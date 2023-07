La banda ibicenca Niños Raros estrenó ayer a través de las plataformas digitales su nuevo sencillo, ‘Aquí sentado’, adelanto del que será su primer EP. El tema ha sido grabado en Magrana Studios de Santa Gertrudis y producido por Joan Barbé.

Niños Raros es una joven banda ibicenca formada por Guillem Llavero (voz y guitarra), Marco Marqués (guitarra), Oliver Barnosi (batería) y Nacho Abella (bajo). Después de publicar tres singles el año pasado, ahora han grabado su primer EP.

Su experiencia en directo va desde haber formado parte del cartel de Sonorama Ribera Goes to Ibiza 2022 a dar varios conciertos en Ibiza y Madrid (Sala BarCo, Café La Palma...). También fueron uno de los grupos invitados de la final del concurso MusicAula, que ganó otra joven banda ibicenca, The New Young Polaks.

Su próxima cita es el 21 de septiembre en los exclusivos Dorado Live Shows de Ibiza, donde presentarán el EP en directo y tocarán como teloneros de la banda indie sueca Mando Diao.

Niños Raros fue formada en el instituto Quartó de Portmany de Sant Antoni, aunque en la actualidad sus miembros estudian fuera de la isla.