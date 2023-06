Personas que adquirieron entradas por entre 125 y 140 euros para el Primavera Sound de Madrid están revendiéndolas con grandes descuentos, de hasta el 30% sobre el precio original. El motivo es sencillo: no encuentran compradores y prefieren renunciar a algo de dinero antes que perderlo todo. El festival no ha vendido todas las entradas, así que la reventa es a la baja. No es lo habitual en este tipo de encuentros. El año pasado, el mismo festival hizo 'sold-out' en Barcelona apenas una semana después de poner los tickets a la venta.

"Mejor perder 37 euros que 132", comenta Marta, una joven que compró su entrada para el sábado a 132 euros y la vendió por 95 euros porque al final no podía ir. "Lo entiendo, porque no ha hecho 'sold-out'. Pero me da rabia haber perdido dinero".

Las entradas y abonos para la primera edición que el macrofestival celebra en Madrid salieron a la venta el pasado 1 de diciembre a precios muy superiores a años anteriores. Los abonos generales subieron de 245 a 325 euros tanto para la edición de Barcelona como para la de Madrid. Las entradas de día pasaron de 110 a 125 euros. En ambos casos había tanto opciones más caras (las entradas VIP o con seguro de anulación) como más baratas (descuentos para residentes en la Comunidad de Madrid y clientes del Banco Santander).

Hoy, hay abonos en reventa por 170 euros y entradas de día por 85. Aparecen en Wallapop, Milanuncios y en redes sociales, si bien durante la elaboración de este artículo Wallapop eliminó algunos anuncios por incumplir sus normas de uso (no permite revender entradas). "Yo puse mi abono a la venta en Twitter y la única oferta que recibí fue de una chica que quería que se lo dejara en 150 euros", cuenta María. "Dije que ni de broma porque me había costado más. Al final, he decidido ir".

"Lo pongo tan barato porque me interesa venderlo. Pero ni así. Me está costando bastante encontrar comprador", añade Leyre, que tiene su abono en venta por 170 euros. Leyre ha rebajado el precio no solo porque si no le será imposible colocarlo, también porque el miércoles por la tarde el festival anunció que cancelaba la jornada del jueves por la lluvia y las tormentas que afectaron "a la preproducción del festival". Los poseedores de abonos aún no saben cuánto les devolverán por este concepto, si es que les devuelven algo.

El @Primavera_Sound ha suspendido la jornada de este jueves 8, encabezada por Blur, "ante la adversa previsión que se espera con fuertes tormentas durante la tarde".



La previsión que se espera en Arganda del Rey para este jueves: pic.twitter.com/4GvVoDD6yK — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) 7 de junio de 2023

La organización informó en redes de que las entradas para el jueves serían válidas para el sábado o el domingo. Pero no dijo nada sobre los abonos. Al cierre de este artículo no había respondido a una solicitud de información de este diario. "En la letra pequeña suele poner que por causas de fuerza mayor, como condiciones meteorológicas, no tienen por qué devolverte nada", continúa María. "Pero parece que la Ciudad del Rock no está preparada para que llueva. En ese caso, no sé qué va a pasar".

La organización de consumidores Facua ya ha señalado que los afectados por la cancelación del jueves tienen derecho al reembolso proporcional del abono y al reembolso completo de la entrada de día. El jueves a mediodía, el festival anunció un concierto de Blur —cabeza de cartel de ese día— en la sala La Riviera, con aforo de 2.500 personas. Los interesados, poseedores de abono o entrada de día, pudieron reservar su acceso a partir de las cuatro de la tarde pero estos "se agotaron en minutos" según informó la empresa, dejando a muchos interesados sin posibilidad de acudir. Las entradas para este repentino evento no son transferibles y, asegura el festival, no se pueden revender.

"Mi esperanza es que cancelen todo el festival"

Porto, un chico que compró su entrada para el sábado —el día que actúan Rosalía y Calvin Harris— lleva unos días intentando venderla por 95 euros. "Me he visto abocado a anunciarla en Twitter, porque al estar alojada en una plataforma exclusiva [primero la app Dice y luego Access Ticket] no puedo ponerla en Ticketswap [una popular web de reventa de entradas a su precio original]. No puedo ir pero necesito venderla para no perder los 140 euros que me costó", relata. "Me he encontrado de todo: gente que ofrece cantidades irrisorias, 'ghosting' e intentos de estafa por Bizum... Mi esperanza de venderla es cada vez menor, así que lo único que me queda es que se cancele el festival para recuperar el dinero".

Porto se aferra a las lluvias que, según la previsión de la AEMET, caerán en Arganda del Rey hasta el viernes a las seis de la tarde. En el comunicado del jueves al mediodía, la organización dijo que estaba previsto "que las jornadas de festival de viernes y sábado" se pudieran "realizar con normalidad", así que por el momento no hay visos de cancelación.

La primera edición del Primavera Sound de Madrid se celebrará, si el clima no lo impide, en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, un gran espacio a más de cuarenta minutos en coche del centro de la capital. El recinto se montó en 2006 sobre unos terrenos de la Comunidad de Madrid para alojar el festival Rock in Río, que celebró allí tres ediciones. La Ciudad del Rock tiene capacidad para albergar hasta a 96.000 personas, pero las expectativas de la organización son mucho más modestas: pasan por juntar a 40.000 espectadores por jornada, según las cifras que dio su directora en una entrevista en El País.

El festival no ha tenido problema en mover al público con entrada de jueves al viernes y sábado, lo cual parece indicar que no se prevén problemas de espacio. Los datos de asistencia no se darán hasta que concluya el evento. En Barcelona, cerró con 253.000 asistentes y una media de 65.000 espectadores diarios, 15.000 menos que en 2022.