienda, un cuadro en un escaparate, una postal, una caja de un juego o dibujos de una revista.

Reconoce que va "cazando" y "robando" imágenes porque cuando ve algo que le gusta, le hace una foto y luego la imprime, la cuadricula y la copia en su ordenador.

Esa facilidad para copiar le ha permitido dibujar pájaros, ciervos, peces o gatos, pero también faros, la playa valenciana de El Saler, la isla griega de Santorini o rincones andaluces, de China o de su ciudad natal, como el puente de la Trinidad, el Mercado Central, la Lonja o la Catedral.

Especial cariño le tenía a dibujos en los que se ve la imagen del pueblo de su abuela, Vall de Almonacid, en la Sierra de Espadán (Castelló), donde ha pasado todos sus veranos y alguno de los cuales roza los 54.000 "me gusta".

También le gustaba mucho uno de València en el que se ve la Lonja y el Mercado Central (supera los 50.000 "likes") o la imagen de una ventana que, dice, le atrapa por su "realismo" con las sombras y las luces que tiene.

Recuerda como "costoso" el que ha llamado "Lisboa" y que copia una postal que su hija le trajo de la capital portuguesa con el tranvía y con "muchos balconcitos, casas y macetas", y se ríe cuando enseña el dibujo "Fallera", una versión "inventada" por ella de la Estatua de la Libertad vestida con el traje típico de la mujer valenciana.