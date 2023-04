Un autor, dos lenguas

Terenci Moix, que vivió entre dos culturas y dos lenguas, no tuvo de ninguna el reconocimiento merecido. Empezó escribiendo en catalán aunque mantenía, algo poco creíble, que escribía también en inglés. Al presentarse al Nadal y no ganar, el editor Josep Vergés justificó la decisión del jurado con una cuestión lingüística: «Su novela tiene un fallo fundamental: no se sabe en qué́ idioma está́ escrita. Ni es castellano ni es catalán, tiene que decidirse, y dado el mundo que retrata y los personajes que utiliza, ganaría mucho si la escribiese en catalán». Así lo hizo y pasó a ser la lengua de buena parte de su obra. Sin embargo, se le criticaba su catalán poco normativo. Y es que, aunque siempre colocó entre sus libros favoritos L’Atlàntida de Jacint Verdaguer, casi no había leído en su lengua materna y desconocía por completo la cultura catalana.

Tras hacer caso a Vergés, presentó el libro a Francesc Vallverdú, de Edicions 62, que no lo publicó por su extensión (500 páginas) y por sus errores gramaticales. También intentó sin éxito ganar el Sant Jordi. Muchos de los lectores de las editoriales además aducían que estaba escrito en barcelonés y que eso penalizaba el libro. Pero le llegó el éxito con sus relatos y las tornas cambiaron. Hasta cinco editores se interesaron por la novela. Cuando se publicó, los críticos repitieron que era la mejor novela catalana de la década. Esto podía denotar la bisoñez o la extrema prudencia de los editores, pero realmente nos habla de cómo Terenci siempre entraba a regañadientes en el establishment cultural catalán. Entró cuando ya era inevitable y enseguida se lo arrinconó en la sombra del olvido. Tampoco la cultura española lo ha tratado mejor. Cuesta hallar quien lo reivindique, aplastado por su imagen frívola y obviando sus contribuciones literarias. Ni siquiera en el marco de la literatura gay, en el que se me ocurren pocos ejemplos de mayor altura, tiene un lugar destacado.