Dos bandas madrileñas, King Sapo y Alber Solo & The Firebirdblues, y dos ibicencas, Uncle Sal y Cotton Cactus, forman el cartel de la IV edición del Rock Island Festival, que se aplazó el pasado 13 de mayo por la amenaza de lluvias torrenciales y que se celebrará este sábado, día de San Juan, en el recinto exterior del Auditorio Caló de s’Oli, con horario vespertino para evitar el calor del mediodía. También habrá food trucks y la animación musical entre actuaciones correrá a cargo del ibicenco Betterman Dj.

La música arrancará a las 16 horas, con Betterman Dj, y le seguirán Cotton Cactus (17 horas), Alber Solo & The Firebirdblues (18.15 horas), Uncle Sal (19.45 horas) y, finalmente, King Sapo (21.15 horas). También habrá puestos de venta de vinilos, en colaboración con la Asociación Retro. Esta fiesta del rock de estilo americano la organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Sant Josep y la Asociación Cultural Great River Road, con la colaboración de Can Jordi Blues Station, Ibiza 5 Sentidos, Joan F. Ribas Estudio de Fotografía, Pinturas Real y Colores de Bes.

Las bandas

King Sapo es una sólida banda de rock con sello propio, surgida en Madrid, que actualiza los sonidos de los 70 y 90 en un estilo que ellos definen como ‘grunge and roll’. La forman Jesús Trujillo (voz), Andrés Duende (guitarra), José Alberto Solís (bajo) y Ramiro Unceta (batería). El grupo fue preseleccionado por su primer disco a dos categorías en los Grammys Latinos de 2019. «Destaca por sus potentes y elegantes directos, tanto eléctricos como acústicos, y la impresionante experiencia previa de sus componentes, que han pasado por bandas como Eldorado, SCR, Última Experiencia o Wyoming y los Insolventes, entre otras», señalaron ayer los organizadores en una nota. Han publicado tres discos, ‘Niño Gurú’, el EP ‘Lengua púrpura’ y ‘Sexo en Marte’, el pasado año.

Alber Solo, guitarrista, compositor y cantante nacido en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y residente en Madrid, es una de las principales figuras actuales del blues en España. Actualmente gira con su banda, The Firebirdblues, con los que acaba de publicar el álbum ‘Esperando a que baje el sol’, que salió al mercado hace tan solo seis meses y que, conjugando esquemas de blues que oscilan hacia otros géneros, como el soul o el funk, presenta letras con un potente contenido social, al estar concebido en tiempos de crisis y pandemia. El grupo es un power trío y lo forman Alber Solo (guitarra y voz), Paul Rodas (bajo) y Alberto Mármol (batería).

El grupo ibicenco Uncle Sal, nacido en 2011, destaca por el potente rock sureño que despliega y la energía brutal que transmite desde el escenario. La banda ya ha publicado cuatro discos: ‘Little Cabin Music’ (2015), ‘You Ain’t No Bluesman’ (2017), ‘The American Dream’ (2019) y ‘Darken My Door’ (2021), con los que ha conseguido innumerables éxitos, como el premio Gravelroad76 al mejor disco del año por Little Cabin Music y The American Dream o su presencia en importantes festivales y salas de conciertos de todo el país.

Cotton Cactus es un grupo ibicenco de reciente creación, con un amplio repertorio de versiones de blues, rock and roll, country y bluegrass. Está formado por Sílvia San (guitarra acústica y voz), José David Cruz (armónica y guitarra eléctrica), Dennis Herman (dobro), Sara Arribas (bajo) y P. J. González (batería). Sus cinco miembros son veteranos del panorama musical de Ibiza.

La Asociación Cultural Great River Road surge en Ibiza en 2019 y la integran un grupo de ibicencos amantes del rock y el blues norteamericano, entre los que figuran el promotor musical Paco Bobberman, el fotógrafo de conciertos Joan F. Ribas, el músico Pedro J. González y el periodista Xescu Prats.