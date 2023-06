"Buscando en Gallica, la web de la Biblioteca Nacional Francesa, encontré el Journal de la Société contre l’abus du tabac, una organización de la sociedad civil francesa que, con otro nombre, sigue funcionando hasta el día de hoy. En dicho boletín se promovía la abstención de fumar, del mismo modo que, en algunos textos del ejército francés, se prohibía el uso del tabaco en los diferentes cuerpos militares, argumentando cosas tan curiosas como: 'se nos objeta que los soldados alemanes que nos ganaron en1870 y 1871 consumían mucho tabaco. Si nos ganaron no fue porque el tabaco les haga ejecutar grandes prodigios de valor. Si fuimos derrotados se debió a otras causas'. Lo más sorprendente de todo es que, mientras que desde esos estamentos se criticaba el uso del tabaco, los miembros de la intelectualidad, la intelligentsia y la vanguardia eran fumadores empedernidos que, con su actitud, blanqueaban esa actividad", explica Matilde Duarte.

La escritora acaba de publicar 'Enciclopedia Ceniza o Diccionario ilustrado de intelectuales fumadores', un elegante volumen en el que se recopilan los retratos de ciento sesenta intelectuales, franceses y fumadores para más señas, que vivieron entre los siglos XIX y XX y cuyas fotografías están acompañadas de citas firmadas por esos mismos autores que tienen características comunes: la gran mayoría son sentencias machistas y, lo sean o no, todas son petulantes y presuntuosas.

"La idea original fue de una amiga, Marta del Castillo. Se llama así —aclara Matilde—. Nos propusimos hacerlo entre las dos, pero ella estaba terminando sus estudios de edición, luego empezó a preparar unas oposiciones para ser bibliotecaria y la única que perseveró fui yo", recuerda Duarte que, para hacer la selección de los autores, recurrió a libros como Los intelectuales en Francia. Desde el caso Dreyfus hasta nuestros días de Pascal Ory y Jean-François Sirinelli, ensayo en el que se analiza cómo surgió la intelligentsia en el país vecino y cómo ser intelectual no era tanto una categoría profesional como una cuestión de status que, al igual que muchas otras cosas en los siglos XIX y XX, incluido el tabaquismo, estaba circunscrita al género masculino.

"Cuando me puse a buscar las fotografías, confirmé que el tabaco era una repetición constante. No obstante, aunque todos los que aparecen en el libro son hombres, no reduciría el tabaco a lo masculino porque hay ejemplos de figuras femeninas que también eran fumadoras. De hecho, estuvimos debatiendo el caso de Marguerite Duras, a la que siempre se la ha asociado al cigarrillo, o el de Florence Delay, que tiene un libro que se llama Mis ceniceros. Por otra parte, y aunque no sea en el ámbito francés sino en el alemán, recuerdo una entrevista a Hannah Arendt en la que esa mujer no deja de empalmar un cigarro con otro".

Citas con mujeres

Si bien en el tema del tabaquismo, como en el de la misoginia, se puede afirmar eso de Not all men (en este caso Pas tous les hommes), lo cierto es que en los personajes de Enciclopedia Ceniza son todos hombres y todos parecen compartir un machismo y una petulancia que les lleva a pronunciar frases aparentemente profundas, como "La mujer comienza donde termina la historia" (Roland Barthes), "Para las mujeres, el mejor argumento que pueden invocar a su favor es que no podemos prescindir de ellas" (Pierre Reverdy) o "Una mujer que tolera tu sueño hace más que amarte, te perdona por existir" (Phillipe Sollers), que no dejan de ser puro humo.

'Amar a mujeres inteligentes es un placer de pederastas', escribió Baudelaire

"En un primer momento no iba a incluir citas, pero el filósofo Ismael Crespo me sugirió que sería más interesante leerlo si las ponía y tenía razón. Algunas de las que se incluyen están descontextualizadas, porque no son del autor sino de sus personajes, y otras, como la de Lacan de 'la mujer no existe', habría que entenderla dentro del contexto de su seminario. También es cierto que en algunas ocasiones, como en el caso de Baudelaire, podría haber citado Las flores del mal, pero preferí poner otras menos conocidas como: 'Amar a mujeres inteligentes es un placer de pederastas', frase que demuestra el consabido machismo del poeta", comenta Duarte que, a pesar de afirmaciones como esa, considera que sería una torpeza emprenderla contra el poeta francés o contra cualquiera de los autores presentes en la enciclopedia. "Sería un error que la obra cancelase al autor. En el caso de muchos de estos intelectuales, su obra tiene valor a pesar de ese tipo de frases y, de hecho, es justamente por eso por lo que son referentes culturales", puntualiza Duarte, que advierte que, si alguno de sus lectores decide no leer más a Baudelaire a consecuencia de frases como esa, "mi trabajo habría tenido sentido porque habría demostrado que ese lector no es que sea tan 'cuñado' como Baudelaire, sino incluso más que él".

Si bien cuando empezó a escribir Enciclopedia Ceniza Matilde Duarte nunca tuvo en mente un determinado perfil de lector, los comentarios que ha recibido la obra indican que ha sido muy bien acogida en los entornos académicos, especialmente en facultades de filosofía tanto en lo que se refiere a los alumnos como a los profesores. "Al final este libro es carnaza para estudiantes de humanidades porque no deja de ser un compendio bastante morboso", reconoce la autora, que no ve posible rentabilizar ese éxito, repitiendo la fórmula con intelectuales españoles machistas y presuntuosos. Y no porque no los haya.

"No creo que sea posible hacer una cosa semejante con referentes españoles, como tampoco sería posible hacerlo con personajes de otros lugares porque, aunque en todos los sitios hay individuos casposos, lo que no hay, ni mucho menos, es esa intelligentsia a la francesa. De hecho, leyendo sobre historias del tabaco, una se da cuenta del chovinismo que rodea todo este tema y que está también muy relacionado con Francia. Por ejemplo, quien importó el tabaco a Europa fue un francés llamado Jean Nicott, de ahí nicotina, que se lo recomendó a la reina de Portugal para curarse de una bronquitis. Luego, los franceses quisieron exportar su propio tabaco para diferenciarse culturalmente del americano y del español, que era el negro. Todo eso hace que lo francés y el tabaco estén relacionados desde hace siglos y es también eso lo que permite hacer una Enciclopedia Ceniza con referentes franceses, al tiempo que impide hacerlo en el ámbito español".